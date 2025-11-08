Današnja cena kriptovalute Ulalo HealthPassport v živo je 0.00158 USD. Tržna kapitalizacija ULA je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz ULA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Ulalo HealthPassport v živo je 0.00158 USD. Tržna kapitalizacija ULA je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz ULA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Ulalo HealthPassport (ULA) v živo je $ 0.00158, s spremembo 2.06 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ULA v USD je $ 0.00158 na ULA.
Kriptovaluta Ulalo HealthPassport je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- ULA. V zadnjih 24 urah se je ULA trgovalo med $ 0.001469 (najnižje) in $ 0.001607 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je ULA premaknil -0.13% v zadnji uri in -48.44% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 53.46K.
Tržne informacije Ulalo HealthPassport (ULA)
$ 53.46K
$ 1.58M
1,000,000,000
AVAX_CCHAIN
Trenutna tržna kapitalizacija Ulalo HealthPassport je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 53.46K. Obstoječa ponudba ULA je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.58M.
Zgodovina cene Ulalo HealthPassport, USD
24-urni razpon sprememb cen:
24H Nizka
24H Visoka
-0.13%
+2.06%
-48.44%
-48.44%
Zgodovina cen Ulalo HealthPassport (ULA) v USD
Sledite spremembam cen Ulalo HealthPassport za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.00003189
+2.06%
30 dni
$ -0.001883
-54.38%
60 dni
$ -0.002065
-56.66%
90 dni
$ -0.00251
-61.37%
Današnja sprememba cene Ulalo HealthPassport
Danes je ULA zabeležil spremembo $ +0.00003189 (+2.06%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Ulalo HealthPassport
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.001883 (-54.38%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Ulalo HealthPassport
Če pogled razširimo na 60 dni, se je ULA spremenil za $ -0.002065 (-56.66%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Ulalo HealthPassport
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.00251 (-61.37%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Ulalo HealthPassport (ULA) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Ulalo HealthPassport
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Ulalo HealthPassport, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Ulalo HealthPassport?
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Ulalo HealthPassport?
Napoved cene za kriptovaluto Ulalo HealthPassport
Napoved cene Ulalo HealthPassport (ULA) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ULA v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Ulalo HealthPassport (ULA) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Ulalo HealthPassport lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
O Ulalo HealthPassport
ULA is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. It is designed to facilitate fast and secure peer-to-peer transactions, with a focus on providing a decentralized solution for digital payments. The ULA network uses a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency compared to the traditional proof-of-work model. The supply of ULA is capped, with new coins issued through a process of staking. ULA's ecosystem is intended to support a range of applications, including but not limited to, decentralized finance (DeFi), digital identity, and supply chain management.
Ulalo empowers individuals with control over their health data through a decentralized platform. Our Smart Patient Wallet, built on our Avalanche L1 subnetwork, securely stores medical history and enables anonymous data monetization for research. We further empower patients globally with AI-driven health diagnostics and insights.
Ulalo HealthPassport Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje Ulalo HealthPassport razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Ulalo HealthPassport
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Ulalo HealthPassport?
Če bi kriptovaluta Ulalo HealthPassport rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Ulalo HealthPassport.
Koliko je kriptovaluta Ulalo HealthPassport vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Ulalo HealthPassport je $ 0.00158. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Ulalo HealthPassport še vedno dobra naložba?
Ulalo HealthPassport ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v ULA, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Ulalo HealthPassport?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Ulalo HealthPassport v vrednosti $ 53.46K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Ulalo HealthPassport?
Cena kriptovalute ULA se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Ulalo HealthPassport v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena ULA.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Ulalo HealthPassport?
Na ceno ULA vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Bo cena kriptovalute Ulalo HealthPassport letos rasla?
Cena kriptovalute Ulalo HealthPassport bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Ulalo HealthPassport (ULA).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:17:52 (UTC+8)
