Današnja cena kriptovalute Ulalo HealthPassport v živo je 0.00158 USD. Tržna kapitalizacija ULA je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz ULA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Cena Ulalo HealthPassport(ULA)

Cena 1 ULA v USD v živo:

$0.00158
+2.06%1D
Ulalo HealthPassport (ULA) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:17:52 (UTC+8)

Današnja cena Ulalo HealthPassport

Današnja cena kriptovalute Ulalo HealthPassport (ULA) v živo je $ 0.00158, s spremembo 2.06 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ULA v USD je $ 0.00158 na ULA.

Kriptovaluta Ulalo HealthPassport je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- ULA. V zadnjih 24 urah se je ULA trgovalo med $ 0.001469 (najnižje) in $ 0.001607 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je ULA premaknil -0.13% v zadnji uri in -48.44% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 53.46K.

Tržne informacije Ulalo HealthPassport (ULA)

$ 53.46K
$ 53.46K$ 53.46K

$ 1.58M
$ 1.58M$ 1.58M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

AVAX_CCHAIN

Trenutna tržna kapitalizacija Ulalo HealthPassport je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 53.46K. Obstoječa ponudba ULA je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.58M.

Zgodovina cene Ulalo HealthPassport, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.001469
$ 0.001469$ 0.001469
24H Nizka
$ 0.001607
$ 0.001607$ 0.001607
24H Visoka

$ 0.001469
$ 0.001469$ 0.001469

$ 0.001607
$ 0.001607$ 0.001607

-0.13%

+2.06%

-48.44%

-48.44%

Zgodovina cen Ulalo HealthPassport (ULA) v USD

Sledite spremembam cen Ulalo HealthPassport za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.00003189+2.06%
30 dni$ -0.001883-54.38%
60 dni$ -0.002065-56.66%
90 dni$ -0.00251-61.37%
Današnja sprememba cene Ulalo HealthPassport

Danes je ULA zabeležil spremembo $ +0.00003189 (+2.06%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Ulalo HealthPassport

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.001883 (-54.38%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Ulalo HealthPassport

Če pogled razširimo na 60 dni, se je ULA spremenil za $ -0.002065 (-56.66%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Ulalo HealthPassport

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.00251 (-61.37%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Ulalo HealthPassport (ULA) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Ulalo HealthPassport.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Ulalo HealthPassport

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Ulalo HealthPassport, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Ulalo HealthPassport?

ULA token prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence affect ULA demand and pricing.

Adoption Rate: Healthcare provider partnerships and user adoption of the HealthPassport platform drive utility demand.

Regulatory Environment: Healthcare data regulations and crypto policies impact token viability and investor interest.

Technology Development: Platform updates, security improvements, and new features influence long-term value.

Supply Dynamics: Token distribution, staking mechanisms, and circulating supply affect price stability.

Competition: Other healthcare blockchain projects and traditional health record systems create competitive pressure.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Ulalo HealthPassport?

People want to know Ulalo HealthPassport (ULA) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, and monitoring market trends. Real-time price data helps investors assess volatility, calculate profits/losses, and time their transactions effectively in the dynamic cryptocurrency market.

Napoved cene za kriptovaluto Ulalo HealthPassport

Napoved cene Ulalo HealthPassport (ULA) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ULA v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Ulalo HealthPassport (ULA) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Ulalo HealthPassport lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Ulalo HealthPassport v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen ULA za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Ulalo HealthPassport.

O Ulalo HealthPassport

ULA is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. It is designed to facilitate fast and secure peer-to-peer transactions, with a focus on providing a decentralized solution for digital payments. The ULA network uses a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency compared to the traditional proof-of-work model. The supply of ULA is capped, with new coins issued through a process of staking. ULA's ecosystem is intended to support a range of applications, including but not limited to, decentralized finance (DeFi), digital identity, and supply chain management.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Ulalo HealthPassport

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Ulalo HealthPassport? Nakup ULA je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Ulalo HealthPassport. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Ulalo HealthPassport (ULA).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Ulalo HealthPassport bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Ulalo HealthPassport (ULA)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Ulalo HealthPassport

Z lastništvom kriptovalute Ulalo HealthPassport se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Ulalo HealthPassport (ULA) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Ulalo HealthPassport (ULA)

Ulalo empowers individuals with control over their health data through a decentralized platform. Our Smart Patient Wallet, built on our Avalanche L1 subnetwork, securely stores medical history and enables anonymous data monetization for research. We further empower patients globally with AI-driven health diagnostics and insights.

Ulalo HealthPassport Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Ulalo HealthPassport razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Ulalo HealthPassport spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Ulalo HealthPassport

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Ulalo HealthPassport?
Če bi kriptovaluta Ulalo HealthPassport rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Ulalo HealthPassport.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:17:52 (UTC+8)

Raziščite več o kriptovaluti Ulalo HealthPassport

ULA USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na ULA z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami ULA USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte Ulalo HealthPassport (ULA) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute Ulalo HealthPassport v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
ULA/USDT
$0.00158
$0.00158$0.00158
+2.06%
0.00% (USDT)

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

