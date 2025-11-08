Današnja cena WEED Token

Današnja cena kriptovalute WEED Token (WEED) v živo je $ 0.0080137, s spremembo 7.54 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz WEED v USD je $ 0.0080137 na WEED.

Kriptovaluta WEED Token je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- WEED. V zadnjih 24 urah se je WEED trgovalo med $ 0.0072155 (najnižje) in $ 0.0093605 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je WEED premaknil 0.00% v zadnji uri in -59.55% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 53.97K.

Tržne informacije WEED Token (WEED)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 53.97K$ 53.97K $ 53.97K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba ---- -- Javna veriga blokov SOL

Trenutna tržna kapitalizacija WEED Token je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 53.97K. Obstoječa ponudba WEED je --, skupna ponudba pa znaša --. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je --.