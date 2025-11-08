BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Uranium.io v živo je 4.805 USD. Tržna kapitalizacija XU3O8 je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz XU3O8 v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o XU3O8

Informacije o ceni XU3O8

Kaj je XU3O8

Bela knjiga XU3O8

Uradna spletna stran XU3O8

Tokenomika XU3O8

Napoved cen XU3O8

Zgodovina XU3O8

XU3O8 Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute XU3O8 v fiat

Uranium.io Logotip

Cena Uranium.io(XU3O8)

Cena 1 XU3O8 v USD v živo:

-0.37%1D
Uranium.io (XU3O8) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:38:39 (UTC+8)

Današnja cena Uranium.io

Današnja cena kriptovalute Uranium.io (XU3O8) v živo je $ 4.805, s spremembo 0.37 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz XU3O8 v USD je $ 4.805 na XU3O8.

Kriptovaluta Uranium.io je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- XU3O8. V zadnjih 24 urah se je XU3O8 trgovalo med $ 4.801 (najnižje) in $ 4.899 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je XU3O8 premaknil -0.67% v zadnji uri in -6.88% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 215.56K.

Tržne informacije Uranium.io (XU3O8)

ETHERLINK

Trenutna tržna kapitalizacija Uranium.io je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 215.56K. Obstoječa ponudba XU3O8 je --, skupna ponudba pa znaša 160000038. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 768.80M.

Zgodovina cene Uranium.io, USD

24-urni razpon sprememb cen:
24H Nizka
24H Visoka

-0.67%

-0.37%

-6.88%

-6.88%

Zgodovina cen Uranium.io (XU3O8) v USD

Sledite spremembam cen Uranium.io za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.01785-0.37%
30 dni$ -0.014-0.30%
60 dni$ +0.006+0.12%
90 dni$ +0.31+6.89%
Današnja sprememba cene Uranium.io

Danes je XU3O8 zabeležil spremembo $ -0.01785 (-0.37%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Uranium.io

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.014 (-0.30%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Uranium.io

Če pogled razširimo na 60 dni, se je XU3O8 spremenil za $ +0.006 (+0.12%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Uranium.io

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.31 (+6.89%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Uranium.io (XU3O8) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Uranium.io.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Uranium.io

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Uranium.io, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Uranium.io?

Uranium.io (XU3O8) prices are influenced by several key factors:

1. Nuclear energy demand - Higher adoption of nuclear power increases uranium demand
2. Mining supply constraints - Production costs and regulatory restrictions affect availability
3. Geopolitical events - Political instability in uranium-producing regions impacts supply
4. Environmental policies - Green energy initiatives can boost nuclear power adoption
5. Market speculation - Trader sentiment and crypto market trends
6. Token utility - Platform usage and staking mechanisms
7. Overall cryptocurrency market conditions - Bitcoin and altcoin performance correlation

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Uranium.io?

People want to know Uranium.io (XU3O8) price today for several key reasons:

Investment Decisions: Traders need current prices to buy, sell, or hold positions effectively.

Portfolio Management: Investors track daily performance to assess their crypto portfolio value and make rebalancing decisions.

Market Timing: Price movements help identify optimal entry and exit points for maximizing profits.

Risk Assessment: Current pricing helps evaluate potential losses and manage investment risk appropriately.

Trading Opportunities: Day traders and swing traders rely on real-time prices to execute profitable strategies.

Market Analysis: Price data helps understand market trends, volatility patterns, and overall cryptocurrency market sentiment.

Profit Tracking: Holders monitor daily changes to calculate unrealized gains or losses on their XU3O8 investments.

Since cryptocurrency markets operate 24/7 with high volatility, prices can change significantly within hours, making current price information crucial for informed decision-making.

Napoved cene za kriptovaluto Uranium.io

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena XU3O8 v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Uranium.io (XU3O8) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Uranium.io lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Uranium.io v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen XU3O8 za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Uranium.io.

O Uranium.io

XU3O8 is a digital asset that operates on a decentralized platform, offering a unique approach to the world of cryptocurrency. It is primarily designed to facilitate secure, peer-to-peer transactions, with a focus on privacy and anonymity. XU3O8 employs a consensus mechanism that is widely recognized for its robustness and security, ensuring the integrity of transactions and balances. Its issuance model is designed to maintain a steady supply, providing a stable foundation for the asset's ecosystem. The asset is typically used in contexts where privacy and security are paramount, such as in transactions involving sensitive data or high-value assets. XU3O8's role in the broader cryptocurrency ecosystem is to provide a reliable and secure means of transaction, while also offering enhanced privacy features.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Uranium.io

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Uranium.io? Nakup XU3O8 je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Uranium.io. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Uranium.io (XU3O8).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Uranium.io bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Uranium.io (XU3O8)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Uranium.io

Z lastništvom kriptovalute Uranium.io se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Uranium.io (XU3O8) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Uranium.io (XU3O8)

Uranium.io (XU3O8) is the world’s first tokenised uranium,with each token representing equitable ownership in physical uranium, which is stored and verified by Cameco. Built as an ERC-20 token on Etherlink, the high-speed L2 powered by Tezos technology, XU3O8 combines deep on-chain composability with institutional-grade infrastructure.

Uranium.io Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Uranium.io razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Uranium.io spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Uranium.io

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Uranium.io?
Če bi kriptovaluta Uranium.io rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Uranium.io.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:38:39 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Uranium.io (XU3O8)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Raziščite več o kriptovaluti Uranium.io

XU3O8 USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na XU3O8 z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami XU3O8 USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte Uranium.io (XU3O8) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute Uranium.io v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
XU3O8/USDT
-0.24%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

