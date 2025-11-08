Današnja cena kriptovalute World3 v živo je 0.06056 USD. Tržna kapitalizacija WAI je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz WAI v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute World3 v živo je 0.06056 USD. Tržna kapitalizacija WAI je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz WAI v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute World3 (WAI) v živo je $ 0.06056, s spremembo 0.93 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz WAI v USD je $ 0.06056 na WAI.
Kriptovaluta World3 je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- WAI. V zadnjih 24 urah se je WAI trgovalo med $ 0.059 (najnižje) in $ 0.06113 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je WAI premaknil -0.14% v zadnji uri in +2.17% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 55.27K.
Tržne informacije World3 (WAI)
--
----
$ 55.27K
$ 55.27K$ 55.27K
$ 60.56M
$ 60.56M$ 60.56M
--
----
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
BSC
Trenutna tržna kapitalizacija World3 je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 55.27K. Obstoječa ponudba WAI je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 60.56M.
Zgodovina cene World3, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.059
$ 0.059$ 0.059
24H Nizka
$ 0.06113
$ 0.06113$ 0.06113
24H Visoka
$ 0.059
$ 0.059$ 0.059
$ 0.06113
$ 0.06113$ 0.06113
--
----
--
----
-0.14%
+0.93%
+2.17%
+2.17%
Zgodovina cen World3 (WAI) v USD
Sledite spremembam cen World3 za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.000558
+0.93%
30 dni
$ +0.00888
+17.18%
60 dni
$ +0.01198
+24.66%
90 dni
$ +0.05056
+505.60%
Današnja sprememba cene World3
Danes je WAI zabeležil spremembo $ +0.000558 (+0.93%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene World3
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +0.00888 (+17.18%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene World3
Če pogled razširimo na 60 dni, se je WAI spremenil za $ +0.01198 (+24.66%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene World3
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.05056 (+505.60%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen World3 (WAI) v vseh časovnih obdobjih?
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute World3, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute World3?
World3 (WAI) token prices are influenced by several key factors:
Trading Volume: Higher liquidity typically leads to more stable pricing and reduced volatility.
Regulatory News: Government policies and legal developments in crypto markets create price movements.
Technical Developments: Platform updates, security improvements, and new features influence investor interest.
Community Engagement: Active user base and social media presence contribute to market perception.
Macro Factors: Economic conditions, inflation rates, and traditional market performance affect crypto investments.
These interconnected elements create complex price dynamics for WAI tokens.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute World3?
People want to know World3 (WAI) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry or exit points, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Current price data helps investors manage risk, plan strategies, and capitalize on price movements in the cryptocurrency market.
Napoved cene za kriptovaluto World3
Napoved cene World3 (WAI) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena WAI v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen World3 (WAI) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena World3 lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute World3 v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen WAI za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute World3.
O World3
WAI is a digital asset that operates on a decentralized platform, providing a means for secure and efficient transactions. It is designed to facilitate payments, smart contracts, and governance, offering a versatile solution for various financial and non-financial applications. The asset utilizes a consensus mechanism for transaction validation, ensuring the integrity and security of the network. Its issuance model is designed to maintain a stable supply, contributing to its reliability as a medium of exchange. WAI's ecosystem is characterized by its adaptability and user-centric design, making it a valuable tool in the evolving landscape of digital finance.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto World3
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto World3? Nakup WAI je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute World3. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute World3 (WAI).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in World3 bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto World3
Z lastništvom kriptovalute World3 se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
WORLD3 is a decentralized platform that empowers users to create and deploy AI agents capable of performing task automation and strategic operations across both Web2 and Web3 ecosystems. Powered by cutting-edge Agent VM technology and the WORLD3 AI Protocol, our platform enables users to build expert-level agents equipped with hierarchical planning, continuous execution, multi-chain connectivity, and cross-platform automation.
World3 Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje World3 razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Če bi kriptovaluta World3 rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute World3.
Koliko je kriptovaluta World3 vredna danes?
Današnja cena kriptovalute World3 je $ 0.06056. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta World3 še vedno dobra naložba?
World3 ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v WAI, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto World3?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto World3 v vrednosti $ 55.27K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute World3?
Cena kriptovalute WAI se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute World3 v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena WAI.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute World3?
Na ceno WAI vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,588.57
+1.77%
ETH
3,461.7
+4.97%
SOL
162.2
+4.36%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.1053
+1.15%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za WAI na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par WAI/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute World3 gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute World3 letos rasla?
Cena kriptovalute World3 bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute World3 (WAI).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:36:39 (UTC+8)
