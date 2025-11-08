Današnja cena Weasy AI

Današnja cena kriptovalute Weasy AI (WEASY) v živo je $ 0.00000325, s spremembo 13.56 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz WEASY v USD je $ 0.00000325 na WEASY.

Kriptovaluta Weasy AI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- WEASY. V zadnjih 24 urah se je WEASY trgovalo med $ 0.00000323 (najnižje) in $ 0.0000053 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je WEASY premaknil 0.00% v zadnji uri in +0.93% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 4.40K.

Tržne informacije Weasy AI (WEASY)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 4.40K$ 4.40K $ 4.40K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 3.25K$ 3.25K $ 3.25K Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javna veriga blokov ETH

Trenutna tržna kapitalizacija Weasy AI je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 4.40K. Obstoječa ponudba WEASY je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 3.25K.