Današnja cena kriptovalute Unstable Tether (USDUT) v živo je $ 0.0001031, s spremembo 0.19 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz USDUT v USD je $ 0.0001031 na USDUT.
Kriptovaluta Unstable Tether je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- USDUT. V zadnjih 24 urah se je USDUT trgovalo med $ 0.0001009 (najnižje) in $ 0.0001043 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je USDUT premaknil +0.48% v zadnji uri in -29.39% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 54.17K.
Tržne informacije Unstable Tether (USDUT)
$ 54.17K
$ 0.00
SOL
Trenutna tržna kapitalizacija Unstable Tether je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 54.17K. Obstoječa ponudba USDUT je --, skupna ponudba pa znaša --. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je --.
Zgodovina cene Unstable Tether, USD
24-urni razpon sprememb cen:
24H Nizka
24H Visoka
+0.48%
-0.19%
-29.39%
-29.39%
Zgodovina cen Unstable Tether (USDUT) v USD
Sledite spremembam cen Unstable Tether za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ -0.000000196
-0.19%
30 dni
$ -0.0002608
-71.67%
60 dni
$ -0.0019959
-95.09%
90 dni
$ -0.0018969
-94.85%
Današnja sprememba cene Unstable Tether
Danes je USDUT zabeležil spremembo $ -0.000000196 (-0.19%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Unstable Tether
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0002608 (-71.67%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Unstable Tether
Če pogled razširimo na 60 dni, se je USDUT spremenil za $ -0.0019959 (-95.09%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Unstable Tether
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.0018969 (-94.85%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Unstable Tether (USDUT) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Unstable Tether
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Unstable Tether, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Unstable Tether?
Unstable Tether (USDUT) prices are influenced by several key factors:
Market sentiment and investor confidence play crucial roles in price volatility. Supply and demand dynamics directly impact value fluctuations. Regulatory news and government policies affect market stability. Technical analysis patterns guide trading decisions. Overall cryptocurrency market trends influence USDUT movements.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Unstable Tether?
People want to know Unstable Tether (USDUT) price today for several key reasons: trading decisions, portfolio management, and market analysis. Traders need real-time pricing to execute buy/sell orders effectively. Investors track daily prices to monitor their holdings' value and assess performance. The price helps determine market sentiment and volatility patterns for this particular stablecoin variant.
Napoved cene za kriptovaluto Unstable Tether
Napoved cene Unstable Tether (USDUT) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena USDUT v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Unstable Tether (USDUT) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Unstable Tether lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Unstable Tether v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen USDUT za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Unstable Tether.
O Unstable Tether
USDUT is a stablecoin, a type of cryptocurrency that is designed to maintain a stable value relative to a specific asset or a pool of assets. USDUT is pegged to the US Dollar, meaning that its value is directly linked to the value of the US Dollar, and it is typically used for transactions, as a store of value, or as a unit of account within various digital ecosystems. By offering the stability of the US Dollar and the technological advantages of cryptocurrency, USDUT provides a bridge between traditional fiat currencies and the digital asset world, facilitating easier, faster, and more efficient transactions.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Unstable Tether
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Unstable Tether? Nakup USDUT je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Unstable Tether. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Unstable Tether (USDUT).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Unstable Tether bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Unstable Tether
Z lastništvom kriptovalute Unstable Tether se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Nakup Unstable Tether (USDUT) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.
USDUT is a meme coin themed around the “unstable dollar peg,” with a narrative centered on deliberate instability to drive speculative interest.
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Unstable Tether
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Unstable Tether?
Če bi kriptovaluta Unstable Tether rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Unstable Tether.
Koliko je kriptovaluta Unstable Tether vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Unstable Tether je $ 0.0001031. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Unstable Tether še vedno dobra naložba?
Unstable Tether ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v USDUT, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Unstable Tether?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Unstable Tether v vrednosti $ 54.17K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Unstable Tether?
Cena kriptovalute USDUT se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Unstable Tether v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena USDUT.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Unstable Tether?
Na ceno USDUT vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,605.66
+1.79%
ETH
3,463.77
+5.04%
SOL
162.3
+4.43%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.1084
+1.43%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za USDUT na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par USDUT/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Unstable Tether gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Unstable Tether letos rasla?
Cena kriptovalute Unstable Tether bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Unstable Tether (USDUT).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:35:56 (UTC+8)
