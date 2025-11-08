BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute U Coin v živo je 0.00544 USD. Tržna kapitalizacija UCOIN je 0 USD. Spremljajte posodobitve cen iz UCOIN v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute U Coin v živo je 0.00544 USD. Tržna kapitalizacija UCOIN je 0 USD. Spremljajte posodobitve cen iz UCOIN v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o UCOIN

Informacije o ceni UCOIN

Kaj je UCOIN

Bela knjiga UCOIN

Uradna spletna stran UCOIN

Tokenomika UCOIN

Napoved cen UCOIN

Zgodovina UCOIN

UCOIN Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute UCOIN v fiat

Spot UCOIN

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

U Coin Logotip

Cena U Coin(UCOIN)

Cena 1 UCOIN v USD v živo:

$0.00544
$0.00544$0.00544
+1.11%1D
USD
U Coin (UCOIN) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:35:12 (UTC+8)

Današnja cena U Coin

Današnja cena kriptovalute U Coin (UCOIN) v živo je $ 0.00544, s spremembo 1.11 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz UCOIN v USD je $ 0.00544 na UCOIN.

Kriptovaluta U Coin je trenutno na #4425. mestu s tržno kapitalizacijo $ 0.00, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 0.00 UCOIN. V zadnjih 24 urah se je UCOIN trgovalo med $ 0.00518 (najnižje) in $ 0.00556 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.06424320268888757, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.005203406063072631.

V kratkoročni uspešnosti se je UCOIN premaknil -0.19% v zadnji uri in -22.40% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 25.14K.

Tržne informacije U Coin (UCOIN)

No.4425

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 25.14K
$ 25.14K$ 25.14K

$ 5.44M
$ 5.44M$ 5.44M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

BSC

Trenutna tržna kapitalizacija U Coin je $ 0.00, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 25.14K. Obstoječa ponudba UCOIN je 0.00, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 5.44M.

Zgodovina cene U Coin, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00518
$ 0.00518$ 0.00518
24H Nizka
$ 0.00556
$ 0.00556$ 0.00556
24H Visoka

$ 0.00518
$ 0.00518$ 0.00518

$ 0.00556
$ 0.00556$ 0.00556

$ 0.06424320268888757
$ 0.06424320268888757$ 0.06424320268888757

$ 0.005203406063072631
$ 0.005203406063072631$ 0.005203406063072631

-0.19%

+1.11%

-22.40%

-22.40%

Zgodovina cen U Coin (UCOIN) v USD

Sledite spremembam cen U Coin za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.00005972+1.11%
30 dni$ -0.00506-48.20%
60 dni$ -0.00421-43.63%
90 dni$ -0.00595-52.24%
Današnja sprememba cene U Coin

Danes je UCOIN zabeležil spremembo $ +0.00005972 (+1.11%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene U Coin

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.00506 (-48.20%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene U Coin

Če pogled razširimo na 60 dni, se je UCOIN spremenil za $ -0.00421 (-43.63%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene U Coin

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.00595 (-52.24%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen U Coin (UCOIN) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen U Coin.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto U Coin

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute U Coin, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute U Coin?

Several key factors influence U Coin (UCOIN) prices:

Market Demand & Supply: Trading volume and token circulation affect price volatility.

Adoption Rate: Real-world usage and merchant acceptance drive value.

Technology Updates: Platform improvements and new features impact investor confidence.

Market Sentiment: News, social media buzz, and community engagement influence buying/selling pressure.

Regulatory Environment: Government policies and legal clarity affect market stability.

Competition: Performance relative to other cryptocurrencies impacts market position.

Partnerships: Strategic alliances and integrations boost credibility and utility.

Overall Crypto Market: Bitcoin and major altcoin trends often correlate with UCOIN movements.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute U Coin?

People want to know U Coin (UCOIN) price today for several key reasons:

1. Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions
2. Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' value changes
3. Market timing - Price data helps identify optimal entry/exit points
4. Risk management - Current prices inform stop-loss and profit-taking strategies
5. Research purposes - Analyzing price trends for future predictions

Real-time pricing is essential for making informed cryptocurrency trading and investment choices.

Napoved cene za kriptovaluto U Coin

Napoved cene U Coin (UCOIN) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena UCOIN v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen U Coin (UCOIN) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena U Coin lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute U Coin v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen UCOIN za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute U Coin.

O U Coin

UCOIN (UCOIN) is a digital asset that aims to provide a universally accepted digital currency with a focus on convenience, accessibility, and long-term value. It is built on the Ethereum blockchain, leveraging the security and decentralization of this platform. UCOIN is designed to be used for a variety of financial transactions, intending to offer users the ability to make purchases, pay for services, and access exclusive opportunities within the UCOIN ecosystem. The asset is also intended to provide users with the benefits of both traditional fiat currencies and the advantages of cryptocurrencies. UCOIN's supply and issuance model is based on the principles of transparency and fairness, aiming to maintain a stable and sustainable digital economy.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto U Coin

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto U Coin? Nakup UCOIN je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute U Coin. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute U Coin (UCOIN).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 0.00 žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in U Coin bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu U Coin (UCOIN)

Kaj lahko storite s kriptovaluto U Coin

Z lastništvom kriptovalute U Coin se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup U Coin (UCOIN) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je U Coin (UCOIN)

U-topia is a decentralized media company with financial tools for all ages bridging world-renowned intellectual property into Web3 to supercharge user acquisition across all chains. We reward engagement across media products with our Chain Abstraction wallet, removing the constraints of having specific cryptocurrency in your wallet and making more rewards accessible with our Account Abstraction tools. Any non-native crypto can access rewards at any time.

U Coin Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje U Coin razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna U Coin spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o U Coin

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta U Coin?
Če bi kriptovaluta U Coin rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute U Coin.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:35:12 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti U Coin (UCOIN)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Raziščite več o kriptovaluti U Coin

UCOIN USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na UCOIN z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami UCOIN USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte U Coin (UCOIN) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute U Coin v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
UCOIN/USDT
$0.00544
$0.00544$0.00544
+1.11%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$3.1950
$3.1950$3.1950

+6,290.00%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004199
$0.00004199$0.00004199

+739.80%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000020000
$0.000020000$0.000020000

+233.33%

Flux

Flux

FLUX

$0.23189
$0.23189$0.23189

+112.10%

0G

0G

0G

$1.538
$1.538$1.538

+47.31%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz UCOIN v USD

Znesek

UCOIN
UCOIN
USD
USD

1 UCOIN = 0.00544 USD