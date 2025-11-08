BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Yamaswap v živo je 0.00004088 USD. Tržna kapitalizacija YAMA je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz YAMA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o YAMA

Informacije o ceni YAMA

Kaj je YAMA

Bela knjiga YAMA

Uradna spletna stran YAMA

Tokenomika YAMA

Napoved cen YAMA

Zgodovina YAMA

YAMA Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute YAMA v fiat

Spot YAMA

Yamaswap Logotip

Cena Yamaswap(YAMA)

Cena 1 YAMA v USD v živo:

$0.00004088
$0.00004088$0.00004088
+36.26%1D
USD
Yamaswap (YAMA) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:38:46 (UTC+8)

Današnja cena Yamaswap

Današnja cena kriptovalute Yamaswap (YAMA) v živo je $ 0.00004088, s spremembo 36.26 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz YAMA v USD je $ 0.00004088 na YAMA.

Kriptovaluta Yamaswap je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- YAMA. V zadnjih 24 urah se je YAMA trgovalo med $ 0.00003 (najnižje) in $ 0.000041 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je YAMA premaknil +10.45% v zadnji uri in -13.03% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 3.77K.

Tržne informacije Yamaswap (YAMA)

--
----

$ 3.77K
$ 3.77K$ 3.77K

$ 40.88K
$ 40.88K$ 40.88K

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Trenutna tržna kapitalizacija Yamaswap je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 3.77K. Obstoječa ponudba YAMA je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 40.88K.

Zgodovina cene Yamaswap, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00003
$ 0.00003$ 0.00003
24H Nizka
$ 0.000041
$ 0.000041$ 0.000041
24H Visoka

$ 0.00003
$ 0.00003$ 0.00003

$ 0.000041
$ 0.000041$ 0.000041

--
----

--
----

+10.45%

+36.26%

-13.03%

-13.03%

Zgodovina cen Yamaswap (YAMA) v USD

Sledite spremembam cen Yamaswap za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.0000108785+36.26%
30 dni$ -0.00006072-59.77%
60 dni$ -0.01995912-99.80%
90 dni$ -0.01995912-99.80%
Današnja sprememba cene Yamaswap

Danes je YAMA zabeležil spremembo $ +0.0000108785 (+36.26%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Yamaswap

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.00006072 (-59.77%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Yamaswap

Če pogled razširimo na 60 dni, se je YAMA spremenil za $ -0.01995912 (-99.80%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Yamaswap

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.01995912 (-99.80%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Yamaswap (YAMA) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Yamaswap.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Yamaswap

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Yamaswap, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Yamaswap?

Yamaswap (YAMA) prices are influenced by several key factors:

Market Demand & Supply: Trading volume and token circulation affect price movements.

DeFi Ecosystem Performance: As a DEX token, its utility in swapping, liquidity provision, and yield farming impacts value.

Competition: Performance relative to other DEX platforms like Uniswap or SushiSwap.

Token Utility: Governance rights, fee sharing, and staking rewards drive demand.

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence.

Technical Developments: Platform upgrades, new features, and partnerships.

Liquidity: Available trading pairs and pool depths affect price stability.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Yamaswap?

People want to know Yamaswap (YAMA) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell orders. Real-time price data helps investors assess volatility, calculate profits/losses, and manage risk effectively.

Napoved cene za kriptovaluto Yamaswap

Napoved cene Yamaswap (YAMA) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena YAMA v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Yamaswap (YAMA) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Yamaswap lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Yamaswap v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen YAMA za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Yamaswap.

O Yamaswap

Yamazaki (YAMA) is a cryptocurrency asset that operates on a decentralized platform. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions with a focus on privacy and anonymity. YAMA employs a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders to earn rewards through staking. The asset's issuance model is designed to maintain a stable supply, with new coins generated through the staking process. The YAMA ecosystem is primarily used for transactions where privacy is a major concern, such as in online marketplaces or for international remittances. Its decentralized nature ensures that transactions are secure and cannot be censored or reversed, providing a level of trust and security for its users.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Yamaswap

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Yamaswap? Nakup YAMA je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Yamaswap. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Yamaswap (YAMA).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Yamaswap bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Yamaswap (YAMA)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Yamaswap

Z lastništvom kriptovalute Yamaswap se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Yamaswap (YAMA) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Yamaswap (YAMA)

Decentralized ETFs And AI-Powered Token Trading Hubs.

Yamaswap Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Yamaswap razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Yamaswap spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Yamaswap

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Yamaswap?
Če bi kriptovaluta Yamaswap rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Yamaswap.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:38:46 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Yamaswap (YAMA)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Raziščite več o kriptovaluti Yamaswap

YAMA USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na YAMA z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami YAMA USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte Yamaswap (YAMA) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute Yamaswap v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
YAMA/USDT
$0.00004088
$0.00004088$0.00004088
+36.26%
0.00% (USDT)

$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$3.2600
$0.00004155
$0.000020045
$0.23152
$1.517
Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz YAMA v USD

Znesek

YAMA
YAMA
USD
USD

1 YAMA = 0.00004088 USD