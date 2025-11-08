BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Vameon v živo je 0.00002022 USD. Tržna kapitalizacija VAMEON je 5,042,990.66014116 USD. Spremljajte posodobitve cen iz VAMEON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Cena Vameon(VAMEON)

$0.00002022
-1.12%1D
Vameon (VAMEON) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:18:31 (UTC+8)

Današnja cena Vameon

Današnja cena kriptovalute Vameon (VAMEON) v živo je $ 0.00002022, s spremembo 1.12 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz VAMEON v USD je $ 0.00002022 na VAMEON.

Kriptovaluta Vameon je trenutno na #1398. mestu s tržno kapitalizacijo $ 5.04M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 249.41B VAMEON. V zadnjih 24 urah se je VAMEON trgovalo med $ 0.00002 (najnižje) in $ 0.000021 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.000941194040872492, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000004946453995299.

V kratkoročni uspešnosti se je VAMEON premaknil -0.40% v zadnji uri in -18.47% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 289.60K.

Tržne informacije Vameon (VAMEON)

$ 5.04M
$ 289.60K
$ 20.22M
249.41B
1,000,000,000,000
1,000,000,000,000
24.94%

Trenutna tržna kapitalizacija Vameon je $ 5.04M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 289.60K. Obstoječa ponudba VAMEON je 249.41B, skupna ponudba pa znaša 1000000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 20.22M.

Zgodovina cene Vameon, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00002
24H Nizka
$ 0.000021
24H Visoka

$ 0.00002
$ 0.000021
$ 0.000941194040872492
$ 0.000004946453995299
-0.40%

-1.11%

-18.47%

-18.47%

Zgodovina cen Vameon (VAMEON) v USD

Sledite spremembam cen Vameon za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.000000229-1.11%
30 dni$ -0.00000488-19.45%
60 dni$ -0.00000483-19.29%
90 dni$ -0.000000391-1.90%
Današnja sprememba cene Vameon

Danes je VAMEON zabeležil spremembo $ -0.000000229 (-1.11%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Vameon

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.00000488 (-19.45%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Vameon

Če pogled razširimo na 60 dni, se je VAMEON spremenil za $ -0.00000483 (-19.29%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Vameon

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.000000391 (-1.90%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Vameon (VAMEON) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Vameon.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Vameon

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Vameon, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Vameon?

Several key factors influence Vameon (VAMEON) prices:

Market Sentiment: Overall cryptocurrency market trends and investor confidence significantly impact VAMEON pricing.

Supply and Demand: Token circulation, trading volume, and holder behavior directly affect price movements.

Utility and Adoption: Real-world use cases, partnerships, and platform adoption drive fundamental value.

Technical Developments: Updates, new features, and roadmap progress influence investor perception.

Regulatory News: Government policies and crypto regulations create market volatility.

Bitcoin Correlation: Like most altcoins, VAMEON often follows Bitcoin's price trends.

Community Activity: Social media buzz, developer engagement, and community growth impact market interest.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Vameon?

People want to know Vameon (VAMEON) price today for several key reasons:

Trading decisions - Active traders need current prices to buy, sell, or hold positions effectively.

Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' value and overall portfolio performance.

Market timing - Price data helps identify optimal entry and exit points for investments.

Risk management - Current prices enable proper position sizing and stop-loss placement.

FOMO prevention - Staying updated prevents missing potential profit opportunities or avoiding losses.

Research purposes - Price movements provide insights into project adoption and market sentiment.

Tax planning - Accurate pricing is essential for calculating capital gains and losses.

Due diligence - Price trends help evaluate the token's legitimacy and growth potential.

Arbitrage opportunities - Price differences across exchanges can create profit opportunities.

Investment planning - Current valuations inform future investment strategies and allocation decisions.

Napoved cene za kriptovaluto Vameon

Napoved cene Vameon (VAMEON) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena VAMEON v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Vameon (VAMEON) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Vameon lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Vameon v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen VAMEON za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Vameon.

O Vameon

VAMEON is a digital asset that operates on a blockchain network. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions, with a primary focus on ensuring privacy and anonymity for its users. VAMEON uses advanced cryptographic techniques to achieve these goals, making it a popular choice for individuals seeking to conduct transactions without revealing their identity or transaction details. The asset's issuance and supply model is based on a decentralized system, with new coins being created and distributed to network participants as a reward for their contribution to the network's security and stability. In the broader crypto ecosystem, VAMEON is often used for transactions where privacy is a top priority.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Vameon

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Vameon? Nakup VAMEON je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Vameon. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Vameon (VAMEON).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 249.41B žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Vameon bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Vameon

Z lastništvom kriptovalute Vameon se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Vameon (VAMEON) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Kaj je Vameon (VAMEON)

Vameon brings you a cutting-edge 3D mobile Action-RPG dEmpire of Vampire game powered by BNB Chain, blending AAA gameplay with instant onboarding, all within a decentralized Play-to-Earn NFT Metaverse. Players are fully immersed in an ecosystem where they can mint free NFT-characters and build their value through in-game progress, as well as earn crypto rewards, and enjoy the captivating gameplay.

Vameon Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Vameon razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Vameon spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Vameon

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Vameon?
Če bi kriptovaluta Vameon rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Vameon.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:18:31 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Vameon (VAMEON)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Raziščite več o kriptovaluti Vameon

