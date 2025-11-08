BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute Uranus v živo je 0.35304 USD. Tržna kapitalizacija URANUS je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz URANUS v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Uranus v živo je 0.35304 USD. Tržna kapitalizacija URANUS je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz URANUS v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o URANUS

Informacije o ceni URANUS

Kaj je URANUS

Tokenomika URANUS

Napoved cen URANUS

Zgodovina URANUS

URANUS Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute URANUS v fiat

Spot URANUS

Terminske pogodbe URANUS USDT-M

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

Uranus Logotip

Cena Uranus(URANUS)

Cena 1 URANUS v USD v živo:

$0.35304
$0.35304$0.35304
+6.55%1D
USD
Uranus (URANUS) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:35:40 (UTC+8)

Današnja cena Uranus

Današnja cena kriptovalute Uranus (URANUS) v živo je $ 0.35304, s spremembo 6.55 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz URANUS v USD je $ 0.35304 na URANUS.

Kriptovaluta Uranus je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- URANUS. V zadnjih 24 urah se je URANUS trgovalo med $ 0.31193 (najnižje) in $ 0.4 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je URANUS premaknil -1.18% v zadnji uri in -13.24% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 97.82K.

Tržne informacije Uranus (URANUS)

--
----

$ 97.82K
$ 97.82K$ 97.82K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Trenutna tržna kapitalizacija Uranus je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 97.82K. Obstoječa ponudba URANUS je --, skupna ponudba pa znaša --. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je --.

Zgodovina cene Uranus, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.31193
$ 0.31193$ 0.31193
24H Nizka
$ 0.4
$ 0.4$ 0.4
24H Visoka

$ 0.31193
$ 0.31193$ 0.31193

$ 0.4
$ 0.4$ 0.4

--
----

--
----

-1.18%

+6.55%

-13.24%

-13.24%

Zgodovina cen Uranus (URANUS) v USD

Sledite spremembam cen Uranus za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.0217026+6.55%
30 dni$ +0.15087+74.62%
60 dni$ +0.08032+29.45%
90 dni$ -0.23465-39.93%
Današnja sprememba cene Uranus

Danes je URANUS zabeležil spremembo $ +0.0217026 (+6.55%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Uranus

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +0.15087 (+74.62%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Uranus

Če pogled razširimo na 60 dni, se je URANUS spremenil za $ +0.08032 (+29.45%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Uranus

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.23465 (-39.93%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Uranus (URANUS) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Uranus.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Uranus

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Uranus, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Uranus?

Several key factors influence Uranus (URANUS) cryptocurrency prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact URANUS pricing.

Supply & Demand: Token circulation, trading volume, and holder behavior affect price dynamics.

Utility & Adoption: Real-world use cases, partnerships, and platform integration drive value.

Technical Development: Protocol upgrades, security improvements, and roadmap progress influence investor perception.

Regulatory Environment: Government policies and legal frameworks in key markets impact trading.

Competition: Performance relative to similar projects affects market positioning.

Social Media & News: Community engagement, influencer opinions, and media coverage create price volatility.

Market Liquidity: Exchange listings and trading pairs availability influence accessibility and price stability.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Uranus?

People want to know Uranus (URANUS) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying potential buying or selling opportunities, and staying updated on market trends. Real-time price data helps investors assess volatility, plan entry/exit strategies, and manage risk effectively in the dynamic cryptocurrency market.

Napoved cene za kriptovaluto Uranus

Napoved cene Uranus (URANUS) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena URANUS v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Uranus (URANUS) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Uranus lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Uranus v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen URANUS za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Uranus.

O Uranus

URANUS (URANUS) is a blockchain-based platform designed to harness the unused computing power of personal devices across the globe. The platform aims to create a shared-computing network that allows users to contribute their idle processing power in exchange for URANUS tokens. It operates on a proof-of-stake consensus model and is designed to support a variety of applications, including artificial intelligence, internet of things, and big data operations. The URANUS ecosystem is intended to democratize access to computing resources, enabling developers and users to tap into a global network of shared processing power.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Uranus

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Uranus? Nakup URANUS je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Uranus. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Uranus (URANUS).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Uranus bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Uranus (URANUS)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Uranus

Z lastništvom kriptovalute Uranus se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Uranus (URANUS) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Uranus (URANUS)

Uranus is a planet-themed memecoin launched by @jup_studio, similar in concept to Jupiter and Meteora.

Uranus Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Uranus razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Uranus

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Uranus?
Če bi kriptovaluta Uranus rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Uranus.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:35:40 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Uranus (URANUS)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Raziščite več o kriptovaluti Uranus

URANUS USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na URANUS z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami URANUS USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte Uranus (URANUS) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute Uranus v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
URANUS/USDT
$0.35304
$0.35304$0.35304
+6.56%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$3.1951
$3.1951$3.1951

+6,290.20%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004199
$0.00004199$0.00004199

+739.80%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000020263
$0.000020263$0.000020263

+237.71%

Flux

Flux

FLUX

$0.23031
$0.23031$0.23031

+110.65%

0G

0G

0G

$1.549
$1.549$1.549

+48.37%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz URANUS v USD

Znesek

URANUS
URANUS
USD
USD

1 URANUS = 0.35304 USD