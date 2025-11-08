Današnja cena kriptovalute Tuna Chain v živo je 0.000995 USD. Tržna kapitalizacija TUNACHAIN je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz TUNACHAIN v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Tuna Chain v živo je 0.000995 USD. Tržna kapitalizacija TUNACHAIN je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz TUNACHAIN v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Tuna Chain (TUNACHAIN) v živo je $ 0.000995, s spremembo 0.13 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TUNACHAIN v USD je $ 0.000995 na TUNACHAIN.
Kriptovaluta Tuna Chain je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- TUNACHAIN. V zadnjih 24 urah se je TUNACHAIN trgovalo med $ 0.0009936 (najnižje) in $ 0.0009967 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je TUNACHAIN premaknil +0.05% v zadnji uri in -17.01% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 54.98K.
Tržne informacije Tuna Chain (TUNACHAIN)
$ 54.98K
$ 208.95K
210,000,000
ETH
Trenutna tržna kapitalizacija Tuna Chain je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 54.98K. Obstoječa ponudba TUNACHAIN je --, skupna ponudba pa znaša 210000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 208.95K.
Zgodovina cene Tuna Chain, USD
24-urni razpon sprememb cen:
24H Nizka
24H Visoka
+0.05%
+0.13%
-17.01%
-17.01%
Zgodovina cen Tuna Chain (TUNACHAIN) v USD
Sledite spremembam cen Tuna Chain za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.000001292
+0.13%
30 dni
$ +0.0000761
+8.28%
60 dni
$ +0.000357
+55.95%
90 dni
$ +0.0003853
+63.19%
Današnja sprememba cene Tuna Chain
Danes je TUNACHAIN zabeležil spremembo $ +0.000001292 (+0.13%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Tuna Chain
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +0.0000761 (+8.28%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Tuna Chain
Če pogled razširimo na 60 dni, se je TUNACHAIN spremenil za $ +0.000357 (+55.95%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Tuna Chain
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.0003853 (+63.19%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Tuna Chain (TUNACHAIN) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Tuna Chain
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Tuna Chain, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Tuna Chain?
Several key factors influence Tuna Chain (TUNACHAIN) prices:
1. Market sentiment and investor confidence in the project 2. Trading volume and liquidity on exchanges 3. Overall cryptocurrency market trends and Bitcoin's performance 4. Project development updates and roadmap progress 5. Partnership announcements and ecosystem expansion 6. Supply and demand dynamics 7. Regulatory news affecting DeFi projects 8. Community engagement and social media activity 9. Whale movements and large holder behavior 10. Technical analysis patterns and support/resistance levels
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Tuna Chain?
People want to know Tuna Chain (TUNACHAIN) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, assessing market trends, and managing investment risks. Real-time price data helps traders capitalize on volatility.
Napoved cene za kriptovaluto Tuna Chain
Napoved cene Tuna Chain (TUNACHAIN) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena TUNACHAIN v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Tuna Chain (TUNACHAIN) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Tuna Chain lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Tuna Chain v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen TUNACHAIN za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Tuna Chain.
O Tuna Chain
TUNACHAIN is a blockchain-based platform designed to enhance transparency and traceability in the seafood industry. It utilizes distributed ledger technology to record and verify transactions and product information, aiming to improve supply chain efficiency, combat fraud, and promote sustainability. The TUNACHAIN token serves as the native cryptocurrency of the platform, used for transaction fees and incentivizing network participation. The platform employs a proof-of-stake consensus mechanism, allowing token holders to participate in network governance and earn rewards. TUNACHAIN's primary use case is within the seafood industry, but its technology could potentially be applied to other sectors requiring robust supply chain solutions.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Tuna Chain
Tuna Chain, as a breakthrough Layer2 solution on the Bitcoin network, featuring a native stablecoin and a Hybrid ZK-OP solution. It seamlessly fuses Bitcoin's security with Ethereum's versatility and is posied to redefine the boundaries of blockchain functionality.
Tuna Chain Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje Tuna Chain razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Tuna Chain
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Tuna Chain?
Če bi kriptovaluta Tuna Chain rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Tuna Chain.
Koliko je kriptovaluta Tuna Chain vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Tuna Chain je $ 0.000995. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Tuna Chain še vedno dobra naložba?
Tuna Chain ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v TUNACHAIN, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Tuna Chain?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Tuna Chain v vrednosti $ 54.98K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Tuna Chain?
Cena kriptovalute TUNACHAIN se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Tuna Chain v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena TUNACHAIN.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Tuna Chain?
Na ceno TUNACHAIN vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Bo cena kriptovalute Tuna Chain letos rasla?
Cena kriptovalute Tuna Chain bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Tuna Chain (TUNACHAIN).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:34:36 (UTC+8)
