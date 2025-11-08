Današnja cena Unstable Tether

Današnja cena kriptovalute Unstable Tether (USDUT) v živo je $ 0.0001031, s spremembo 0.19 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz USDUT v USD je $ 0.0001031 na USDUT.

Kriptovaluta Unstable Tether je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- USDUT. V zadnjih 24 urah se je USDUT trgovalo med $ 0.0001009 (najnižje) in $ 0.0001043 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je USDUT premaknil +0.48% v zadnji uri in -29.39% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 54.17K.

Tržne informacije Unstable Tether (USDUT)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 54.17K$ 54.17K $ 54.17K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba ---- -- Javna veriga blokov SOL

Trenutna tržna kapitalizacija Unstable Tether je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 54.17K. Obstoječa ponudba USDUT je --, skupna ponudba pa znaša --. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je --.