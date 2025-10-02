Tokenomika XO Protocol (XOXO)
Tokenomika in analiza cen XO Protocol (XOXO)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za XO Protocol (XOXO), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o XO Protocol (XOXO)
XO is a next-generation social discovery platform powered by AI and blockchain. Designed for Gen Z, XO combines Proof of Personhood (PoP), decentralized identity (DID), and AI Agent companionship to create a secure and emotionally engaging social experience.
Tokenomika XO Protocol (XOXO): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike XO Protocol (XOXO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov XOXO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov XOXO.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko XOXO, raziščite ceno žetona XOXO v živo!
Zgodovina cen XO Protocol (XOXO)
Analiza zgodovine cen XOXO pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.
