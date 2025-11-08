BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Unstable Tether v živo je 0.0001031 USD. Tržna kapitalizacija USDUT je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz USDUT v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Cena 1 USDUT v USD v živo:

$0.0001027
-0.19%1D
-0.19%1D
USD
Unstable Tether (USDUT) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:35:56 (UTC+8)

Današnja cena Unstable Tether

Današnja cena kriptovalute Unstable Tether (USDUT) v živo je $ 0.0001031, s spremembo 0.19 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz USDUT v USD je $ 0.0001031 na USDUT.

Kriptovaluta Unstable Tether je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- USDUT. V zadnjih 24 urah se je USDUT trgovalo med $ 0.0001009 (najnižje) in $ 0.0001043 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je USDUT premaknil +0.48% v zadnji uri in -29.39% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 54.17K.

Tržne informacije Unstable Tether (USDUT)

--
----

$ 54.17K
$ 54.17K$ 54.17K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Trenutna tržna kapitalizacija Unstable Tether je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 54.17K. Obstoječa ponudba USDUT je --, skupna ponudba pa znaša --. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je --.

Zgodovina cene Unstable Tether, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.0001009
$ 0.0001009$ 0.0001009
24H Nizka
$ 0.0001043
$ 0.0001043$ 0.0001043
24H Visoka

$ 0.0001009
$ 0.0001009$ 0.0001009

$ 0.0001043
$ 0.0001043$ 0.0001043

--
----

--
----

+0.48%

-0.19%

-29.39%

-29.39%

Zgodovina cen Unstable Tether (USDUT) v USD

Sledite spremembam cen Unstable Tether za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.000000196-0.19%
30 dni$ -0.0002608-71.67%
60 dni$ -0.0019959-95.09%
90 dni$ -0.0018969-94.85%
Današnja sprememba cene Unstable Tether

Danes je USDUT zabeležil spremembo $ -0.000000196 (-0.19%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Unstable Tether

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0002608 (-71.67%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Unstable Tether

Če pogled razširimo na 60 dni, se je USDUT spremenil za $ -0.0019959 (-95.09%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Unstable Tether

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.0018969 (-94.85%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Unstable Tether (USDUT) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Unstable Tether.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Unstable Tether

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Unstable Tether, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Unstable Tether?

Unstable Tether (USDUT) prices are influenced by several key factors:

Market sentiment and investor confidence play crucial roles in price volatility. Supply and demand dynamics directly impact value fluctuations. Regulatory news and government policies affect market stability. Technical analysis patterns guide trading decisions. Overall cryptocurrency market trends influence USDUT movements.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Unstable Tether?

People want to know Unstable Tether (USDUT) price today for several key reasons: trading decisions, portfolio management, and market analysis. Traders need real-time pricing to execute buy/sell orders effectively. Investors track daily prices to monitor their holdings' value and assess performance. The price helps determine market sentiment and volatility patterns for this particular stablecoin variant.

Napoved cene za kriptovaluto Unstable Tether

Napoved cene Unstable Tether (USDUT) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena USDUT v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Unstable Tether (USDUT) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Unstable Tether lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Unstable Tether v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen USDUT za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Unstable Tether.

O Unstable Tether

USDUT is a stablecoin, a type of cryptocurrency that is designed to maintain a stable value relative to a specific asset or a pool of assets. USDUT is pegged to the US Dollar, meaning that its value is directly linked to the value of the US Dollar, and it is typically used for transactions, as a store of value, or as a unit of account within various digital ecosystems. By offering the stability of the US Dollar and the technological advantages of cryptocurrency, USDUT provides a bridge between traditional fiat currencies and the digital asset world, facilitating easier, faster, and more efficient transactions.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Unstable Tether

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Unstable Tether? Nakup USDUT je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Unstable Tether. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Unstable Tether (USDUT).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Unstable Tether bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Unstable Tether

Z lastništvom kriptovalute Unstable Tether se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Unstable Tether (USDUT) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Unstable Tether (USDUT)

USDUT is a meme coin themed around the “unstable dollar peg,” with a narrative centered on deliberate instability to drive speculative interest.

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Unstable Tether

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Unstable Tether?
Če bi kriptovaluta Unstable Tether rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Unstable Tether.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:35:56 (UTC+8)

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

