Današnja cena UOMI

Današnja cena kriptovalute UOMI (UOMI) v živo je $ 0.001833, s spremembo 1.83 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz UOMI v USD je $ 0.001833 na UOMI.

Kriptovaluta UOMI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- UOMI. V zadnjih 24 urah se je UOMI trgovalo med $ 0.0018 (najnižje) in $ 0.001867 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je UOMI premaknil 0.00% v zadnji uri in -15.96% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 2.35K.

Tržne informacije UOMI (UOMI)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 2.35K$ 2.35K $ 2.35K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 9.02M$ 9.02M $ 9.02M Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 4,919,219,238 4,919,219,238 4,919,219,238 Javna veriga blokov BASE

Trenutna tržna kapitalizacija UOMI je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 2.35K. Obstoječa ponudba UOMI je --, skupna ponudba pa znaša 4919219238. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 9.02M.