Tokenomika Dejitaru Tsuka (TSUKA)

Odkrijte ključne vpoglede v Dejitaru Tsuka (TSUKA), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 00:50:24 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Dejitaru Tsuka (TSUKA)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Dejitaru Tsuka (TSUKA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 4.05M
Skupna ponudba:
$ 1.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 1.00B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 4.05M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.1597
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.002343424462156912
Trenutna cena:
$ 0.004054
Informacije o Dejitaru Tsuka (TSUKA)

Tsuka is a decentralized community that is centered around meditation, reflection, and research. Tsuka encourages positive community sentiment through the study of philosophical, meditative, and spiritual ideas.

Uradna spletna stran:
https://tsuka.io/
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0xc5fb36dd2fb59d3b98deff88425a3f425ee469ed

Tokenomika Dejitaru Tsuka (TSUKA): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Dejitaru Tsuka (TSUKA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov TSUKA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov TSUKA.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko TSUKA, raziščite ceno žetona TSUKA v živo!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti