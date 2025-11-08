Današnja cena kriptovalute U Coin v živo je 0.00544 USD. Tržna kapitalizacija UCOIN je 0 USD. Spremljajte posodobitve cen iz UCOIN v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute U Coin v živo je 0.00544 USD. Tržna kapitalizacija UCOIN je 0 USD. Spremljajte posodobitve cen iz UCOIN v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute U Coin (UCOIN) v živo je $ 0.00544, s spremembo 1.11 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz UCOIN v USD je $ 0.00544 na UCOIN.
Kriptovaluta U Coin je trenutno na #4425. mestu s tržno kapitalizacijo $ 0.00, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 0.00 UCOIN. V zadnjih 24 urah se je UCOIN trgovalo med $ 0.00518 (najnižje) in $ 0.00556 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.06424320268888757, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.005203406063072631.
V kratkoročni uspešnosti se je UCOIN premaknil -0.19% v zadnji uri in -22.40% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 25.14K.
Tržne informacije U Coin (UCOIN)
No.4425
$ 0.00
$ 25.14K
$ 5.44M
0.00
1,000,000,000
1,000,000,000
0.00%
BSC
Trenutna tržna kapitalizacija U Coin je $ 0.00, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 25.14K. Obstoječa ponudba UCOIN je 0.00, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 5.44M.
Zgodovina cene U Coin, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00518
24H Nizka
$ 0.00556
24H Visoka
$ 0.00518
$ 0.00556
$ 0.06424320268888757
$ 0.005203406063072631
-0.19%
+1.11%
-22.40%
-22.40%
Zgodovina cen U Coin (UCOIN) v USD
Sledite spremembam cen U Coin za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.00005972
+1.11%
30 dni
$ -0.00506
-48.20%
60 dni
$ -0.00421
-43.63%
90 dni
$ -0.00595
-52.24%
Današnja sprememba cene U Coin
Danes je UCOIN zabeležil spremembo $ +0.00005972 (+1.11%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene U Coin
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.00506 (-48.20%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene U Coin
Če pogled razširimo na 60 dni, se je UCOIN spremenil za $ -0.00421 (-43.63%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene U Coin
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.00595 (-52.24%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen U Coin (UCOIN) v vseh časovnih obdobjih?
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute U Coin, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute U Coin?
Several key factors influence U Coin (UCOIN) prices:
Adoption Rate: Real-world usage and merchant acceptance drive value.
Technology Updates: Platform improvements and new features impact investor confidence.
Market Sentiment: News, social media buzz, and community engagement influence buying/selling pressure.
Regulatory Environment: Government policies and legal clarity affect market stability.
Competition: Performance relative to other cryptocurrencies impacts market position.
Partnerships: Strategic alliances and integrations boost credibility and utility.
Overall Crypto Market: Bitcoin and major altcoin trends often correlate with UCOIN movements.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute U Coin?
People want to know U Coin (UCOIN) price today for several key reasons:
1. Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions 2. Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' value changes 3. Market timing - Price data helps identify optimal entry/exit points 4. Risk management - Current prices inform stop-loss and profit-taking strategies 5. Research purposes - Analyzing price trends for future predictions
Real-time pricing is essential for making informed cryptocurrency trading and investment choices.
Napoved cene za kriptovaluto U Coin
Napoved cene U Coin (UCOIN) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena UCOIN v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen U Coin (UCOIN) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena U Coin lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute U Coin v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen UCOIN za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute U Coin.
O U Coin
UCOIN (UCOIN) is a digital asset that aims to provide a universally accepted digital currency with a focus on convenience, accessibility, and long-term value. It is built on the Ethereum blockchain, leveraging the security and decentralization of this platform. UCOIN is designed to be used for a variety of financial transactions, intending to offer users the ability to make purchases, pay for services, and access exclusive opportunities within the UCOIN ecosystem. The asset is also intended to provide users with the benefits of both traditional fiat currencies and the advantages of cryptocurrencies. UCOIN's supply and issuance model is based on the principles of transparency and fairness, aiming to maintain a stable and sustainable digital economy.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto U Coin
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto U Coin? Nakup UCOIN je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute U Coin. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute U Coin (UCOIN).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 0.00 žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in U Coin bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto U Coin
Z lastništvom kriptovalute U Coin se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
U-topia is a decentralized media company with financial tools for all ages bridging world-renowned intellectual property into Web3 to supercharge user acquisition across all chains. We reward engagement across media products with our Chain Abstraction wallet, removing the constraints of having specific cryptocurrency in your wallet and making more rewards accessible with our Account Abstraction tools. Any non-native crypto can access rewards at any time.
U Coin Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje U Coin razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Če bi kriptovaluta U Coin rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute U Coin.
Koliko je kriptovaluta U Coin vredna danes?
Današnja cena kriptovalute U Coin je $ 0.00544. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta U Coin še vedno dobra naložba?
U Coin ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v UCOIN, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto U Coin?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto U Coin v vrednosti $ 25.14K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute U Coin?
Cena kriptovalute UCOIN se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute U Coin v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena UCOIN.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute U Coin?
Na ceno UCOIN vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,577.94
+1.76%
ETH
3,462.68
+5.00%
SOL
162.22
+4.38%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.1053
+1.15%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za UCOIN na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par UCOIN/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute U Coin gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute U Coin letos rasla?
Cena kriptovalute U Coin bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute U Coin (UCOIN).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:35:12 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.