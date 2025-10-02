Tokenomika WAGMI Games (WAGMIGAMES)

Odkrijte ključne vpoglede v WAGMI Games (WAGMIGAMES), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Tokenomika in analiza cen WAGMI Games (WAGMIGAMES)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za WAGMI Games (WAGMIGAMES), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 9.28M
Skupna ponudba:
$ 2.20T
Razpoložljivi obtok:
$ 2.20T
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 9.28M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00005995
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.000002194837186306
Trenutna cena:
$ 0.00000422
Informacije o WAGMI Games (WAGMIGAMES)

WAGMI Games is building the first web3 Universe encompassing multiple games, comics, anime, collectibles, cosplay and more.

Uradna spletna stran:
https://www.wagmigames.com
Bela knjiga:
https://wagmi-games.gitbook.io/wagmi-games-whitepaper/
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0x3b604747ad1720c01ded0455728b62c0d2f100f0

Tokenomika WAGMI Games (WAGMIGAMES): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike WAGMI Games (WAGMIGAMES) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov WAGMIGAMES, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov WAGMIGAMES.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko WAGMIGAMES, raziščite ceno žetona WAGMIGAMES v živo!

Kako kupiti WAGMIGAMES

Želite v svoj portfelj dodati WAGMI Games (WAGMIGAMES)? MEXC podpira različne načine nakupa WAGMIGAMES, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen WAGMI Games (WAGMIGAMES)

Analiza zgodovine cen WAGMIGAMES pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene WAGMIGAMES

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal WAGMIGAMES? Naša stran za napovedovanje cen WAGMIGAMES združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

