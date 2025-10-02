Tokenomika XUSD (XUSD)

Tokenomika XUSD (XUSD)

Odkrijte ključne vpoglede v XUSD (XUSD), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 03:18:16 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen XUSD (XUSD)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za XUSD (XUSD), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 73.95M
$ 73.95M$ 73.95M
Skupna ponudba:
$ 73.98M
$ 73.98M$ 73.98M
Razpoložljivi obtok:
$ 73.98M
$ 73.98M$ 73.98M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 73.95M
$ 73.95M$ 73.95M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 2.0368
$ 2.0368$ 2.0368
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.9492788036833526
$ 0.9492788036833526$ 0.9492788036833526
Trenutna cena:
$ 0.9995
$ 0.9995$ 0.9995

Informacije o XUSD (XUSD)

XUSD is issued by StraitsX, the pioneering payment infrastructure for digital assets in Southeast Asia. XUSD is designed to facilitate swift, global, and 24/7 payments, and serves to bridge the region’s financial ecosystems with the stability of the world’s primary reserve currency. Each XUSD is pegged to one United States Dollar, and is fully collateralized with reserve assets held and maintained at a level equal to at least 100% of XUSD in circulation.

Uradna spletna stran:
https://www.straitsx.com/xusd
Bela knjiga:
https://cdn.prod.website-files.com/6119d1f2b05f8e85e873971a/65c0a737a6f5c158beaf62d7_StraitsX%20XUSD%20Whitepaper.pdf
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0xC08e7E23C235073C6807C2EFE7021304cb7c2815

Tokenomika XUSD (XUSD): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike XUSD (XUSD) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov XUSD, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov XUSD.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko XUSD, raziščite ceno žetona XUSD v živo!

mc_how_why_title
