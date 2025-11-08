Današnja cena Uranium.io

Današnja cena kriptovalute Uranium.io (XU3O8) v živo je $ 4.805, s spremembo 0.37 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz XU3O8 v USD je $ 4.805 na XU3O8.

Kriptovaluta Uranium.io je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- XU3O8. V zadnjih 24 urah se je XU3O8 trgovalo med $ 4.801 (najnižje) in $ 4.899 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je XU3O8 premaknil -0.67% v zadnji uri in -6.88% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 215.56K.

Tržne informacije Uranium.io (XU3O8)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 215.56K$ 215.56K $ 215.56K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 768.80M$ 768.80M $ 768.80M Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 160,000,038 160,000,038 160,000,038 Javna veriga blokov ETHERLINK

Trenutna tržna kapitalizacija Uranium.io je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 215.56K. Obstoječa ponudba XU3O8 je --, skupna ponudba pa znaša 160000038. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 768.80M.