Odkrijte ključne vpoglede v UpOnly (UPO), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za UpOnly (UPO), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

UpOnly is building the industry’s first play-to-earn data directory. The platform will compile comprehensive data on play-to-earn games and establish itself as the go-to resource for blockchain gamers. The UpOnly data directory will be underpinned by a centralized database architecture and will utilize query solutions such as TheGraph to retrieve real-time data from listed blockchain games.

UpOnly is building the industry’s first play-to-earn data directory. The platform will compile comprehensive data on play-to-earn games and establish itself as the go-to resource for blockchain gamers. The UpOnly data directory will be underpinned by a centralized database architecture and will utilize query solutions such as TheGraph to retrieve real-time data from listed blockchain games.

Zdaj, ko razumete tokenomiko UPO, raziščite ceno žetona UPO v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov UPO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike UpOnly (UPO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal UPO? Naša stran za napovedovanje cen UPO združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Analiza zgodovine cen UPO pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Želite v svoj portfelj dodati UpOnly (UPO)? MEXC podpira različne načine nakupa UPO, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.