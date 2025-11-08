Današnja cena Vameon

Današnja cena kriptovalute Vameon (VAMEON) v živo je $ 0.00002022, s spremembo 1.12 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz VAMEON v USD je $ 0.00002022 na VAMEON.

Kriptovaluta Vameon je trenutno na #1398. mestu s tržno kapitalizacijo $ 5.04M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 249.41B VAMEON. V zadnjih 24 urah se je VAMEON trgovalo med $ 0.00002 (najnižje) in $ 0.000021 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.000941194040872492, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000004946453995299.

V kratkoročni uspešnosti se je VAMEON premaknil -0.40% v zadnji uri in -18.47% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 289.60K.

Tržne informacije Vameon (VAMEON)

Uvrstitev No.1398 Tržna kapitalizacija $ 5.04M$ 5.04M $ 5.04M Volumen (24H) $ 289.60K$ 289.60K $ 289.60K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 20.22M$ 20.22M $ 20.22M Zaloga v obtoku 249.41B 249.41B 249.41B Največja ponudba 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 Skupna ponudba 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 Hitrost kroženja 24.94% Javna veriga blokov BSC

Trenutna tržna kapitalizacija Vameon je $ 5.04M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 289.60K. Obstoječa ponudba VAMEON je 249.41B, skupna ponudba pa znaša 1000000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 20.22M.