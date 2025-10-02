Tokenomika Nine Chronicles (WNCG)

Tokenomika Nine Chronicles (WNCG)

Odkrijte ključne vpoglede v Nine Chronicles (WNCG), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 01:00:58 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Nine Chronicles (WNCG)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Nine Chronicles (WNCG), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 7.87M
Skupna ponudba:
$ 723.79M
Razpoložljivi obtok:
$ 540.27M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 14.57M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 4.4157
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.013445781643332683
Trenutna cena:
$ 0.01457
Informacije o Nine Chronicles (WNCG)

Nine Chronicles is the world’s first fully decentralized & open source MMORPG, with user-generated NFTs & serverless infrastructure powered by the community. Nine Chronicle Gold (NCG) is an in-game token of Nine Chronicle, which is used for payments, staking, and governance. NCG can be earned by playing the game. With Ethereum bridge, Nine Chronicle Gold is now available in ERC-20 compatible form, Wrapped NCG (WNCG).

Uradna spletna stran:
https://nine-chronicles.com/
Bela knjiga:
https://gold.nine-chronicles.com/
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0xf203Ca1769ca8e9e8FE1DA9D147DB68B6c919817

Tokenomika Nine Chronicles (WNCG): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Nine Chronicles (WNCG) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov WNCG, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov WNCG.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko WNCG, raziščite ceno žetona WNCG v živo!

Kako kupiti WNCG

Želite v svoj portfelj dodati Nine Chronicles (WNCG)? MEXC podpira različne načine nakupa WNCG, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen Nine Chronicles (WNCG)

Analiza zgodovine cen WNCG pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene WNCG

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal WNCG? Naša stran za napovedovanje cen WNCG združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

