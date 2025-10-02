Tokenomika UpOnly (UPO)

Odkrijte ključne vpoglede v UpOnly (UPO), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 00:52:53 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen UpOnly (UPO)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za UpOnly (UPO), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 425.58K
Skupna ponudba:
$ 160.00M
Razpoložljivi obtok:
$ 113.79M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 598.40K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.23
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.003492176687872118
Trenutna cena:
$ 0.00374
Informacije o UpOnly (UPO)

UpOnly is building the industry’s first play-to-earn data directory. The platform will compile comprehensive data on play-to-earn games and establish itself as the go-to resource for blockchain gamers. The UpOnly data directory will be underpinned by a centralized database architecture and will utilize query solutions such as TheGraph to retrieve real-time data from listed blockchain games.

Uradna spletna stran:
https://uponly.com/
Bela knjiga:
https://doc.uponly.com/UpOnly-2024.pdf
Raziskovalec blokov:
https://polygonscan.com/token/0x9dBfc1cbf7a1E711503a29B4b5F9130ebeCcaC96

Tokenomika UpOnly (UPO): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike UpOnly (UPO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov UPO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov UPO.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko UPO, raziščite ceno žetona UPO v živo!

Kako kupiti UPO

Želite v svoj portfelj dodati UpOnly (UPO)? MEXC podpira različne načine nakupa UPO, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen UpOnly (UPO)

Analiza zgodovine cen UPO pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene UPO

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal UPO? Naša stran za napovedovanje cen UPO združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

