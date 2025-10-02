Odkrijte ključne vpoglede v Unchain X (UNX), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

UNCHAIN X is an AMM (Automated Market Maker) protocol based on the Binance Smart Chain (BSC) network. Unlike centralized exchanges (CEX), where there is central intervention, DEX (Decentralized Exchange) allows participants to exercise influence on growth through trading, liquidity provision, voting, and other means without central authority. UNCHAIN X aims to be a decentralized future financial platform capable of handling all forms of digital assets, including intellectual property, NFTs, real estate, and physical assets.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov UNX, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Unchain X (UNX) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

