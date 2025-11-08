Današnja cena kriptovalute WEB3D v živo je 0.03483 USD. Tržna kapitalizacija WEB3D je 174,150 USD. Spremljajte posodobitve cen iz WEB3D v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute WEB3D v živo je 0.03483 USD. Tržna kapitalizacija WEB3D je 174,150 USD. Spremljajte posodobitve cen iz WEB3D v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute WEB3D (WEB3D) v živo je $ 0.03483, s spremembo 3.44 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz WEB3D v USD je $ 0.03483 na WEB3D.
Kriptovaluta WEB3D je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 174.15K, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 5.00M WEB3D. V zadnjih 24 urah se je WEB3D trgovalo med $ 0.0333 (najnižje) in $ 0.03796 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je WEB3D premaknil +0.05% v zadnji uri in -45.46% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 57.55K.
Tržne informacije WEB3D (WEB3D)
$ 174.15K
$ 57.55K
$ 6.97M
5.00M
200,000,000
200,000,000
BSC
Trenutna tržna kapitalizacija WEB3D je $ 174.15K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 57.55K. Obstoječa ponudba WEB3D je 5.00M, skupna ponudba pa znaša 200000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 6.97M.
Zgodovina cene WEB3D, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.0333
24H Nizka
$ 0.03796
24H Visoka
$ 0.0333
$ 0.03796
--
--
+0.05%
-3.44%
-45.46%
-45.46%
Zgodovina cen WEB3D (WEB3D) v USD
Sledite spremembam cen WEB3D za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ -0.0012398
-3.44%
30 dni
$ -0.00017
-0.49%
60 dni
$ -0.00017
-0.49%
90 dni
$ -0.00017
-0.49%
Današnja sprememba cene WEB3D
Danes je WEB3D zabeležil spremembo $ -0.0012398 (-3.44%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene WEB3D
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.00017 (-0.49%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene WEB3D
Če pogled razširimo na 60 dni, se je WEB3D spremenil za $ -0.00017 (-0.49%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene WEB3D
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.00017 (-0.49%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen WEB3D (WEB3D) v vseh časovnih obdobjih?
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute WEB3D, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute WEB3D?
WEB3D price is influenced by several key factors:
1. Market sentiment and overall crypto trends 2. Adoption rate of Web3 and metaverse technologies 3. Partnership announcements and ecosystem development 4. Trading volume and liquidity on exchanges 5. Token utility and use cases within the platform 6. Competition from other Web3/metaverse projects 7. Regulatory news affecting crypto markets 8. Team developments and roadmap progress 9. Community engagement and social media buzz 10. General economic conditions and risk appetite
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute WEB3D?
People want to know WEB3D price today for several key reasons: investment decisions, portfolio tracking, trading opportunities, market analysis, and timing buy/sell orders. Real-time pricing helps assess profitability, monitor volatility, and make informed financial choices in the dynamic crypto market.
Napoved cene za kriptovaluto WEB3D
Napoved cene WEB3D (WEB3D) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena WEB3D v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen WEB3D (WEB3D) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena WEB3D lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute WEB3D v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen WEB3D za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute WEB3D.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto WEB3D
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto WEB3D? Nakup WEB3D je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute WEB3D. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute WEB3D (WEB3D).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 5.00M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in WEB3D bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto WEB3D
Z lastništvom kriptovalute WEB3D se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Web3 Decision is a next-gen AI ( (Logic Based & CL1 Human Neuron)-powered platform for real-time smart contract audits, token vetting, and KYC/KYB analysis — all with zero-code simplicity. Backed by logic-based AI, it connects real human neurons to nodes, enabling trust, compliance, and security across EVM, TON, and emerging Layer-1 ecosystems.
WEB3D Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje WEB3D razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Če bi kriptovaluta WEB3D rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute WEB3D.
Koliko je kriptovaluta WEB3D vredna danes?
Današnja cena kriptovalute WEB3D je $ 0.03483. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta WEB3D še vedno dobra naložba?
WEB3D ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v WEB3D, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto WEB3D?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto WEB3D v vrednosti $ 57.55K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute WEB3D?
Cena kriptovalute WEB3D se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute WEB3D v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena WEB3D.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute WEB3D?
Na ceno WEB3D vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,588.56
+1.77%
ETH
3,461.61
+4.97%
SOL
162.21
+4.37%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.1053
+1.15%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za WEB3D na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par WEB3D/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute WEB3D gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute WEB3D letos rasla?
Cena kriptovalute WEB3D bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute WEB3D (WEB3D).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:36:54 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti WEB3D (WEB3D)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
