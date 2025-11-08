BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute Weasy AI v živo je 0.00000325 USD. Tržna kapitalizacija WEASY je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz WEASY v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Weasy AI v živo je 0.00000325 USD. Tržna kapitalizacija WEASY je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz WEASY v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o WEASY

Informacije o ceni WEASY

Kaj je WEASY

Bela knjiga WEASY

Uradna spletna stran WEASY

Tokenomika WEASY

Napoved cen WEASY

Zgodovina WEASY

WEASY Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute WEASY v fiat

Spot WEASY

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

Weasy AI Logotip

Cena Weasy AI(WEASY)

Cena 1 WEASY v USD v živo:

$0.00000325
$0.00000325$0.00000325
-13.56%1D
USD
Weasy AI (WEASY) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:36:47 (UTC+8)

Današnja cena Weasy AI

Današnja cena kriptovalute Weasy AI (WEASY) v živo je $ 0.00000325, s spremembo 13.56 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz WEASY v USD je $ 0.00000325 na WEASY.

Kriptovaluta Weasy AI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- WEASY. V zadnjih 24 urah se je WEASY trgovalo med $ 0.00000323 (najnižje) in $ 0.0000053 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je WEASY premaknil 0.00% v zadnji uri in +0.93% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 4.40K.

Tržne informacije Weasy AI (WEASY)

--
----

$ 4.40K
$ 4.40K$ 4.40K

$ 3.25K
$ 3.25K$ 3.25K

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Trenutna tržna kapitalizacija Weasy AI je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 4.40K. Obstoječa ponudba WEASY je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 3.25K.

Zgodovina cene Weasy AI, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00000323
$ 0.00000323$ 0.00000323
24H Nizka
$ 0.0000053
$ 0.0000053$ 0.0000053
24H Visoka

$ 0.00000323
$ 0.00000323$ 0.00000323

$ 0.0000053
$ 0.0000053$ 0.0000053

--
----

--
----

0.00%

-13.56%

+0.93%

+0.93%

Zgodovina cen Weasy AI (WEASY) v USD

Sledite spremembam cen Weasy AI za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.0000005098-13.56%
30 dni$ -0.00000312-48.98%
60 dni$ -0.00002291-87.58%
90 dni$ -0.00499675-99.94%
Današnja sprememba cene Weasy AI

Danes je WEASY zabeležil spremembo $ -0.0000005098 (-13.56%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Weasy AI

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.00000312 (-48.98%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Weasy AI

Če pogled razširimo na 60 dni, se je WEASY spremenil za $ -0.00002291 (-87.58%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Weasy AI

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.00499675 (-99.94%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Weasy AI (WEASY) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Weasy AI.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Weasy AI

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Weasy AI, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Weasy AI?

WEASY AI token prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact WEASY prices.

AI Sector Performance: As an AI-focused token, developments in artificial intelligence technology and AI crypto sector momentum affect valuation.

Adoption & Utility: Real-world use cases, platform adoption, and token utility within the Weasy AI ecosystem drive demand.

Trading Volume: Higher liquidity and trading activity typically lead to more stable price discovery.

Partnership Announcements: Strategic collaborations and integrations can create positive price movements.

Regulatory News: Cryptocurrency regulations and policy changes influence investor behavior.

Technical Developments: Platform updates, new features, and technological improvements impact long-term value.

Supply Dynamics: Token distribution, staking mechanisms, and circulating supply affect price equilibrium.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Weasy AI?

People want to know Weasy AI (WEASY) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and evaluating investment opportunities. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility and manage risk effectively.

Napoved cene za kriptovaluto Weasy AI

Napoved cene Weasy AI (WEASY) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena WEASY v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Weasy AI (WEASY) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Weasy AI lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Weasy AI v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen WEASY za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Weasy AI.

O Weasy AI

WEASY is a digital asset that operates on a decentralized blockchain platform. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions with a focus on simplicity and ease of use. The asset's primary role is to serve as a medium of exchange within its native ecosystem, enabling users to participate in various transactions and activities. WEASY employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency and security. The supply and issuance model of WEASY is predetermined and transparent, ensuring a fair distribution of the asset. In general, WEASY is used for transactions, staking, and participation in the platform's governance.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Weasy AI

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Weasy AI? Nakup WEASY je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Weasy AI. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Weasy AI (WEASY).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Weasy AI bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Weasy AI (WEASY)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Weasy AI

Z lastništvom kriptovalute Weasy AI se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Weasy AI (WEASY) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Weasy AI (WEASY)

At Weasy AI, we believe visual content should be both powerful and protected. That’s why we built a system where users can create highly specific visuals using natural language prompts, and instantly license them as NFTs — without worrying about design files or copyright issues.

Weasy AI Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Weasy AI razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Weasy AI spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Weasy AI

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Weasy AI?
Če bi kriptovaluta Weasy AI rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Weasy AI.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:36:47 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Weasy AI (WEASY)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Raziščite več o kriptovaluti Weasy AI

WEASY USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na WEASY z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami WEASY USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte Weasy AI (WEASY) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute Weasy AI v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
WEASY/USDT
$0.00000325
$0.00000325$0.00000325
-13.56%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$3.2000
$3.2000$3.2000

+6,300.00%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004164
$0.00004164$0.00004164

+732.80%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000020050
$0.000020050$0.000020050

+234.16%

Flux

Flux

FLUX

$0.22968
$0.22968$0.22968

+110.07%

0G

0G

0G

$1.539
$1.539$1.539

+47.41%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz WEASY v USD

Znesek

WEASY
WEASY
USD
USD

1 WEASY = 0.00000325 USD