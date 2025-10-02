Tokenomika Chainge (XCHNG)

Tokenomika Chainge (XCHNG)

Odkrijte ključne vpoglede v Chainge (XCHNG), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 01:02:53 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Chainge (XCHNG)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Chainge (XCHNG), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 839.06K
$ 839.06K$ 839.06K
Skupna ponudba:
$ 1.20B
$ 1.20B$ 1.20B
Razpoložljivi obtok:
$ 474.05M
$ 474.05M$ 474.05M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 2.12M
$ 2.12M$ 2.12M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.27548
$ 0.27548$ 0.27548
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.001490421308145937
$ 0.001490421308145937$ 0.001490421308145937
Trenutna cena:
$ 0.00177
$ 0.00177$ 0.00177

Informacije o Chainge (XCHNG)

$XCHNG (Chainge Token) serves as the native token of Chainge, a leading cross-chain agregated DEX and bridge infrastructure provider. Guided by industry leaders like Najam Kidwai, Dejun Qian and Mike Lempress, Chainge takes interoperability and DeFi a step further. Its mission is to empower users with seamless cross-chain trading capabilities for any token on any chain. Backed by a robust DCRM bridge infrastructure, Chainge currently ensures secure transactions across 55 blockchains through a versatile mobile self-custodial wallet and web trading platform that have currently surpassed $1Billion in cumulative trading volume.

Uradna spletna stran:
https://www.chainge.finance/
Bela knjiga:
https://chainge-finance.gitbook.io/chainge-finance/
Raziskovalec blokov:
http://fsnex.com

Tokenomika Chainge (XCHNG): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Chainge (XCHNG) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov XCHNG, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov XCHNG.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko XCHNG, raziščite ceno žetona XCHNG v živo!

Kako kupiti XCHNG

Želite v svoj portfelj dodati Chainge (XCHNG)? MEXC podpira različne načine nakupa XCHNG, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen Chainge (XCHNG)

Analiza zgodovine cen XCHNG pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene XCHNG

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal XCHNG? Naša stran za napovedovanje cen XCHNG združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.

Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb
Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX
#1 likvidnost v panogi
Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu
Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov
Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti