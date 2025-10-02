Tokenomika Anita Max Wynn (WYNN)

Odkrijte ključne vpoglede v Anita Max Wynn (WYNN), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 01:02:20 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Anita Max Wynn (WYNN)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Anita Max Wynn (WYNN), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Skupna ponudba:
$ 999.93M
$ 999.93M$ 999.93M
Razpoložljivi obtok:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 349.08K
$ 349.08K$ 349.08K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.12642
$ 0.12642$ 0.12642
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.000052794588600742
$ 0.000052794588600742$ 0.000052794588600742
Trenutna cena:
$ 0.0003491
$ 0.0003491$ 0.0003491

Informacije o Anita Max Wynn (WYNN)

WYNN is a meme coin.

Uradna spletna stran:
https://www.anitamaxwynn.biz
Raziskovalec blokov:
https://solscan.io/token/4vqYQTjmKjxrWGtbL2tVkbAU1EVAz9JwcYtd2VE3PbVU

Tokenomika Anita Max Wynn (WYNN): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Anita Max Wynn (WYNN) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov WYNN, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov WYNN.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko WYNN, raziščite ceno žetona WYNN v živo!

Kako kupiti WYNN

Želite v svoj portfelj dodati Anita Max Wynn (WYNN)? MEXC podpira različne načine nakupa WYNN, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen Anita Max Wynn (WYNN)

Analiza zgodovine cen WYNN pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene WYNN

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal WYNN? Naša stran za napovedovanje cen WYNN združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

