Današnja cena kriptovalute Vameon (VAMEON) v živo je $ 0.00002022, s spremembo 1.12 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz VAMEON v USD je $ 0.00002022 na VAMEON.
Kriptovaluta Vameon je trenutno na #1398. mestu s tržno kapitalizacijo $ 5.04M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 249.41B VAMEON. V zadnjih 24 urah se je VAMEON trgovalo med $ 0.00002 (najnižje) in $ 0.000021 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.000941194040872492, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000004946453995299.
V kratkoročni uspešnosti se je VAMEON premaknil -0.40% v zadnji uri in -18.47% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 289.60K.
Tržne informacije Vameon (VAMEON)
No.1398
$ 5.04M
$ 289.60K
$ 20.22M
249.41B
1,000,000,000,000
1,000,000,000,000
24.94%
BSC
Trenutna tržna kapitalizacija Vameon je $ 5.04M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 289.60K. Obstoječa ponudba VAMEON je 249.41B, skupna ponudba pa znaša 1000000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 20.22M.
Zgodovina cene Vameon, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00002
24H Nizka
$ 0.000021
24H Visoka
$ 0.00002
$ 0.000021
$ 0.000941194040872492
$ 0.000004946453995299
-0.40%
-1.11%
-18.47%
-18.47%
Zgodovina cen Vameon (VAMEON) v USD
Sledite spremembam cen Vameon za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ -0.000000229
-1.11%
30 dni
$ -0.00000488
-19.45%
60 dni
$ -0.00000483
-19.29%
90 dni
$ -0.000000391
-1.90%
Današnja sprememba cene Vameon
Danes je VAMEON zabeležil spremembo $ -0.000000229 (-1.11%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Vameon
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.00000488 (-19.45%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Vameon
Če pogled razširimo na 60 dni, se je VAMEON spremenil za $ -0.00000483 (-19.29%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Vameon
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.000000391 (-1.90%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Vameon (VAMEON) v vseh časovnih obdobjih?
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Vameon, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Vameon?
Several key factors influence Vameon (VAMEON) prices:
Research purposes - Price movements provide insights into project adoption and market sentiment.
Tax planning - Accurate pricing is essential for calculating capital gains and losses.
Due diligence - Price trends help evaluate the token's legitimacy and growth potential.
Arbitrage opportunities - Price differences across exchanges can create profit opportunities.
Investment planning - Current valuations inform future investment strategies and allocation decisions.
Napoved cene za kriptovaluto Vameon
Napoved cene Vameon (VAMEON) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena VAMEON v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Vameon (VAMEON) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Vameon lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Vameon v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen VAMEON za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Vameon.
O Vameon
VAMEON is a digital asset that operates on a blockchain network. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions, with a primary focus on ensuring privacy and anonymity for its users. VAMEON uses advanced cryptographic techniques to achieve these goals, making it a popular choice for individuals seeking to conduct transactions without revealing their identity or transaction details. The asset's issuance and supply model is based on a decentralized system, with new coins being created and distributed to network participants as a reward for their contribution to the network's security and stability. In the broader crypto ecosystem, VAMEON is often used for transactions where privacy is a top priority.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Vameon
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Vameon? Nakup VAMEON je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Vameon. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Vameon (VAMEON).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 249.41B žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Vameon bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Vameon
Z lastništvom kriptovalute Vameon se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Vameon brings you a cutting-edge 3D mobile Action-RPG dEmpire of Vampire game powered by BNB Chain, blending AAA gameplay with instant onboarding, all within a decentralized Play-to-Earn NFT Metaverse. Players are fully immersed in an ecosystem where they can mint free NFT-characters and build their value through in-game progress, as well as earn crypto rewards, and enjoy the captivating gameplay.
Vameon Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje Vameon razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Če bi kriptovaluta Vameon rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Vameon.
Koliko je kriptovaluta Vameon vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Vameon je $ 0.00002022. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Vameon še vedno dobra naložba?
Vameon ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v VAMEON, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Vameon?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Vameon v vrednosti $ 289.60K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Vameon?
Cena kriptovalute VAMEON se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Vameon v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena VAMEON.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Vameon?
Na ceno VAMEON vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,387.24
+1.57%
ETH
3,437.6
+4.24%
SOL
160.56
+3.31%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.1
+0.66%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za VAMEON na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par VAMEON/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Vameon gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Vameon letos rasla?
Cena kriptovalute Vameon bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Vameon (VAMEON).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:18:31 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.