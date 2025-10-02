Tokenomika Tether Gold (XAUT)

Tokenomika Tether Gold (XAUT)

Odkrijte ključne vpoglede v Tether Gold (XAUT), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 01:02:27 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Tether Gold (XAUT)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Tether Gold (XAUT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 955.54M
$ 955.54M$ 955.54M
Skupna ponudba:
$ 246.52K
$ 246.52K$ 246.52K
Razpoložljivi obtok:
$ 246.52K
$ 246.52K$ 246.52K
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 955.54M
$ 955.54M$ 955.54M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 3,959.06
$ 3,959.06$ 3,959.06
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 1,408.88233399
$ 1,408.88233399$ 1,408.88233399
Trenutna cena:
$ 3,876.05
$ 3,876.05$ 3,876.05

Informacije o Tether Gold (XAUT)

XAUT is a digital asset offered by TG Commodities Limited. One XAUT token represents one troy fine ounce of gold on a London Good Delivery gold bar. Holders of XAUT obtain the combined benefits of both physical and digital assets. XAUT token holders will be able to enjoy ownership of gold while avoiding drawbacks associated with physical gold, such as high storage costs and limited accessibility.

Uradna spletna stran:
https://gold.tether.to/
Bela knjiga:
https://gold.tether.to/
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0x68749665FF8D2d112Fa859AA293F07A622782F38

Tokenomika Tether Gold (XAUT): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Tether Gold (XAUT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov XAUT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov XAUT.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko XAUT, raziščite ceno žetona XAUT v živo!

Kako kupiti XAUT

Želite v svoj portfelj dodati Tether Gold (XAUT)? MEXC podpira različne načine nakupa XAUT, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen Tether Gold (XAUT)

Analiza zgodovine cen XAUT pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene XAUT

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal XAUT? Naša stran za napovedovanje cen XAUT združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.

Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb
Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX
#1 likvidnost v panogi
Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu
Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov
Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti