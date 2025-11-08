BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute WEED Token v živo je 0.0080137 USD. Tržna kapitalizacija WEED je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz WEED v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute WEED Token v živo je 0.0080137 USD. Tržna kapitalizacija WEED je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz WEED v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o WEED

Informacije o ceni WEED

Kaj je WEED

Tokenomika WEED

Napoved cen WEED

Zgodovina WEED

WEED Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute WEED v fiat

Spot WEED

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

WEED Token Logotip

Cena WEED Token(WEED)

Cena 1 WEED v USD v živo:

$0.0080128
$0.0080128$0.0080128
+7.54%1D
USD
WEED Token (WEED) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:37:01 (UTC+8)

Današnja cena WEED Token

Današnja cena kriptovalute WEED Token (WEED) v živo je $ 0.0080137, s spremembo 7.54 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz WEED v USD je $ 0.0080137 na WEED.

Kriptovaluta WEED Token je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- WEED. V zadnjih 24 urah se je WEED trgovalo med $ 0.0072155 (najnižje) in $ 0.0093605 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je WEED premaknil 0.00% v zadnji uri in -59.55% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 53.97K.

Tržne informacije WEED Token (WEED)

--
----

$ 53.97K
$ 53.97K$ 53.97K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Trenutna tržna kapitalizacija WEED Token je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 53.97K. Obstoječa ponudba WEED je --, skupna ponudba pa znaša --. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je --.

Zgodovina cene WEED Token, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.0072155
$ 0.0072155$ 0.0072155
24H Nizka
$ 0.0093605
$ 0.0093605$ 0.0093605
24H Visoka

$ 0.0072155
$ 0.0072155$ 0.0072155

$ 0.0093605
$ 0.0093605$ 0.0093605

--
----

--
----

0.00%

+7.54%

-59.55%

-59.55%

Zgodovina cen WEED Token (WEED) v USD

Sledite spremembam cen WEED Token za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.000561805+7.54%
30 dni$ -0.0350863-81.41%
60 dni$ -0.1919863-96.00%
90 dni$ -0.1919863-96.00%
Današnja sprememba cene WEED Token

Danes je WEED zabeležil spremembo $ +0.000561805 (+7.54%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene WEED Token

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0350863 (-81.41%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene WEED Token

Če pogled razširimo na 60 dni, se je WEED spremenil za $ -0.1919863 (-96.00%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene WEED Token

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.1919863 (-96.00%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen WEED Token (WEED) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen WEED Token.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto WEED Token

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute WEED Token, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute WEED Token?

WEED Token prices are influenced by several key factors:

1. Market sentiment and overall crypto trends
2. Supply and demand dynamics
3. Trading volume and liquidity
4. Regulatory developments in cannabis and crypto sectors
5. Partnership announcements and adoption rates
6. Bitcoin and major altcoin price movements
7. Project development updates and roadmap progress
8. Community engagement and social media buzz
9. Exchange listings and delisting events
10. Macroeconomic factors affecting risk assets

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute WEED Token?

People want to know WEED Token price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, and staying updated on market trends. Real-time price data helps investors assess volatility, potential profits, and market sentiment for strategic planning.

Napoved cene za kriptovaluto WEED Token

Napoved cene WEED Token (WEED) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena WEED v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen WEED Token (WEED) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena WEED Token lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute WEED Token v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen WEED za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute WEED Token.

O WEED Token

WEED (WEED) is a digital asset that operates within the cannabis industry, specifically focusing on the blockchain's potential to improve transparency and efficiency in the supply chain. It is designed to facilitate transactions and interactions between cannabis-related businesses, consumers, and regulatory bodies. The WEED token operates on the Ethereum blockchain, utilizing smart contracts to automate and secure processes such as tracking product origin, ensuring regulatory compliance, and facilitating payments. This crypto asset aims to solve common issues in the cannabis industry, such as product traceability and regulatory compliance, by leveraging blockchain technology's immutability and transparency.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto WEED Token

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto WEED Token? Nakup WEED je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute WEED Token. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute WEED Token (WEED).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in WEED Token bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu WEED Token (WEED)

Kaj lahko storite s kriptovaluto WEED Token

Z lastništvom kriptovalute WEED Token se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup WEED Token (WEED) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je WEED Token (WEED)

The native token of Facility Game.

WEED Token Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje WEED Token razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o WEED Token

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta WEED Token?
Če bi kriptovaluta WEED Token rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute WEED Token.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:37:01 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti WEED Token (WEED)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Raziščite več o kriptovaluti WEED Token

WEED USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na WEED z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami WEED USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte WEED Token (WEED) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute WEED Token v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
WEED/USDT
$0.0080128
$0.0080128$0.0080128
+7.53%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$3.2000
$3.2000$3.2000

+6,300.00%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004179
$0.00004179$0.00004179

+735.80%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000020050
$0.000020050$0.000020050

+234.16%

Flux

Flux

FLUX

$0.23004
$0.23004$0.23004

+110.40%

0G

0G

0G

$1.535
$1.535$1.535

+47.03%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz WEED v USD

Znesek

WEED
WEED
USD
USD

1 WEED = 0.0080137 USD