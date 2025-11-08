Današnja cena kriptovalute WEED Token v živo je 0.0080137 USD. Tržna kapitalizacija WEED je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz WEED v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute WEED Token v živo je 0.0080137 USD. Tržna kapitalizacija WEED je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz WEED v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute WEED Token (WEED) v živo je $ 0.0080137, s spremembo 7.54 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz WEED v USD je $ 0.0080137 na WEED.
Kriptovaluta WEED Token je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- WEED. V zadnjih 24 urah se je WEED trgovalo med $ 0.0072155 (najnižje) in $ 0.0093605 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je WEED premaknil 0.00% v zadnji uri in -59.55% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 53.97K.
Tržne informacije WEED Token (WEED)
--
----
$ 53.97K
$ 53.97K$ 53.97K
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
--
----
--
----
SOL
Trenutna tržna kapitalizacija WEED Token je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 53.97K. Obstoječa ponudba WEED je --, skupna ponudba pa znaša --. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je --.
Zgodovina cene WEED Token, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.0072155
$ 0.0072155$ 0.0072155
24H Nizka
$ 0.0093605
$ 0.0093605$ 0.0093605
24H Visoka
$ 0.0072155
$ 0.0072155$ 0.0072155
$ 0.0093605
$ 0.0093605$ 0.0093605
--
----
--
----
0.00%
+7.54%
-59.55%
-59.55%
Zgodovina cen WEED Token (WEED) v USD
Sledite spremembam cen WEED Token za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.000561805
+7.54%
30 dni
$ -0.0350863
-81.41%
60 dni
$ -0.1919863
-96.00%
90 dni
$ -0.1919863
-96.00%
Današnja sprememba cene WEED Token
Danes je WEED zabeležil spremembo $ +0.000561805 (+7.54%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene WEED Token
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0350863 (-81.41%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene WEED Token
Če pogled razširimo na 60 dni, se je WEED spremenil za $ -0.1919863 (-96.00%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene WEED Token
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.1919863 (-96.00%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen WEED Token (WEED) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto WEED Token
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute WEED Token, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute WEED Token?
WEED Token prices are influenced by several key factors:
1. Market sentiment and overall crypto trends 2. Supply and demand dynamics 3. Trading volume and liquidity 4. Regulatory developments in cannabis and crypto sectors 5. Partnership announcements and adoption rates 6. Bitcoin and major altcoin price movements 7. Project development updates and roadmap progress 8. Community engagement and social media buzz 9. Exchange listings and delisting events 10. Macroeconomic factors affecting risk assets
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute WEED Token?
People want to know WEED Token price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, and staying updated on market trends. Real-time price data helps investors assess volatility, potential profits, and market sentiment for strategic planning.
Napoved cene za kriptovaluto WEED Token
Napoved cene WEED Token (WEED) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena WEED v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen WEED Token (WEED) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena WEED Token lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute WEED Token v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen WEED za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute WEED Token.
O WEED Token
WEED (WEED) is a digital asset that operates within the cannabis industry, specifically focusing on the blockchain's potential to improve transparency and efficiency in the supply chain. It is designed to facilitate transactions and interactions between cannabis-related businesses, consumers, and regulatory bodies. The WEED token operates on the Ethereum blockchain, utilizing smart contracts to automate and secure processes such as tracking product origin, ensuring regulatory compliance, and facilitating payments. This crypto asset aims to solve common issues in the cannabis industry, such as product traceability and regulatory compliance, by leveraging blockchain technology's immutability and transparency.
WEED (WEED) is a digital asset that operates within the cannabis industry, specifically focusing on the blockchain's potential to improve transparency and efficiency in the supply chain. It is designed to facilitate transactions and interactions between cannabis-related businesses, consumers, and regulatory bodies. The WEED token operates on the Ethereum blockchain, utilizing smart contracts to automate and secure processes such as tracking product origin, ensuring regulatory compliance, and facilitating payments. This crypto asset aims to solve common issues in the cannabis industry, such as product traceability and regulatory compliance, by leveraging blockchain technology's immutability and transparency.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto WEED Token
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto WEED Token? Nakup WEED je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute WEED Token. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute WEED Token (WEED).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in WEED Token bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto WEED Token
Z lastništvom kriptovalute WEED Token se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o WEED Token
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta WEED Token?
Če bi kriptovaluta WEED Token rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute WEED Token.
Koliko je kriptovaluta WEED Token vredna danes?
Današnja cena kriptovalute WEED Token je $ 0.0080137. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta WEED Token še vedno dobra naložba?
WEED Token ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v WEED, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto WEED Token?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto WEED Token v vrednosti $ 53.97K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute WEED Token?
Cena kriptovalute WEED se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute WEED Token v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena WEED.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute WEED Token?
Na ceno WEED vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,588.56
+1.77%
ETH
3,461.6
+4.97%
SOL
162.22
+4.38%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.1053
+1.15%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za WEED na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par WEED/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute WEED Token gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute WEED Token letos rasla?
Cena kriptovalute WEED Token bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute WEED Token (WEED).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:37:01 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti WEED Token (WEED)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.