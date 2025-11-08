Današnja cena kriptovalute Uber v živo je 91.19 USD. Tržna kapitalizacija UBERON je 928,997.6468461469 USD. Spremljajte posodobitve cen iz UBERON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Uber v živo je 91.19 USD. Tržna kapitalizacija UBERON je 928,997.6468461469 USD. Spremljajte posodobitve cen iz UBERON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Uber (UBERON) v živo je $ 91.19, s spremembo 0.19 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz UBERON v USD je $ 91.19 na UBERON.
Kriptovaluta Uber je trenutno na #2162. mestu s tržno kapitalizacijo $ 929.00K, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 10.19K UBERON. V zadnjih 24 urah se je UBERON trgovalo med $ 89.48 (najnižje) in $ 96.13 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 104.598200752745, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 89.84041087964881.
V kratkoročni uspešnosti se je UBERON premaknil +1.52% v zadnji uri in -5.07% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 94.85K.
Tržne informacije Uber (UBERON)
No.2162
$ 929.00K
$ 94.85K
$ 929.00K
10.19K
10,187.49475651
ETH
Trenutna tržna kapitalizacija Uber je $ 929.00K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 94.85K. Obstoječa ponudba UBERON je 10.19K, skupna ponudba pa znaša 10187.49475651. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 929.00K.
Zgodovina cene Uber, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 89.48
24H Nizka
$ 96.13
24H Visoka
$ 89.48
$ 96.13
$ 104.598200752745
$ 89.84041087964881
+1.52%
+0.19%
-5.07%
-5.07%
Zgodovina cen Uber (UBERON) v USD
Sledite spremembam cen Uber za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.1729
+0.19%
30 dni
$ -8.39
-8.43%
60 dni
$ +31.19
+51.98%
90 dni
$ +31.19
+51.98%
Današnja sprememba cene Uber
Danes je UBERON zabeležil spremembo $ +0.1729 (+0.19%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Uber
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -8.39 (-8.43%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Uber
Če pogled razširimo na 60 dni, se je UBERON spremenil za $ +31.19 (+51.98%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Uber
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +31.19 (+51.98%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Uber (UBERON) v vseh časovnih obdobjih?
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Uber, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Uber?
Several key factors influence Uber token (UBERON) prices:
1. Market sentiment and overall crypto market trends 2. Trading volume and liquidity on exchanges 3. Supply and demand dynamics 4. Project development updates and roadmap progress 5. Partnership announcements and adoption news 6. Regulatory changes affecting cryptocurrencies 7. Bitcoin and major altcoin price movements 8. Community engagement and social media activity 9. Exchange listings and delistings 10. Whale movements and large transactions
Like most cryptocurrencies, UBERON is highly volatile and speculative.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Uber?
People want to know Uber's stock price today for several key reasons: investment decisions, portfolio tracking, market analysis, and trading opportunities. Investors monitor daily price movements to determine optimal buy/sell timing. Current shareholders track their investment value and potential gains or losses.
Napoved cene za kriptovaluto Uber
Napoved cene Uber (UBERON) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena UBERON v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Uber (UBERON) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Uber lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Uber v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen UBERON za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Uber.
O Uber
UBERON is a digital asset that operates on a decentralized platform, providing a framework for executing smart contracts and building decentralized applications (dApps). The primary function of UBERON is to facilitate and validate transactions within its network, acting as a utility token that powers the platform's ecosystem. It employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency and security. The supply of UBERON is algorithmically managed, with issuance rates adjusted based on network demand. Typical uses of UBERON include executing smart contracts, powering dApps, and participating in network governance. Its design aims to provide a secure, efficient, and scalable solution for decentralized computing and transactions.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Uber
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Uber? Nakup UBERON je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Uber. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Uber (UBERON).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 10.19K žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Uber bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Uber
Z lastništvom kriptovalute Uber se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Če bi kriptovaluta Uber rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Uber.
Koliko je kriptovaluta Uber vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Uber je $ 91.19. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Uber še vedno dobra naložba?
Uber ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v UBERON, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Uber?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Uber v vrednosti $ 94.85K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Uber?
Cena kriptovalute UBERON se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Uber v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena UBERON.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Uber?
Na ceno UBERON vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,572.26
+1.75%
ETH
3,461.32
+4.96%
SOL
162.19
+4.36%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.1057
+1.18%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za UBERON na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par UBERON/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Uber gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Uber letos rasla?
Cena kriptovalute Uber bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Uber (UBERON).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:35:05 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.