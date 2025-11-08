BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Truvia v živo je 0.0000003133 USD. Tržna kapitalizacija TRUVIA je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz TRUVIA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

$0.0000003151
+16.23%1D
Truvia (TRUVIA) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 22:06:01 (UTC+8)

Današnja cena Truvia

Današnja cena kriptovalute Truvia (TRUVIA) v živo je $ 0.0000003133, s spremembo 16.23 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TRUVIA v USD je $ 0.0000003133 na TRUVIA.

Kriptovaluta Truvia je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- TRUVIA. V zadnjih 24 urah se je TRUVIA trgovalo med $ 0.000000249 (najnižje) in $ 0.0000003375 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je TRUVIA premaknil +0.51% v zadnji uri in -13.77% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 1.14M.

Tržne informacije Truvia (TRUVIA)

$ 1.14M
$ 65.79K
210,000,000,000
Trenutna tržna kapitalizacija Truvia je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 1.14M. Obstoječa ponudba TRUVIA je --, skupna ponudba pa znaša 210000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 65.79K.

Zgodovina cene Truvia, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.000000249
24H Nizka
$ 0.0000003375
24H Visoka

+0.51%

+16.23%

-13.77%

-13.77%

Zgodovina cen Truvia (TRUVIA) v USD

Sledite spremembam cen Truvia za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.000000044+16.23%
30 dni$ -0.0000091867-96.71%
60 dni$ -0.0000091867-96.71%
90 dni$ -0.0000091867-96.71%
Današnja sprememba cene Truvia

Danes je TRUVIA zabeležil spremembo $ +0.000000044 (+16.23%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Truvia

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0000091867 (-96.71%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Truvia

Če pogled razširimo na 60 dni, se je TRUVIA spremenil za $ -0.0000091867 (-96.71%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Truvia

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.0000091867 (-96.71%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Truvia (TRUVIA) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Truvia.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Truvia

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Truvia, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Truvia?

Several key factors influence Truvia (TRUVIA) cryptocurrency prices:

Supply and Demand: Market sentiment, trading volume, and investor interest directly affect price movements.

Market Adoption: Real-world utility, partnerships, and integration into platforms drive value.

Regulatory News: Government policies and legal developments impact investor confidence.

Technical Developments: Updates, improvements, and roadmap progress influence long-term value.

Market Trends: Overall crypto market conditions and Bitcoin performance often correlate with altcoin prices.

Competition: Performance relative to similar projects affects market positioning.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Truvia?

People want to know Truvia (TRUVIA) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, assessing market trends, calculating potential profits or losses, and staying updated on their investment value in real-time.

Napoved cene za kriptovaluto Truvia

Napoved cene Truvia (TRUVIA) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena TRUVIA v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Truvia (TRUVIA) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Truvia lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

O Truvia

TRUVIA is a digital asset that operates on a blockchain platform, designed to facilitate secure, peer-to-peer transactions across a decentralized network. It employs a consensus mechanism to validate transactions and maintain the integrity of the network, ensuring a high level of security and transparency. TRUVIA is typically used as a medium of exchange within its ecosystem, enabling users to participate in various decentralized applications and services. Its supply and issuance model is pre-determined and publicly verifiable, contributing to its trustless nature. The asset's primary role is to provide a decentralized solution for digital payments, aiming to enhance efficiency and reduce reliance on traditional financial intermediaries.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Truvia

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Truvia? Nakup TRUVIA je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Truvia. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Truvia (TRUVIA).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Truvia bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Truvia (TRUVIA)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Truvia

Z lastništvom kriptovalute Truvia se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Truvia (TRUVIA) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Kaj je Truvia (TRUVIA)

Next-Generation Blockchain Payment Solutions

Truvia Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Truvia razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Truvia

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Truvia?
Če bi kriptovaluta Truvia rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Truvia.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 22:06:01 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Truvia (TRUVIA)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti Truvia

Trgujte Truvia (TRUVIA) na trgih MEXC

