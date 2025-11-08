Današnja cena kriptovalute VFY v živo je 0.05314 USD. Tržna kapitalizacija VFY je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz VFY v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute VFY v živo je 0.05314 USD. Tržna kapitalizacija VFY je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz VFY v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute VFY (VFY) v živo je $ 0.05314, s spremembo 13.32 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz VFY v USD je $ 0.05314 na VFY.
Kriptovaluta VFY je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- VFY. V zadnjih 24 urah se je VFY trgovalo med $ 0.05245 (najnižje) in $ 0.06348 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je VFY premaknil -0.68% v zadnji uri in -34.95% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 151.42K.
Tržne informacije VFY (VFY)
$ 151.42K
$ 151.42K$ 151.42K
$ 53.14M
$ 53.14M$ 53.14M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
ZKVERIFY
Trenutna tržna kapitalizacija VFY je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 151.42K. Obstoječa ponudba VFY je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 53.14M.
Zgodovina cene VFY, USD
24-urni razpon sprememb cen:
24H Nizka
24H Visoka
-0.68%
-13.32%
-34.95%
-34.95%
Zgodovina cen VFY (VFY) v USD
Sledite spremembam cen VFY za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ -0.008166
-13.32%
30 dni
$ -0.05776
-52.09%
60 dni
$ +0.00314
+6.28%
90 dni
$ +0.00314
+6.28%
Današnja sprememba cene VFY
Danes je VFY zabeležil spremembo $ -0.008166 (-13.32%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene VFY
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.05776 (-52.09%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene VFY
Če pogled razširimo na 60 dni, se je VFY spremenil za $ +0.00314 (+6.28%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene VFY
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.00314 (+6.28%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen VFY (VFY) v vseh časovnih obdobjih?
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute VFY, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute VFY?
VFY token prices are influenced by several key factors:
Supply and Demand: Token circulation, trading volume, and market liquidity directly impact price movements.
Platform Adoption: User growth, transaction volume, and ecosystem development drive demand for VFY tokens.
Market Sentiment: Overall cryptocurrency market trends, investor confidence, and social media buzz affect pricing.
Utility and Use Cases: Token functionality within the platform, staking rewards, and governance features influence value.
Partnerships: Strategic alliances, exchange listings, and institutional adoption can boost prices.
Regulatory Environment: Government policies and compliance requirements impact investor sentiment.
Competition: Performance relative to similar DeFi projects affects market positioning.
Technical Developments: Platform upgrades, security improvements, and new feature releases influence token value.
Tokenomics: Burn mechanisms, inflation rates, and reward distribution affect supply dynamics.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute VFY?
People want to know VFY price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entries or exits, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities.
Napoved cene za kriptovaluto VFY
Napoved cene VFY (VFY) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena VFY v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen VFY (VFY) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena VFY lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute VFY v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen VFY za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute VFY.
O VFY
VFY is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain. The primary purpose of VFY is to facilitate transactions and store value in a decentralized manner, similar to other cryptocurrencies. It utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency compared to proof-of-work systems. VFY's supply and issuance model is predetermined and transparent, contributing to its credibility in the crypto ecosystem. Typical uses of VFY include peer-to-peer transactions, remittances, and as a medium of exchange in various digital platforms. Its blockchain also supports the development and execution of smart contracts, expanding its potential use cases beyond just a digital currency.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto VFY
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto VFY? Nakup VFY je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute VFY. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute VFY (VFY).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in VFY bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto VFY
Z lastništvom kriptovalute VFY se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
zkVerify is the universal and ultra-efficient proof verification layer for real-world, practical applications across the Internet. By dramatically reducing the barrier to access zero-knowledge proof verifications, zkVerify unlocks scalability and huge growth potential in sectors across DeFi, AI, and everyday digital interactions.
VFY Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje VFY razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Če bi kriptovaluta VFY rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute VFY.
Koliko je kriptovaluta VFY vredna danes?
Današnja cena kriptovalute VFY je $ 0.05314. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta VFY še vedno dobra naložba?
VFY ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v VFY, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto VFY?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto VFY v vrednosti $ 151.42K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute VFY?
Cena kriptovalute VFY se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute VFY v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena VFY.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute VFY?
Na ceno VFY vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,384.8
+1.57%
ETH
3,438.58
+4.27%
SOL
160.55
+3.30%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.0992
+0.59%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za VFY na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par VFY/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute VFY gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute VFY letos rasla?
Cena kriptovalute VFY bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute VFY (VFY).
Pomembne panožne novosti VFY (VFY)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.