Današnja cena VFY

Današnja cena kriptovalute VFY (VFY) v živo je $ 0.05314, s spremembo 13.32 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz VFY v USD je $ 0.05314 na VFY.

Kriptovaluta VFY je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- VFY. V zadnjih 24 urah se je VFY trgovalo med $ 0.05245 (najnižje) in $ 0.06348 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je VFY premaknil -0.68% v zadnji uri in -34.95% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 151.42K.

Tržne informacije VFY (VFY)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 151.42K$ 151.42K $ 151.42K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 53.14M$ 53.14M $ 53.14M Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javna veriga blokov ZKVERIFY

Trenutna tržna kapitalizacija VFY je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 151.42K. Obstoječa ponudba VFY je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 53.14M.