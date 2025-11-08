Današnja cena Truvia

Današnja cena kriptovalute Truvia (TRUVIA) v živo je $ 0.0000003133, s spremembo 16.23 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TRUVIA v USD je $ 0.0000003133 na TRUVIA.

Kriptovaluta Truvia je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- TRUVIA. V zadnjih 24 urah se je TRUVIA trgovalo med $ 0.000000249 (najnižje) in $ 0.0000003375 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je TRUVIA premaknil +0.51% v zadnji uri in -13.77% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 1.14M.

Tržne informacije Truvia (TRUVIA)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 65.79K$ 65.79K $ 65.79K Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 210,000,000,000 210,000,000,000 210,000,000,000 Javna veriga blokov BSC

Trenutna tržna kapitalizacija Truvia je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 1.14M. Obstoječa ponudba TRUVIA je --, skupna ponudba pa znaša 210000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 65.79K.