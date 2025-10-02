Tokenomika xMoney (UTK)

Tokenomika xMoney (UTK)

Odkrijte ključne vpoglede v xMoney (UTK), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Tokenomika in analiza cen xMoney (UTK)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za xMoney (UTK), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 18.29M
Skupna ponudba:
$ 704.11M
Razpoložljivi obtok:
$ 704.11M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 25.98M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.17917
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00543500526176
Trenutna cena:
$ 0.02598
Informacije o xMoney (UTK)

xMoney (formerly known as Utrust) was designed to provide a solution to the problems resulting in low usability of cryptocurrency as means of payment, particularly the underdeveloped transactional security of payment platforms and relatively high fees.

Uradna spletna stran:
https://www.xmoney.com/
Bela knjiga:
https://utrust.com/static/UTRUST-whitepaper-en-2017-11-02-2ae02efb0e0203893bdba1f54000f2b4.pdf
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0xdc9Ac3C20D1ed0B540dF9b1feDC10039Df13F99c

Tokenomika xMoney (UTK): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike xMoney (UTK) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov UTK, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov UTK.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko UTK, raziščite ceno žetona UTK v živo!

Zavrnitev odgovornosti

