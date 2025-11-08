BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute Uber v živo je 91.19 USD. Tržna kapitalizacija UBERON je 928,997.6468461469 USD. Spremljajte posodobitve cen iz UBERON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Uber v živo je 91.19 USD. Tržna kapitalizacija UBERON je 928,997.6468461469 USD. Spremljajte posodobitve cen iz UBERON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o UBERON

Informacije o ceni UBERON

Kaj je UBERON

Uradna spletna stran UBERON

Tokenomika UBERON

Napoved cen UBERON

Zgodovina UBERON

UBERON Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute UBERON v fiat

Spot UBERON

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

Uber Logotip

Cena Uber(UBERON)

Cena 1 UBERON v USD v živo:

$91.19
$91.19$91.19
+0.19%1D
USD
Uber (UBERON) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:35:05 (UTC+8)

Današnja cena Uber

Današnja cena kriptovalute Uber (UBERON) v živo je $ 91.19, s spremembo 0.19 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz UBERON v USD je $ 91.19 na UBERON.

Kriptovaluta Uber je trenutno na #2162. mestu s tržno kapitalizacijo $ 929.00K, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 10.19K UBERON. V zadnjih 24 urah se je UBERON trgovalo med $ 89.48 (najnižje) in $ 96.13 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 104.598200752745, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 89.84041087964881.

V kratkoročni uspešnosti se je UBERON premaknil +1.52% v zadnji uri in -5.07% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 94.85K.

Tržne informacije Uber (UBERON)

No.2162

$ 929.00K
$ 929.00K$ 929.00K

$ 94.85K
$ 94.85K$ 94.85K

$ 929.00K
$ 929.00K$ 929.00K

10.19K
10.19K 10.19K

10,187.49475651
10,187.49475651 10,187.49475651

ETH

Trenutna tržna kapitalizacija Uber je $ 929.00K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 94.85K. Obstoječa ponudba UBERON je 10.19K, skupna ponudba pa znaša 10187.49475651. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 929.00K.

Zgodovina cene Uber, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 89.48
$ 89.48$ 89.48
24H Nizka
$ 96.13
$ 96.13$ 96.13
24H Visoka

$ 89.48
$ 89.48$ 89.48

$ 96.13
$ 96.13$ 96.13

$ 104.598200752745
$ 104.598200752745$ 104.598200752745

$ 89.84041087964881
$ 89.84041087964881$ 89.84041087964881

+1.52%

+0.19%

-5.07%

-5.07%

Zgodovina cen Uber (UBERON) v USD

Sledite spremembam cen Uber za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.1729+0.19%
30 dni$ -8.39-8.43%
60 dni$ +31.19+51.98%
90 dni$ +31.19+51.98%
Današnja sprememba cene Uber

Danes je UBERON zabeležil spremembo $ +0.1729 (+0.19%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Uber

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -8.39 (-8.43%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Uber

Če pogled razširimo na 60 dni, se je UBERON spremenil za $ +31.19 (+51.98%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Uber

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +31.19 (+51.98%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Uber (UBERON) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Uber.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Uber

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Uber, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Uber?

Several key factors influence Uber token (UBERON) prices:

1. Market sentiment and overall crypto market trends
2. Trading volume and liquidity on exchanges
3. Supply and demand dynamics
4. Project development updates and roadmap progress
5. Partnership announcements and adoption news
6. Regulatory changes affecting cryptocurrencies
7. Bitcoin and major altcoin price movements
8. Community engagement and social media activity
9. Exchange listings and delistings
10. Whale movements and large transactions

Like most cryptocurrencies, UBERON is highly volatile and speculative.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Uber?

People want to know Uber's stock price today for several key reasons: investment decisions, portfolio tracking, market analysis, and trading opportunities. Investors monitor daily price movements to determine optimal buy/sell timing. Current shareholders track their investment value and potential gains or losses.

Napoved cene za kriptovaluto Uber

Napoved cene Uber (UBERON) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena UBERON v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Uber (UBERON) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Uber lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Uber v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen UBERON za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Uber.

O Uber

UBERON is a digital asset that operates on a decentralized platform, providing a framework for executing smart contracts and building decentralized applications (dApps). The primary function of UBERON is to facilitate and validate transactions within its network, acting as a utility token that powers the platform's ecosystem. It employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency and security. The supply of UBERON is algorithmically managed, with issuance rates adjusted based on network demand. Typical uses of UBERON include executing smart contracts, powering dApps, and participating in network governance. Its design aims to provide a secure, efficient, and scalable solution for decentralized computing and transactions.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Uber

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Uber? Nakup UBERON je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Uber. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Uber (UBERON).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 10.19K žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Uber bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Uber (UBERON)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Uber

Z lastništvom kriptovalute Uber se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Uber (UBERON) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Uber (UBERON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Uber Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Uber razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Uradna Uber spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Uber

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Uber?
Če bi kriptovaluta Uber rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Uber.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:35:05 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Uber (UBERON)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Raziščite več o kriptovaluti Uber

UBERON USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na UBERON z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami UBERON USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte Uber (UBERON) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute Uber v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
UBERON/USDT
$91.19
$91.19$91.19
+0.24%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$3.1979
$3.1979$3.1979

+6,295.80%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004199
$0.00004199$0.00004199

+739.80%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000020000
$0.000020000$0.000020000

+233.33%

Flux

Flux

FLUX

$0.23182
$0.23182$0.23182

+112.03%

0G

0G

0G

$1.533
$1.533$1.533

+46.83%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz UBERON v USD

Znesek

UBERON
UBERON
USD
USD

1 UBERON = 91.19 USD