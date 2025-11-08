Današnja cena WEB3D

Današnja cena kriptovalute WEB3D (WEB3D) v živo je $ 0.03483, s spremembo 3.44 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz WEB3D v USD je $ 0.03483 na WEB3D.

Kriptovaluta WEB3D je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 174.15K, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 5.00M WEB3D. V zadnjih 24 urah se je WEB3D trgovalo med $ 0.0333 (najnižje) in $ 0.03796 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je WEB3D premaknil +0.05% v zadnji uri in -45.46% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 57.55K.

Tržne informacije WEB3D (WEB3D)

Tržna kapitalizacija $ 174.15K$ 174.15K $ 174.15K Volumen (24H) $ 57.55K$ 57.55K $ 57.55K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 6.97M$ 6.97M $ 6.97M Zaloga v obtoku 5.00M 5.00M 5.00M Največja ponudba 200,000,000 200,000,000 200,000,000 Skupna ponudba 200,000,000 200,000,000 200,000,000 Javna veriga blokov BSC

Trenutna tržna kapitalizacija WEB3D je $ 174.15K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 57.55K. Obstoječa ponudba WEB3D je 5.00M, skupna ponudba pa znaša 200000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 6.97M.