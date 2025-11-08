BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute UOMI v živo je 0.001833 USD. Tržna kapitalizacija UOMI je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz UOMI v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute UOMI v živo je 0.001833 USD. Tržna kapitalizacija UOMI je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz UOMI v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o UOMI

Informacije o ceni UOMI

Kaj je UOMI

Bela knjiga UOMI

Uradna spletna stran UOMI

Tokenomika UOMI

Napoved cen UOMI

Zgodovina UOMI

UOMI Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute UOMI v fiat

Spot UOMI

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

UOMI Logotip

Cena UOMI(UOMI)

Cena 1 UOMI v USD v živo:

$0.001833
$0.001833$0.001833
+1.83%1D
USD
UOMI (UOMI) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:35:33 (UTC+8)

Današnja cena UOMI

Današnja cena kriptovalute UOMI (UOMI) v živo je $ 0.001833, s spremembo 1.83 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz UOMI v USD je $ 0.001833 na UOMI.

Kriptovaluta UOMI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- UOMI. V zadnjih 24 urah se je UOMI trgovalo med $ 0.0018 (najnižje) in $ 0.001867 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je UOMI premaknil 0.00% v zadnji uri in -15.96% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 2.35K.

Tržne informacije UOMI (UOMI)

--
----

$ 2.35K
$ 2.35K$ 2.35K

$ 9.02M
$ 9.02M$ 9.02M

--
----

4,919,219,238
4,919,219,238 4,919,219,238

BASE

Trenutna tržna kapitalizacija UOMI je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 2.35K. Obstoječa ponudba UOMI je --, skupna ponudba pa znaša 4919219238. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 9.02M.

Zgodovina cene UOMI, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.0018
$ 0.0018$ 0.0018
24H Nizka
$ 0.001867
$ 0.001867$ 0.001867
24H Visoka

$ 0.0018
$ 0.0018$ 0.0018

$ 0.001867
$ 0.001867$ 0.001867

--
----

--
----

0.00%

+1.83%

-15.96%

-15.96%

Zgodovina cen UOMI (UOMI) v USD

Sledite spremembam cen UOMI za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.00003294+1.83%
30 dni$ -0.001588-46.42%
60 dni$ +0.000333+22.20%
90 dni$ +0.000333+22.20%
Današnja sprememba cene UOMI

Danes je UOMI zabeležil spremembo $ +0.00003294 (+1.83%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene UOMI

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.001588 (-46.42%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene UOMI

Če pogled razširimo na 60 dni, se je UOMI spremenil za $ +0.000333 (+22.20%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene UOMI

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.000333 (+22.20%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen UOMI (UOMI) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen UOMI.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto UOMI

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute UOMI, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute UOMI?

UOMI price is influenced by several key factors:

Supply and Demand: Trading volume and market liquidity directly impact price movements.

Market Sentiment: Investor confidence, news, and social media discussions affect buying/selling pressure.

Utility and Adoption: Real-world use cases and platform adoption drive demand.

Partnerships: Strategic alliances and integrations can boost value.

Regulatory Environment: Government policies and compliance requirements influence market access.

Competition: Performance relative to similar projects affects investor interest.

Technical Development: Platform updates, security, and roadmap progress impact long-term value.

Market Conditions: Overall crypto market trends and Bitcoin correlation affect price direction.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute UOMI?

People want to know UOMI price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entries or exits, assessing investment gains/losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities.

Napoved cene za kriptovaluto UOMI

Napoved cene UOMI (UOMI) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena UOMI v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen UOMI (UOMI) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena UOMI lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute UOMI v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen UOMI za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute UOMI.

O UOMI

UOMI is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions, with a focus on providing a secure and efficient means of transferring value. The UOMI network employs a unique consensus mechanism to validate transactions and secure the network, although the specifics of this mechanism are not widely known. The UOMI token serves as the native currency within the network and is used for transaction fees and as a medium of exchange. While the exact issuance model of UOMI is not broadly known, the asset is typically used within its own ecosystem for various transactions and interactions.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto UOMI

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto UOMI? Nakup UOMI je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute UOMI. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute UOMI (UOMI).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in UOMI bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu UOMI (UOMI)

Kaj lahko storite s kriptovaluto UOMI

Z lastništvom kriptovalute UOMI se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup UOMI (UOMI) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je UOMI (UOMI)

UOMI is the first Layer 1 built for secure AI computation and unstoppable agents that think, act, trade, and evolve, without human input.

UOMI Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje UOMI razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna UOMI spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o UOMI

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta UOMI?
Če bi kriptovaluta UOMI rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute UOMI.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:35:33 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti UOMI (UOMI)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Raziščite več o kriptovaluti UOMI

UOMI USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na UOMI z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami UOMI USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte UOMI (UOMI) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute UOMI v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
UOMI/USDT
$0.001833
$0.001833$0.001833
+1.83%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$3.1951
$3.1951$3.1951

+6,290.20%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004199
$0.00004199$0.00004199

+739.80%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000020263
$0.000020263$0.000020263

+237.71%

Flux

Flux

FLUX

$0.23031
$0.23031$0.23031

+110.65%

0G

0G

0G

$1.549
$1.549$1.549

+48.37%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz UOMI v USD

Znesek

UOMI
UOMI
USD
USD

1 UOMI = 0.001833 USD