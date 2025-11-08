Današnja cena Uranus

Današnja cena kriptovalute Uranus (URANUS) v živo je $ 0.35304, s spremembo 6.55 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz URANUS v USD je $ 0.35304 na URANUS.

Kriptovaluta Uranus je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- URANUS. V zadnjih 24 urah se je URANUS trgovalo med $ 0.31193 (najnižje) in $ 0.4 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je URANUS premaknil -1.18% v zadnji uri in -13.24% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 97.82K.

Tržne informacije Uranus (URANUS)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 97.82K$ 97.82K $ 97.82K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba ---- -- Javna veriga blokov SOL

