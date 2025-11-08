Današnja cena Uber

Današnja cena kriptovalute Uber (UBERON) v živo je $ 91.19, s spremembo 0.19 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz UBERON v USD je $ 91.19 na UBERON.

Kriptovaluta Uber je trenutno na #2162. mestu s tržno kapitalizacijo $ 929.00K, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 10.19K UBERON. V zadnjih 24 urah se je UBERON trgovalo med $ 89.48 (najnižje) in $ 96.13 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 104.598200752745, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 89.84041087964881.

V kratkoročni uspešnosti se je UBERON premaknil +1.52% v zadnji uri in -5.07% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 94.85K.

Tržne informacije Uber (UBERON)

Uvrstitev No.2162 Tržna kapitalizacija $ 929.00K$ 929.00K $ 929.00K Volumen (24H) $ 94.85K$ 94.85K $ 94.85K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 929.00K$ 929.00K $ 929.00K Zaloga v obtoku 10.19K 10.19K 10.19K Skupna ponudba 10,187.49475651 10,187.49475651 10,187.49475651 Javna veriga blokov ETH

Trenutna tržna kapitalizacija Uber je $ 929.00K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 94.85K. Obstoječa ponudba UBERON je 10.19K, skupna ponudba pa znaša 10187.49475651. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 929.00K.