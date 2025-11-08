BorzaDEX+
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute VFY v živo je 0.05314 USD. Tržna kapitalizacija VFY je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz VFY v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o VFY

Informacije o ceni VFY

Kaj je VFY

Bela knjiga VFY

Uradna spletna stran VFY

Tokenomika VFY

Napoved cen VFY

Zgodovina VFY

VFY Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute VFY v fiat

VFY Logotip

Cena VFY(VFY)

Cena 1 VFY v USD v živo:

-13.32%1D
USD
VFY (VFY) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:18:45 (UTC+8)

Današnja cena VFY

Današnja cena kriptovalute VFY (VFY) v živo je $ 0.05314, s spremembo 13.32 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz VFY v USD je $ 0.05314 na VFY.

Kriptovaluta VFY je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- VFY. V zadnjih 24 urah se je VFY trgovalo med $ 0.05245 (najnižje) in $ 0.06348 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je VFY premaknil -0.68% v zadnji uri in -34.95% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 151.42K.

Tržne informacije VFY (VFY)

ZKVERIFY

Trenutna tržna kapitalizacija VFY je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 151.42K. Obstoječa ponudba VFY je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 53.14M.

Zgodovina cene VFY, USD

24-urni razpon sprememb cen:
24H Nizka
24H Visoka

-0.68%

-13.32%

-34.95%

-34.95%

Zgodovina cen VFY (VFY) v USD

Sledite spremembam cen VFY za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.008166-13.32%
30 dni$ -0.05776-52.09%
60 dni$ +0.00314+6.28%
90 dni$ +0.00314+6.28%
Današnja sprememba cene VFY

Danes je VFY zabeležil spremembo $ -0.008166 (-13.32%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene VFY

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.05776 (-52.09%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene VFY

Če pogled razširimo na 60 dni, se je VFY spremenil za $ +0.00314 (+6.28%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene VFY

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.00314 (+6.28%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen VFY (VFY) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen VFY.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto VFY

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute VFY, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute VFY?

VFY token prices are influenced by several key factors:

Supply and Demand: Token circulation, trading volume, and market liquidity directly impact price movements.

Platform Adoption: User growth, transaction volume, and ecosystem development drive demand for VFY tokens.

Market Sentiment: Overall cryptocurrency market trends, investor confidence, and social media buzz affect pricing.

Utility and Use Cases: Token functionality within the platform, staking rewards, and governance features influence value.

Partnerships: Strategic alliances, exchange listings, and institutional adoption can boost prices.

Regulatory Environment: Government policies and compliance requirements impact investor sentiment.

Competition: Performance relative to similar DeFi projects affects market positioning.

Technical Developments: Platform upgrades, security improvements, and new feature releases influence token value.

Tokenomics: Burn mechanisms, inflation rates, and reward distribution affect supply dynamics.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute VFY?

People want to know VFY price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entries or exits, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities.

Napoved cene za kriptovaluto VFY

Napoved cene VFY (VFY) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena VFY v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen VFY (VFY) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena VFY lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute VFY v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen VFY za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute VFY.

O VFY

VFY is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain. The primary purpose of VFY is to facilitate transactions and store value in a decentralized manner, similar to other cryptocurrencies. It utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency compared to proof-of-work systems. VFY's supply and issuance model is predetermined and transparent, contributing to its credibility in the crypto ecosystem. Typical uses of VFY include peer-to-peer transactions, remittances, and as a medium of exchange in various digital platforms. Its blockchain also supports the development and execution of smart contracts, expanding its potential use cases beyond just a digital currency.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto VFY

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto VFY? Nakup VFY je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute VFY. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute VFY (VFY).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in VFY bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu VFY (VFY)

Kaj lahko storite s kriptovaluto VFY

Z lastništvom kriptovalute VFY se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup VFY (VFY) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je VFY (VFY)

zkVerify is the universal and ultra-efficient proof verification layer for real-world, practical applications across the Internet. By dramatically reducing the barrier to access zero-knowledge proof verifications, zkVerify unlocks scalability and huge growth potential in sectors across DeFi, AI, and everyday digital interactions.

VFY Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje VFY razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna VFY spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o VFY

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta VFY?
Če bi kriptovaluta VFY rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute VFY.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:18:45 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti VFY (VFY)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Raziščite več o kriptovaluti VFY

VFY USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na VFY z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami VFY USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte VFY (VFY) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute VFY v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
VFY/USDT
