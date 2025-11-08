BorzaDEX+
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute WEB3D v živo je 0.03483 USD. Tržna kapitalizacija WEB3D je 174,150 USD. Spremljajte posodobitve cen iz WEB3D v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o WEB3D

Informacije o ceni WEB3D

Kaj je WEB3D

Bela knjiga WEB3D

Uradna spletna stran WEB3D

Tokenomika WEB3D

Napoved cen WEB3D

Zgodovina WEB3D

WEB3D Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute WEB3D v fiat

Cena WEB3D(WEB3D)

Cena 1 WEB3D v USD v živo:

-3.44%1D
USD
WEB3D (WEB3D) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:36:54 (UTC+8)

Današnja cena WEB3D

Današnja cena kriptovalute WEB3D (WEB3D) v živo je $ 0.03483, s spremembo 3.44 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz WEB3D v USD je $ 0.03483 na WEB3D.

Kriptovaluta WEB3D je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 174.15K, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 5.00M WEB3D. V zadnjih 24 urah se je WEB3D trgovalo med $ 0.0333 (najnižje) in $ 0.03796 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je WEB3D premaknil +0.05% v zadnji uri in -45.46% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 57.55K.

Tržne informacije WEB3D (WEB3D)

BSC

Trenutna tržna kapitalizacija WEB3D je $ 174.15K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 57.55K. Obstoječa ponudba WEB3D je 5.00M, skupna ponudba pa znaša 200000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 6.97M.

Zgodovina cene WEB3D, USD

24-urni razpon sprememb cen:
24H Nizka
24H Visoka

+0.05%

-3.44%

-45.46%

-45.46%

Zgodovina cen WEB3D (WEB3D) v USD

Sledite spremembam cen WEB3D za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.0012398-3.44%
30 dni$ -0.00017-0.49%
60 dni$ -0.00017-0.49%
90 dni$ -0.00017-0.49%
Današnja sprememba cene WEB3D

Danes je WEB3D zabeležil spremembo $ -0.0012398 (-3.44%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene WEB3D

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.00017 (-0.49%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene WEB3D

Če pogled razširimo na 60 dni, se je WEB3D spremenil za $ -0.00017 (-0.49%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene WEB3D

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.00017 (-0.49%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen WEB3D (WEB3D) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen WEB3D.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto WEB3D

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute WEB3D, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute WEB3D?

WEB3D price is influenced by several key factors:

1. Market sentiment and overall crypto trends
2. Adoption rate of Web3 and metaverse technologies
3. Partnership announcements and ecosystem development
4. Trading volume and liquidity on exchanges
5. Token utility and use cases within the platform
6. Competition from other Web3/metaverse projects
7. Regulatory news affecting crypto markets
8. Team developments and roadmap progress
9. Community engagement and social media buzz
10. General economic conditions and risk appetite

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute WEB3D?

People want to know WEB3D price today for several key reasons: investment decisions, portfolio tracking, trading opportunities, market analysis, and timing buy/sell orders. Real-time pricing helps assess profitability, monitor volatility, and make informed financial choices in the dynamic crypto market.

Napoved cene za kriptovaluto WEB3D

Napoved cene WEB3D (WEB3D) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena WEB3D v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen WEB3D (WEB3D) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena WEB3D lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute WEB3D v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen WEB3D za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute WEB3D.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto WEB3D

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto WEB3D? Nakup WEB3D je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute WEB3D. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute WEB3D (WEB3D).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 5.00M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in WEB3D bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu WEB3D (WEB3D)

Kaj lahko storite s kriptovaluto WEB3D

Z lastništvom kriptovalute WEB3D se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup WEB3D (WEB3D) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je WEB3D (WEB3D)

Web3 Decision is a next-gen AI ( (Logic Based & CL1 Human Neuron)-powered platform for real-time smart contract audits, token vetting, and KYC/KYB analysis — all with zero-code simplicity. Backed by logic-based AI, it connects real human neurons to nodes, enabling trust, compliance, and security across EVM, TON, and emerging Layer-1 ecosystems.

WEB3D Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje WEB3D razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna WEB3D spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o WEB3D

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta WEB3D?
Če bi kriptovaluta WEB3D rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute WEB3D.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:36:54 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti WEB3D (WEB3D)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Raziščite več o kriptovaluti WEB3D

WEB3D USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na WEB3D z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami WEB3D USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte WEB3D (WEB3D) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute WEB3D v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
WEB3D/USDT
Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

