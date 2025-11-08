Današnja cena U Coin

Današnja cena kriptovalute U Coin (UCOIN) v živo je $ 0.00544, s spremembo 1.11 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz UCOIN v USD je $ 0.00544 na UCOIN.

Kriptovaluta U Coin je trenutno na #4425. mestu s tržno kapitalizacijo $ 0.00, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 0.00 UCOIN. V zadnjih 24 urah se je UCOIN trgovalo med $ 0.00518 (najnižje) in $ 0.00556 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.06424320268888757, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.005203406063072631.

V kratkoročni uspešnosti se je UCOIN premaknil -0.19% v zadnji uri in -22.40% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 25.14K.

Tržne informacije U Coin (UCOIN)

Uvrstitev No.4425 Tržna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volumen (24H) $ 25.14K$ 25.14K $ 25.14K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 5.44M$ 5.44M $ 5.44M Zaloga v obtoku 0.00 0.00 0.00 Največja ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Skupna ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Hitrost kroženja 0.00% Javna veriga blokov BSC

