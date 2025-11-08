Današnja cena WLFI

Današnja cena kriptovalute WLFI (WLFI) v živo je $ 0.1244, s spremembo 3.83 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz WLFI v USD je $ 0.1244 na WLFI.

Kriptovaluta WLFI je trenutno na #34. mestu s tržno kapitalizacijo $ 3.06B, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 24.57B WLFI. V zadnjih 24 urah se je WLFI trgovalo med $ 0.1125 (najnižje) in $ 0.1279 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.4600440080440167, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.09151658544301643.

V kratkoročni uspešnosti se je WLFI premaknil +0.72% v zadnji uri in -9.47% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 5.88M.

Tržne informacije WLFI (WLFI)

Uvrstitev No.34 Tržna kapitalizacija $ 3.06B$ 3.06B $ 3.06B Volumen (24H) $ 5.88M$ 5.88M $ 5.88M Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 12.44B$ 12.44B $ 12.44B Zaloga v obtoku 24.57B 24.57B 24.57B Največja ponudba 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 Skupna ponudba 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 Hitrost kroženja 24.57% Tržni delež 0.08% Javna veriga blokov ETH

Trenutna tržna kapitalizacija WLFI je $ 3.06B, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 5.88M. Obstoječa ponudba WLFI je 24.57B, skupna ponudba pa znaša 100000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 12.44B.