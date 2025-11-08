BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute World3 v živo je 0.06056 USD. Tržna kapitalizacija WAI je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz WAI v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute World3 v živo je 0.06056 USD. Tržna kapitalizacija WAI je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz WAI v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Cena World3(WAI)

$0.06056
+0.93%1D
USD
World3 (WAI) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:36:39 (UTC+8)

Današnja cena World3

Današnja cena kriptovalute World3 (WAI) v živo je $ 0.06056, s spremembo 0.93 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz WAI v USD je $ 0.06056 na WAI.

Kriptovaluta World3 je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- WAI. V zadnjih 24 urah se je WAI trgovalo med $ 0.059 (najnižje) in $ 0.06113 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je WAI premaknil -0.14% v zadnji uri in +2.17% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 55.27K.

Tržne informacije World3 (WAI)

$ 55.27K
$ 60.56M
1,000,000,000
BSC

Trenutna tržna kapitalizacija World3 je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 55.27K. Obstoječa ponudba WAI je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 60.56M.

Zgodovina cene World3, USD

24-urni razpon sprememb cen:
24H Nizka
24H Visoka

-0.14%

+0.93%

+2.17%

+2.17%

Zgodovina cen World3 (WAI) v USD

Sledite spremembam cen World3 za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.000558+0.93%
30 dni$ +0.00888+17.18%
60 dni$ +0.01198+24.66%
90 dni$ +0.05056+505.60%
Današnja sprememba cene World3

Danes je WAI zabeležil spremembo $ +0.000558 (+0.93%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene World3

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +0.00888 (+17.18%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene World3

Če pogled razširimo na 60 dni, se je WAI spremenil za $ +0.01198 (+24.66%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene World3

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.05056 (+505.60%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen World3 (WAI) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen World3.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto World3

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute World3, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute World3?

World3 (WAI) token prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact WAI pricing.

Utility & Adoption: Real-world use cases, partnerships, and platform integration drive demand.

Supply Dynamics: Token distribution, staking rewards, and burn mechanisms affect circulating supply.

Trading Volume: Higher liquidity typically leads to more stable pricing and reduced volatility.

Regulatory News: Government policies and legal developments in crypto markets create price movements.

Technical Developments: Platform updates, security improvements, and new features influence investor interest.

Community Engagement: Active user base and social media presence contribute to market perception.

Macro Factors: Economic conditions, inflation rates, and traditional market performance affect crypto investments.

These interconnected elements create complex price dynamics for WAI tokens.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute World3?

People want to know World3 (WAI) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry or exit points, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Current price data helps investors manage risk, plan strategies, and capitalize on price movements in the cryptocurrency market.

Napoved cene za kriptovaluto World3

Napoved cene World3 (WAI) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena WAI v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen World3 (WAI) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena World3 lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute World3 v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen WAI za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute World3.

O World3

WAI is a digital asset that operates on a decentralized platform, providing a means for secure and efficient transactions. It is designed to facilitate payments, smart contracts, and governance, offering a versatile solution for various financial and non-financial applications. The asset utilizes a consensus mechanism for transaction validation, ensuring the integrity and security of the network. Its issuance model is designed to maintain a stable supply, contributing to its reliability as a medium of exchange. WAI's ecosystem is characterized by its adaptability and user-centric design, making it a valuable tool in the evolving landscape of digital finance.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto World3

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto World3? Nakup WAI je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute World3. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute World3 (WAI).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in World3 bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto World3

Z lastništvom kriptovalute World3 se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup World3 (WAI) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Kaj je World3 (WAI)

WORLD3 is a decentralized platform that empowers users to create and deploy AI agents capable of performing task automation and strategic operations across both Web2 and Web3 ecosystems. Powered by cutting-edge Agent VM technology and the WORLD3 AI Protocol, our platform enables users to build expert-level agents equipped with hierarchical planning, continuous execution, multi-chain connectivity, and cross-platform automation.

World3 Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje World3 razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna World3 spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o World3

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta World3?
Če bi kriptovaluta World3 rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute World3.
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja.

