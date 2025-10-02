Tokenomika WSPN (WUSD)

Tokenomika WSPN (WUSD)

Odkrijte ključne vpoglede v WSPN (WUSD), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 03:16:46 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen WSPN (WUSD)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za WSPN (WUSD), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 4.51M
$ 4.51M$ 4.51M
Skupna ponudba:
$ 14.13M
$ 14.13M$ 14.13M
Razpoložljivi obtok:
$ 4.51M
$ 4.51M$ 4.51M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 14.13M
$ 14.13M$ 14.13M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 1.122
$ 1.122$ 1.122
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.9193743352790505
$ 0.9193743352790505$ 0.9193743352790505
Trenutna cena:
$ 0.9998
$ 0.9998$ 0.9998

Informacije o WSPN (WUSD)

Worldwide USD is a Worldwide Stablecoin Payment Network utilizing the distributed ledger technology of blockchains to create a decentralized and global network for real-time payment scenarios.

Uradna spletna stran:
https://wspn.io/
Bela knjiga:
https://wspn.io/Documents/Whitepaper%20for%20WSPN.pdf
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0x7Cd017ca5ddb86861FA983a34b5F495C6F898c41

Tokenomika WSPN (WUSD): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike WSPN (WUSD) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov WUSD, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov WUSD.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko WUSD, raziščite ceno žetona WUSD v živo!

Kako kupiti WUSD

Želite v svoj portfelj dodati WSPN (WUSD)? MEXC podpira različne načine nakupa WUSD, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen WSPN (WUSD)

Analiza zgodovine cen WUSD pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene WUSD

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal WUSD? Naša stran za napovedovanje cen WUSD združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.

Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb
Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX
#1 likvidnost v panogi
Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu
Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov
Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti