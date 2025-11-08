Današnja cena World3

Današnja cena kriptovalute World3 (WAI) v živo je $ 0.06056, s spremembo 0.93 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz WAI v USD je $ 0.06056 na WAI.

Kriptovaluta World3 je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- WAI. V zadnjih 24 urah se je WAI trgovalo med $ 0.059 (najnižje) in $ 0.06113 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je WAI premaknil -0.14% v zadnji uri in +2.17% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 55.27K.

Tržne informacije World3 (WAI)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 55.27K$ 55.27K $ 55.27K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 60.56M$ 60.56M $ 60.56M Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javna veriga blokov BSC

