BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute UnitedHealth v živo je 328.97 USD. Tržna kapitalizacija UNHON je 1,048,783.843107813 USD. Spremljajte posodobitve cen iz UNHON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute UnitedHealth v živo je 328.97 USD. Tržna kapitalizacija UNHON je 1,048,783.843107813 USD. Spremljajte posodobitve cen iz UNHON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o UNHON

Informacije o ceni UNHON

Kaj je UNHON

Uradna spletna stran UNHON

Tokenomika UNHON

Napoved cen UNHON

Zgodovina UNHON

UNHON Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute UNHON v fiat

Spot UNHON

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

UnitedHealth Logotip

Cena UnitedHealth(UNHON)

Cena 1 UNHON v USD v živo:

$328.97
$328.97$328.97
+3.57%1D
USD
UnitedHealth (UNHON) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:35:19 (UTC+8)

Današnja cena UnitedHealth

Današnja cena kriptovalute UnitedHealth (UNHON) v živo je $ 328.97, s spremembo 3.57 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz UNHON v USD je $ 328.97 na UNHON.

Kriptovaluta UnitedHealth je trenutno na #2106. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1.05M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 3.19K UNHON. V zadnjih 24 urah se je UNHON trgovalo med $ 315.61 (najnižje) in $ 328.97 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 390.3287355029531, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 304.5677510227731.

V kratkoročni uspešnosti se je UNHON premaknil +0.03% v zadnji uri in -3.80% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 58.63K.

Tržne informacije UnitedHealth (UNHON)

No.2106

$ 1.05M
$ 1.05M$ 1.05M

$ 58.63K
$ 58.63K$ 58.63K

$ 1.05M
$ 1.05M$ 1.05M

3.19K
3.19K 3.19K

3,188.0835429
3,188.0835429 3,188.0835429

ETH

Trenutna tržna kapitalizacija UnitedHealth je $ 1.05M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 58.63K. Obstoječa ponudba UNHON je 3.19K, skupna ponudba pa znaša 3188.0835429. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.05M.

Zgodovina cene UnitedHealth, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 315.61
$ 315.61$ 315.61
24H Nizka
$ 328.97
$ 328.97$ 328.97
24H Visoka

$ 315.61
$ 315.61$ 315.61

$ 328.97
$ 328.97$ 328.97

$ 390.3287355029531
$ 390.3287355029531$ 390.3287355029531

$ 304.5677510227731
$ 304.5677510227731$ 304.5677510227731

+0.03%

+3.57%

-3.80%

-3.80%

Zgodovina cen UnitedHealth (UNHON) v USD

Sledite spremembam cen UnitedHealth za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +11.3394+3.57%
30 dni$ -46.47-12.38%
60 dni$ -4.41-1.33%
90 dni$ +68.97+26.52%
Današnja sprememba cene UnitedHealth

Danes je UNHON zabeležil spremembo $ +11.3394 (+3.57%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene UnitedHealth

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -46.47 (-12.38%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene UnitedHealth

Če pogled razširimo na 60 dni, se je UNHON spremenil za $ -4.41 (-1.33%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene UnitedHealth

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +68.97 (+26.52%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen UnitedHealth (UNHON) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen UnitedHealth.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto UnitedHealth

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute UnitedHealth, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute UnitedHealth?

UnitedHealth (UNH) stock prices are influenced by healthcare policy changes, regulatory decisions, Medicare Advantage enrollment growth, medical cost trends, earnings reports, insurance premium rates, government reimbursement policies, competitive landscape, demographic shifts, and broader market conditions affecting healthcare sector valuations.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute UnitedHealth?

People want to know UnitedHealth (UNH) stock price today for investment decisions, portfolio monitoring, and market analysis. As a major healthcare company, UNH affects healthcare sector trends. Investors track daily prices to time buy/sell orders, assess performance, and evaluate market sentiment toward healthcare stocks.

Napoved cene za kriptovaluto UnitedHealth

Napoved cene UnitedHealth (UNHON) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena UNHON v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen UnitedHealth (UNHON) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena UnitedHealth lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute UnitedHealth v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen UNHON za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute UnitedHealth.

O UnitedHealth

UNHON is a digital asset that operates within the blockchain ecosystem. The primary role of UNHON is to facilitate transactions and provide a platform for the development of decentralized applications (dApps). It employs a consensus mechanism and chain design that are widely recognized in the crypto community, although the specifics are not universally known. The asset is typically used in the context of smart contracts, which are self-executing contracts with the terms of the agreement directly written into code. UNHON's supply and issuance model is not broadly known, but it is generally understood to operate within the parameters of the blockchain ecosystem.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto UnitedHealth

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto UnitedHealth? Nakup UNHON je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute UnitedHealth. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute UnitedHealth (UNHON).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 3.19K žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in UnitedHealth bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu UnitedHealth (UNHON)

Kaj lahko storite s kriptovaluto UnitedHealth

Z lastništvom kriptovalute UnitedHealth se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup UnitedHealth (UNHON) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je UnitedHealth (UNHON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

UnitedHealth Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje UnitedHealth razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Uradna UnitedHealth spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o UnitedHealth

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta UnitedHealth?
Če bi kriptovaluta UnitedHealth rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute UnitedHealth.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:35:19 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti UnitedHealth (UNHON)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Raziščite več o kriptovaluti UnitedHealth

UNHON USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na UNHON z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami UNHON USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte UnitedHealth (UNHON) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute UnitedHealth v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
UNHON/USDT
$328.97
$328.97$328.97
+3.55%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$3.1950
$3.1950$3.1950

+6,290.00%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004199
$0.00004199$0.00004199

+739.80%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000020000
$0.000020000$0.000020000

+233.33%

Flux

Flux

FLUX

$0.23189
$0.23189$0.23189

+112.10%

0G

0G

0G

$1.538
$1.538$1.538

+47.31%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz UNHON v USD

Znesek

UNHON
UNHON
USD
USD

1 UNHON = 328.97 USD