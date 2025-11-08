BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute WLFI v živo je 0.1244 USD. Tržna kapitalizacija WLFI je 3,056,924,061.2736 USD. Spremljajte posodobitve cen iz WLFI v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Cena WLFI(WLFI)

Cena 1 WLFI v USD v živo:

$0.1244
+3.83%1D
WLFI (WLFI) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:37:16 (UTC+8)

Današnja cena WLFI

Današnja cena kriptovalute WLFI (WLFI) v živo je $ 0.1244, s spremembo 3.83 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz WLFI v USD je $ 0.1244 na WLFI.

Kriptovaluta WLFI je trenutno na #34. mestu s tržno kapitalizacijo $ 3.06B, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 24.57B WLFI. V zadnjih 24 urah se je WLFI trgovalo med $ 0.1125 (najnižje) in $ 0.1279 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.4600440080440167, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.09151658544301643.

V kratkoročni uspešnosti se je WLFI premaknil +0.72% v zadnji uri in -9.47% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 5.88M.

Tržne informacije WLFI (WLFI)

No.34

$ 3.06B
$ 5.88M
$ 12.44B
24.57B
100,000,000,000
100,000,000,000
24.57%

0.08%

ETH

Trenutna tržna kapitalizacija WLFI je $ 3.06B, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 5.88M. Obstoječa ponudba WLFI je 24.57B, skupna ponudba pa znaša 100000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 12.44B.

Zgodovina cene WLFI, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.1125
24H Nizka
$ 0.1279
24H Visoka

$ 0.1125
$ 0.1279
$ 0.4600440080440167
$ 0.09151658544301643
+0.72%

+3.83%

-9.47%

-9.47%

Zgodovina cen WLFI (WLFI) v USD

Sledite spremembam cen WLFI za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.004589+3.83%
30 dni$ -0.0523-29.60%
60 dni$ -0.0917-42.44%
90 dni$ +0.0744+148.80%
Današnja sprememba cene WLFI

Danes je WLFI zabeležil spremembo $ +0.004589 (+3.83%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene WLFI

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0523 (-29.60%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene WLFI

Če pogled razširimo na 60 dni, se je WLFI spremenil za $ -0.0917 (-42.44%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene WLFI

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.0744 (+148.80%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen WLFI (WLFI) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen WLFI.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto WLFI

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute WLFI, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute WLFI?

WLFI token prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact WLFI pricing.

Supply & Demand: Token circulation, trading volume, and holder behavior directly affect price movements.

Project Development: Technical updates, partnerships, and roadmap progress influence investor interest.

Regulatory News: Government policies and crypto regulations can cause price volatility.

Trading Activity: Exchange listings, liquidity levels, and whale movements impact market dynamics.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute WLFI?

People want to know WLFI price today for several key reasons: active trading decisions, portfolio management, and investment timing. Traders need real-time prices to execute buy/sell orders profitably. Investors monitor daily fluctuations to assess performance and make strategic moves.

Napoved cene za kriptovaluto WLFI

Napoved cene WLFI (WLFI) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena WLFI v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen WLFI (WLFI) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena WLFI lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute WLFI v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen WLFI za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute WLFI.

O WLFI

World Liquidity Financial Infrastructure (WLFI) is a decentralized finance (DeFi) token that aims to provide a comprehensive financial solution for the global crypto economy. The project's primary focus is to offer a suite of financial services including lending, borrowing, staking, and yield farming, all powered by its native WLFI token. The platform operates on the Ethereum blockchain, leveraging its smart contract capabilities to automate financial transactions and ensure transparency and security. WLFI's issuance model is based on participation in the platform's various services, with tokens distributed as rewards to users. This ecosystem is designed to foster a self-sustaining, decentralized financial infrastructure that caters to the needs of individual and institutional crypto investors alike.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto WLFI

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto WLFI? Nakup WLFI je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute WLFI. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute WLFI (WLFI).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 24.57B žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in WLFI bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto WLFI

Z lastništvom kriptovalute WLFI se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup WLFI (WLFI) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je WLFI (WLFI)

World Liberty Financial ($WLFI) is a governance token powering a decentralized finance protocol that promotes USD-based stablecoins and aims to preserve the U.S. Dollar’s global dominance.

WLFI Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje WLFI razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna WLFI spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o WLFI

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta WLFI?
Če bi kriptovaluta WLFI rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute WLFI.
Pomembne panožne novosti WLFI (WLFI)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

