BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute Tuna Chain v živo je 0.000995 USD. Tržna kapitalizacija TUNACHAIN je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz TUNACHAIN v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Tuna Chain v živo je 0.000995 USD. Tržna kapitalizacija TUNACHAIN je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz TUNACHAIN v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o TUNACHAIN

Informacije o ceni TUNACHAIN

Kaj je TUNACHAIN

Bela knjiga TUNACHAIN

Uradna spletna stran TUNACHAIN

Tokenomika TUNACHAIN

Napoved cen TUNACHAIN

Zgodovina TUNACHAIN

TUNACHAIN Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute TUNACHAIN v fiat

Spot TUNACHAIN

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

Tuna Chain Logotip

Cena Tuna Chain(TUNACHAIN)

Cena 1 TUNACHAIN v USD v živo:

$0.000995
$0.000995$0.000995
+0.13%1D
USD
Tuna Chain (TUNACHAIN) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:34:36 (UTC+8)

Današnja cena Tuna Chain

Današnja cena kriptovalute Tuna Chain (TUNACHAIN) v živo je $ 0.000995, s spremembo 0.13 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TUNACHAIN v USD je $ 0.000995 na TUNACHAIN.

Kriptovaluta Tuna Chain je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- TUNACHAIN. V zadnjih 24 urah se je TUNACHAIN trgovalo med $ 0.0009936 (najnižje) in $ 0.0009967 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je TUNACHAIN premaknil +0.05% v zadnji uri in -17.01% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 54.98K.

Tržne informacije Tuna Chain (TUNACHAIN)

--
----

$ 54.98K
$ 54.98K$ 54.98K

$ 208.95K
$ 208.95K$ 208.95K

--
----

210,000,000
210,000,000 210,000,000

ETH

Trenutna tržna kapitalizacija Tuna Chain je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 54.98K. Obstoječa ponudba TUNACHAIN je --, skupna ponudba pa znaša 210000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 208.95K.

Zgodovina cene Tuna Chain, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.0009936
$ 0.0009936$ 0.0009936
24H Nizka
$ 0.0009967
$ 0.0009967$ 0.0009967
24H Visoka

$ 0.0009936
$ 0.0009936$ 0.0009936

$ 0.0009967
$ 0.0009967$ 0.0009967

--
----

--
----

+0.05%

+0.13%

-17.01%

-17.01%

Zgodovina cen Tuna Chain (TUNACHAIN) v USD

Sledite spremembam cen Tuna Chain za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.000001292+0.13%
30 dni$ +0.0000761+8.28%
60 dni$ +0.000357+55.95%
90 dni$ +0.0003853+63.19%
Današnja sprememba cene Tuna Chain

Danes je TUNACHAIN zabeležil spremembo $ +0.000001292 (+0.13%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Tuna Chain

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +0.0000761 (+8.28%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Tuna Chain

Če pogled razširimo na 60 dni, se je TUNACHAIN spremenil za $ +0.000357 (+55.95%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Tuna Chain

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.0003853 (+63.19%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Tuna Chain (TUNACHAIN) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Tuna Chain.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Tuna Chain

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Tuna Chain, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Tuna Chain?

Several key factors influence Tuna Chain (TUNACHAIN) prices:

1. Market sentiment and investor confidence in the project
2. Trading volume and liquidity on exchanges
3. Overall cryptocurrency market trends and Bitcoin's performance
4. Project development updates and roadmap progress
5. Partnership announcements and ecosystem expansion
6. Supply and demand dynamics
7. Regulatory news affecting DeFi projects
8. Community engagement and social media activity
9. Whale movements and large holder behavior
10. Technical analysis patterns and support/resistance levels

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Tuna Chain?

People want to know Tuna Chain (TUNACHAIN) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, assessing market trends, and managing investment risks. Real-time price data helps traders capitalize on volatility.

Napoved cene za kriptovaluto Tuna Chain

Napoved cene Tuna Chain (TUNACHAIN) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena TUNACHAIN v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Tuna Chain (TUNACHAIN) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Tuna Chain lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Tuna Chain v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen TUNACHAIN za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Tuna Chain.

O Tuna Chain

TUNACHAIN is a blockchain-based platform designed to enhance transparency and traceability in the seafood industry. It utilizes distributed ledger technology to record and verify transactions and product information, aiming to improve supply chain efficiency, combat fraud, and promote sustainability. The TUNACHAIN token serves as the native cryptocurrency of the platform, used for transaction fees and incentivizing network participation. The platform employs a proof-of-stake consensus mechanism, allowing token holders to participate in network governance and earn rewards. TUNACHAIN's primary use case is within the seafood industry, but its technology could potentially be applied to other sectors requiring robust supply chain solutions.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Tuna Chain

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Tuna Chain? Nakup TUNACHAIN je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Tuna Chain. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Tuna Chain (TUNACHAIN).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Tuna Chain bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Tuna Chain (TUNACHAIN)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Tuna Chain

Z lastništvom kriptovalute Tuna Chain se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Tuna Chain (TUNACHAIN) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Tuna Chain (TUNACHAIN)

Tuna Chain, as a breakthrough Layer2 solution on the Bitcoin network, featuring a native stablecoin and a Hybrid ZK-OP solution. It seamlessly fuses Bitcoin's security with Ethereum's versatility and is posied to redefine the boundaries of blockchain functionality.

Tuna Chain Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Tuna Chain razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Tuna Chain spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Tuna Chain

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Tuna Chain?
Če bi kriptovaluta Tuna Chain rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Tuna Chain.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:34:36 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Tuna Chain (TUNACHAIN)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Raziščite več o kriptovaluti Tuna Chain

TUNACHAIN USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na TUNACHAIN z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami TUNACHAIN USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte Tuna Chain (TUNACHAIN) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute Tuna Chain v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
TUNACHAIN/USDT
$0.000995
$0.000995$0.000995
+0.05%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$3.1782
$3.1782$3.1782

+6,256.40%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004226
$0.00004226$0.00004226

+745.20%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000020248
$0.000020248$0.000020248

+237.46%

Flux

Flux

FLUX

$0.23140
$0.23140$0.23140

+111.65%

0G

0G

0G

$1.526
$1.526$1.526

+46.16%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz TUNACHAIN v USD

Znesek

TUNACHAIN
TUNACHAIN
USD
USD

1 TUNACHAIN = 0.000995 USD