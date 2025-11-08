Današnja cena kriptovalute Weasy AI v živo je 0.00000325 USD. Tržna kapitalizacija WEASY je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz WEASY v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Weasy AI v živo je 0.00000325 USD. Tržna kapitalizacija WEASY je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz WEASY v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Weasy AI (WEASY) v živo je $ 0.00000325, s spremembo 13.56 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz WEASY v USD je $ 0.00000325 na WEASY.
Kriptovaluta Weasy AI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- WEASY. V zadnjih 24 urah se je WEASY trgovalo med $ 0.00000323 (najnižje) in $ 0.0000053 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je WEASY premaknil 0.00% v zadnji uri in +0.93% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 4.40K.
Tržne informacije Weasy AI (WEASY)
--
----
$ 4.40K
$ 4.40K$ 4.40K
$ 3.25K
$ 3.25K$ 3.25K
--
----
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
ETH
Trenutna tržna kapitalizacija Weasy AI je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 4.40K. Obstoječa ponudba WEASY je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 3.25K.
Zgodovina cene Weasy AI, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00000323
$ 0.00000323$ 0.00000323
24H Nizka
$ 0.0000053
$ 0.0000053$ 0.0000053
24H Visoka
$ 0.00000323
$ 0.00000323$ 0.00000323
$ 0.0000053
$ 0.0000053$ 0.0000053
--
----
--
----
0.00%
-13.56%
+0.93%
+0.93%
Zgodovina cen Weasy AI (WEASY) v USD
Sledite spremembam cen Weasy AI za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ -0.0000005098
-13.56%
30 dni
$ -0.00000312
-48.98%
60 dni
$ -0.00002291
-87.58%
90 dni
$ -0.00499675
-99.94%
Današnja sprememba cene Weasy AI
Danes je WEASY zabeležil spremembo $ -0.0000005098 (-13.56%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Weasy AI
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.00000312 (-48.98%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Weasy AI
Če pogled razširimo na 60 dni, se je WEASY spremenil za $ -0.00002291 (-87.58%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Weasy AI
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.00499675 (-99.94%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Weasy AI (WEASY) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Weasy AI
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Weasy AI, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Weasy AI?
WEASY AI token prices are influenced by several key factors:
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Weasy AI?
People want to know Weasy AI (WEASY) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and evaluating investment opportunities. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility and manage risk effectively.
Napoved cene za kriptovaluto Weasy AI
Napoved cene Weasy AI (WEASY) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena WEASY v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Weasy AI (WEASY) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Weasy AI lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Weasy AI v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen WEASY za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Weasy AI.
O Weasy AI
WEASY is a digital asset that operates on a decentralized blockchain platform. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions with a focus on simplicity and ease of use. The asset's primary role is to serve as a medium of exchange within its native ecosystem, enabling users to participate in various transactions and activities. WEASY employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency and security. The supply and issuance model of WEASY is predetermined and transparent, ensuring a fair distribution of the asset. In general, WEASY is used for transactions, staking, and participation in the platform's governance.
WEASY is a digital asset that operates on a decentralized blockchain platform. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions with a focus on simplicity and ease of use. The asset's primary role is to serve as a medium of exchange within its native ecosystem, enabling users to participate in various transactions and activities. WEASY employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency and security. The supply and issuance model of WEASY is predetermined and transparent, ensuring a fair distribution of the asset. In general, WEASY is used for transactions, staking, and participation in the platform's governance.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Weasy AI
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Weasy AI? Nakup WEASY je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Weasy AI. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Weasy AI (WEASY).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Weasy AI bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Weasy AI
Z lastništvom kriptovalute Weasy AI se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
At Weasy AI, we believe visual content should be both powerful and protected. That’s why we built a system where users can create highly specific visuals using natural language prompts, and instantly license them as NFTs — without worrying about design files or copyright issues.
At Weasy AI, we believe visual content should be both powerful and protected. That’s why we built a system where users can create highly specific visuals using natural language prompts, and instantly license them as NFTs — without worrying about design files or copyright issues.
Weasy AI Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje Weasy AI razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Weasy AI
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Weasy AI?
Če bi kriptovaluta Weasy AI rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Weasy AI.
Koliko je kriptovaluta Weasy AI vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Weasy AI je $ 0.00000325. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Weasy AI še vedno dobra naložba?
Weasy AI ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v WEASY, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Weasy AI?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Weasy AI v vrednosti $ 4.40K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Weasy AI?
Cena kriptovalute WEASY se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Weasy AI v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena WEASY.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Weasy AI?
Na ceno WEASY vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,588.56
+1.77%
ETH
3,462.15
+4.99%
SOL
162.2
+4.36%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.1059
+1.20%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za WEASY na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par WEASY/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Weasy AI gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Weasy AI letos rasla?
Cena kriptovalute Weasy AI bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Weasy AI (WEASY).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:36:47 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti Weasy AI (WEASY)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.