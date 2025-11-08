Današnja cena Ulalo HealthPassport

Današnja cena kriptovalute Ulalo HealthPassport (ULA) v živo je $ 0.00158, s spremembo 2.06 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ULA v USD je $ 0.00158 na ULA.

Kriptovaluta Ulalo HealthPassport je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- ULA. V zadnjih 24 urah se je ULA trgovalo med $ 0.001469 (najnižje) in $ 0.001607 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je ULA premaknil -0.13% v zadnji uri in -48.44% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 53.46K.

Tržne informacije Ulalo HealthPassport (ULA)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 53.46K$ 53.46K $ 53.46K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.58M$ 1.58M $ 1.58M Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javna veriga blokov AVAX_CCHAIN

