Današnja cena Tuna Chain

Današnja cena kriptovalute Tuna Chain (TUNACHAIN) v živo je $ 0.000995, s spremembo 0.13 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TUNACHAIN v USD je $ 0.000995 na TUNACHAIN.

Kriptovaluta Tuna Chain je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- TUNACHAIN. V zadnjih 24 urah se je TUNACHAIN trgovalo med $ 0.0009936 (najnižje) in $ 0.0009967 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je TUNACHAIN premaknil +0.05% v zadnji uri in -17.01% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 54.98K.

Tržne informacije Tuna Chain (TUNACHAIN)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 54.98K$ 54.98K $ 54.98K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 208.95K$ 208.95K $ 208.95K Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 210,000,000 210,000,000 210,000,000 Javna veriga blokov ETH

Trenutna tržna kapitalizacija Tuna Chain je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 54.98K. Obstoječa ponudba TUNACHAIN je --, skupna ponudba pa znaša 210000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 208.95K.