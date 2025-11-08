Današnja cena kriptovalute Uranium.io v živo je 4.805 USD. Tržna kapitalizacija XU3O8 je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz XU3O8 v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Uranium.io v živo je 4.805 USD. Tržna kapitalizacija XU3O8 je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz XU3O8 v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Uranium.io (XU3O8) v živo je $ 4.805, s spremembo 0.37 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz XU3O8 v USD je $ 4.805 na XU3O8.
Kriptovaluta Uranium.io je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- XU3O8. V zadnjih 24 urah se je XU3O8 trgovalo med $ 4.801 (najnižje) in $ 4.899 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je XU3O8 premaknil -0.67% v zadnji uri in -6.88% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 215.56K.
Tržne informacije Uranium.io (XU3O8)
$ 215.56K
$ 768.80M
--
160,000,038
ETHERLINK
Trenutna tržna kapitalizacija Uranium.io je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 215.56K. Obstoječa ponudba XU3O8 je --, skupna ponudba pa znaša 160000038. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 768.80M.
Zgodovina cene Uranium.io, USD
24-urni razpon sprememb cen:
24H Nizka
24H Visoka
-0.67%
-0.37%
-6.88%
-6.88%
Zgodovina cen Uranium.io (XU3O8) v USD
Sledite spremembam cen Uranium.io za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ -0.01785
-0.37%
30 dni
$ -0.014
-0.30%
60 dni
$ +0.006
+0.12%
90 dni
$ +0.31
+6.89%
Današnja sprememba cene Uranium.io
Danes je XU3O8 zabeležil spremembo $ -0.01785 (-0.37%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Uranium.io
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.014 (-0.30%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Uranium.io
Če pogled razširimo na 60 dni, se je XU3O8 spremenil za $ +0.006 (+0.12%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Uranium.io
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.31 (+6.89%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Uranium.io (XU3O8) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Uranium.io
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Uranium.io, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Uranium.io?
Uranium.io (XU3O8) prices are influenced by several key factors:
1. Nuclear energy demand - Higher adoption of nuclear power increases uranium demand 2. Mining supply constraints - Production costs and regulatory restrictions affect availability 3. Geopolitical events - Political instability in uranium-producing regions impacts supply 4. Environmental policies - Green energy initiatives can boost nuclear power adoption 5. Market speculation - Trader sentiment and crypto market trends 6. Token utility - Platform usage and staking mechanisms 7. Overall cryptocurrency market conditions - Bitcoin and altcoin performance correlation
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Uranium.io?
People want to know Uranium.io (XU3O8) price today for several key reasons:
Investment Decisions: Traders need current prices to buy, sell, or hold positions effectively.
Portfolio Management: Investors track daily performance to assess their crypto portfolio value and make rebalancing decisions.
Market Timing: Price movements help identify optimal entry and exit points for maximizing profits.
Risk Assessment: Current pricing helps evaluate potential losses and manage investment risk appropriately.
Trading Opportunities: Day traders and swing traders rely on real-time prices to execute profitable strategies.
Market Analysis: Price data helps understand market trends, volatility patterns, and overall cryptocurrency market sentiment.
Profit Tracking: Holders monitor daily changes to calculate unrealized gains or losses on their XU3O8 investments.
Since cryptocurrency markets operate 24/7 with high volatility, prices can change significantly within hours, making current price information crucial for informed decision-making.
Napoved cene za kriptovaluto Uranium.io
Napoved cene Uranium.io (XU3O8) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena XU3O8 v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Uranium.io (XU3O8) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Uranium.io lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Uranium.io v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen XU3O8 za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Uranium.io.
O Uranium.io
XU3O8 is a digital asset that operates on a decentralized platform, offering a unique approach to the world of cryptocurrency. It is primarily designed to facilitate secure, peer-to-peer transactions, with a focus on privacy and anonymity. XU3O8 employs a consensus mechanism that is widely recognized for its robustness and security, ensuring the integrity of transactions and balances. Its issuance model is designed to maintain a steady supply, providing a stable foundation for the asset's ecosystem. The asset is typically used in contexts where privacy and security are paramount, such as in transactions involving sensitive data or high-value assets. XU3O8's role in the broader cryptocurrency ecosystem is to provide a reliable and secure means of transaction, while also offering enhanced privacy features.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Uranium.io
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Uranium.io? Nakup XU3O8 je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Uranium.io. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Uranium.io (XU3O8).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Uranium.io bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Uranium.io
Z lastništvom kriptovalute Uranium.io se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Uranium.io (XU3O8) is the world’s first tokenised uranium,with each token representing equitable ownership in physical uranium, which is stored and verified by Cameco. Built as an ERC-20 token on Etherlink, the high-speed L2 powered by Tezos technology, XU3O8 combines deep on-chain composability with institutional-grade infrastructure.
Uranium.io Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje Uranium.io razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Uranium.io
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Uranium.io?
Če bi kriptovaluta Uranium.io rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Uranium.io.
Koliko je kriptovaluta Uranium.io vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Uranium.io je $ 4.805. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Uranium.io še vedno dobra naložba?
Uranium.io ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v XU3O8, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Uranium.io?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Uranium.io v vrednosti $ 215.56K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Uranium.io?
Cena kriptovalute XU3O8 se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Uranium.io v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena XU3O8.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Uranium.io?
Na ceno XU3O8 vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,589.8
+1.77%
ETH
3,462.55
+5.00%
SOL
162.28
+4.42%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.109
+1.49%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za XU3O8 na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par XU3O8/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Uranium.io gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Uranium.io letos rasla?
Cena kriptovalute Uranium.io bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Uranium.io (XU3O8).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:38:39 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.