Današnja cena UnitedHealth

Današnja cena kriptovalute UnitedHealth (UNHON) v živo je $ 328.97, s spremembo 3.57 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz UNHON v USD je $ 328.97 na UNHON.

Kriptovaluta UnitedHealth je trenutno na #2106. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1.05M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 3.19K UNHON. V zadnjih 24 urah se je UNHON trgovalo med $ 315.61 (najnižje) in $ 328.97 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 390.3287355029531, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 304.5677510227731.

V kratkoročni uspešnosti se je UNHON premaknil +0.03% v zadnji uri in -3.80% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 58.63K.

Tržne informacije UnitedHealth (UNHON)

Uvrstitev No.2106 Tržna kapitalizacija $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M Volumen (24H) $ 58.63K$ 58.63K $ 58.63K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M Zaloga v obtoku 3.19K 3.19K 3.19K Skupna ponudba 3,188.0835429 3,188.0835429 3,188.0835429 Javna veriga blokov ETH

