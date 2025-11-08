Današnja cena Yamaswap

Današnja cena kriptovalute Yamaswap (YAMA) v živo je $ 0.00004088, s spremembo 36.26 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz YAMA v USD je $ 0.00004088 na YAMA.

Kriptovaluta Yamaswap je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- YAMA. V zadnjih 24 urah se je YAMA trgovalo med $ 0.00003 (najnižje) in $ 0.000041 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je YAMA premaknil +10.45% v zadnji uri in -13.03% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 3.77K.

Tržne informacije Yamaswap (YAMA)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 3.77K$ 3.77K $ 3.77K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 40.88K$ 40.88K $ 40.88K Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javna veriga blokov BSC

Trenutna tržna kapitalizacija Yamaswap je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 3.77K. Obstoječa ponudba YAMA je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 40.88K.