Odkrijte ključne vpoglede v Vice (VICE), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 00:55:42 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Vice (VICE)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Vice (VICE), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 22.99M
Skupna ponudba:
$ 1.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 992.91M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 23.15M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.16372
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.006615434681747624
Trenutna cena:
$ 0.02315
Informacije o Vice (VICE)

VICE is the native token of the VICE competition platform, designed to transform the crypto competition market by offering high-value prizes, including luxury assets and exclusive experiences. Backed by strategic partnerships, top-tier exchange listings, and a robust marketing strategy, VICE integrates seamlessly into Web3, delivering a scalable and engaging ecosystem with strong token utility and sustainable growth potential.

Uradna spletna stran:
https://www.vicetoken.io/
Bela knjiga:
https://vice-io.gitbook.io/vice.io-docs
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0xfd409bc96d126bc8a56479d4c7672015d539f96c

Tokenomika Vice (VICE): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Vice (VICE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov VICE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov VICE.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko VICE, raziščite ceno žetona VICE v živo!

Kako kupiti VICE

Želite v svoj portfelj dodati Vice (VICE)? MEXC podpira različne načine nakupa VICE, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen Vice (VICE)

Analiza zgodovine cen VICE pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene VICE

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal VICE? Naša stran za napovedovanje cen VICE združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti