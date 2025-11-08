Današnja cena kriptovalute WLFI v živo je 0.1244 USD. Tržna kapitalizacija WLFI je 3,056,924,061.2736 USD. Spremljajte posodobitve cen iz WLFI v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute WLFI v živo je 0.1244 USD. Tržna kapitalizacija WLFI je 3,056,924,061.2736 USD. Spremljajte posodobitve cen iz WLFI v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute WLFI (WLFI) v živo je $ 0.1244, s spremembo 3.83 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz WLFI v USD je $ 0.1244 na WLFI.
Kriptovaluta WLFI je trenutno na #34. mestu s tržno kapitalizacijo $ 3.06B, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 24.57B WLFI. V zadnjih 24 urah se je WLFI trgovalo med $ 0.1125 (najnižje) in $ 0.1279 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.4600440080440167, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.09151658544301643.
V kratkoročni uspešnosti se je WLFI premaknil +0.72% v zadnji uri in -9.47% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 5.88M.
Tržne informacije WLFI (WLFI)
No.34
$ 3.06B
$ 5.88M
$ 12.44B
24.57B
100,000,000,000
100,000,000,000
24.57%
0.08%
ETH
Trenutna tržna kapitalizacija WLFI je $ 3.06B, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 5.88M. Obstoječa ponudba WLFI je 24.57B, skupna ponudba pa znaša 100000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 12.44B.
Zgodovina cene WLFI, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.1125
24H Nizka
$ 0.1279
24H Visoka
$ 0.1125
$ 0.1279
$ 0.4600440080440167
$ 0.09151658544301643
+0.72%
+3.83%
-9.47%
-9.47%
Zgodovina cen WLFI (WLFI) v USD
Sledite spremembam cen WLFI za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.004589
+3.83%
30 dni
$ -0.0523
-29.60%
60 dni
$ -0.0917
-42.44%
90 dni
$ +0.0744
+148.80%
Današnja sprememba cene WLFI
Danes je WLFI zabeležil spremembo $ +0.004589 (+3.83%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene WLFI
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0523 (-29.60%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene WLFI
Če pogled razširimo na 60 dni, se je WLFI spremenil za $ -0.0917 (-42.44%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene WLFI
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.0744 (+148.80%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen WLFI (WLFI) v vseh časovnih obdobjih?
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute WLFI, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute WLFI?
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute WLFI?
Napoved cene za kriptovaluto WLFI
Napoved cene WLFI (WLFI) za leto 2030 (čez pet let)
Napoved cen WLFI (WLFI) za leto 2040 (čez 15 let)
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
O WLFI
World Liquidity Financial Infrastructure (WLFI) is a decentralized finance (DeFi) token that aims to provide a comprehensive financial solution for the global crypto economy. The project's primary focus is to offer a suite of financial services including lending, borrowing, staking, and yield farming, all powered by its native WLFI token. The platform operates on the Ethereum blockchain, leveraging its smart contract capabilities to automate financial transactions and ensure transparency and security. WLFI's issuance model is based on participation in the platform's various services, with tokens distributed as rewards to users. This ecosystem is designed to foster a self-sustaining, decentralized financial infrastructure that caters to the needs of individual and institutional crypto investors alike.
World Liquidity Financial Infrastructure (WLFI) is a decentralized finance (DeFi) token that aims to provide a comprehensive financial solution for the global crypto economy. The project's primary focus is to offer a suite of financial services including lending, borrowing, staking, and yield farming, all powered by its native WLFI token. The platform operates on the Ethereum blockchain, leveraging its smart contract capabilities to automate financial transactions and ensure transparency and security. WLFI's issuance model is based on participation in the platform's various services, with tokens distributed as rewards to users. This ecosystem is designed to foster a self-sustaining, decentralized financial infrastructure that caters to the needs of individual and institutional crypto investors alike.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto WLFI
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto WLFI? Nakup WLFI je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute WLFI. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute WLFI (WLFI).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 24.57B žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in WLFI bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto WLFI
Z lastništvom kriptovalute WLFI se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Če bi kriptovaluta WLFI rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev.
Koliko je kriptovaluta WLFI vredna danes?
Današnja cena kriptovalute WLFI je $ 0.1244. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta WLFI še vedno dobra naložba?
WLFI ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v WLFI, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto WLFI?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto WLFI v vrednosti $ 5.88M.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute WLFI?
Cena kriptovalute WLFI se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute WLFI v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena WLFI.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute WLFI?
Na ceno WLFI vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,588.56
+1.77%
ETH
3,461.46
+4.97%
SOL
162.21
+4.37%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.1053
+1.15%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za WLFI na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par WLFI/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute WLFI gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute WLFI letos rasla?
Cena kriptovalute WLFI bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute WLFI (WLFI).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:37:16 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.