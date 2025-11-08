Današnja cena kriptovalute Truvia v živo je 0.0000003133 USD. Tržna kapitalizacija TRUVIA je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz TRUVIA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Truvia v živo je 0.0000003133 USD. Tržna kapitalizacija TRUVIA je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz TRUVIA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Truvia (TRUVIA) v živo je $ 0.0000003133, s spremembo 16.23 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TRUVIA v USD je $ 0.0000003133 na TRUVIA.
Kriptovaluta Truvia je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- TRUVIA. V zadnjih 24 urah se je TRUVIA trgovalo med $ 0.000000249 (najnižje) in $ 0.0000003375 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je TRUVIA premaknil +0.51% v zadnji uri in -13.77% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 1.14M.
Tržne informacije Truvia (TRUVIA)
--
----
$ 1.14M
$ 1.14M$ 1.14M
$ 65.79K
$ 65.79K$ 65.79K
--
----
210,000,000,000
210,000,000,000 210,000,000,000
BSC
Trenutna tržna kapitalizacija Truvia je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 1.14M. Obstoječa ponudba TRUVIA je --, skupna ponudba pa znaša 210000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 65.79K.
Zgodovina cene Truvia, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.000000249
$ 0.000000249$ 0.000000249
24H Nizka
$ 0.0000003375
$ 0.0000003375$ 0.0000003375
24H Visoka
$ 0.000000249
$ 0.000000249$ 0.000000249
$ 0.0000003375
$ 0.0000003375$ 0.0000003375
--
----
--
----
+0.51%
+16.23%
-13.77%
-13.77%
Zgodovina cen Truvia (TRUVIA) v USD
Sledite spremembam cen Truvia za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.000000044
+16.23%
30 dni
$ -0.0000091867
-96.71%
60 dni
$ -0.0000091867
-96.71%
90 dni
$ -0.0000091867
-96.71%
Današnja sprememba cene Truvia
Danes je TRUVIA zabeležil spremembo $ +0.000000044 (+16.23%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Truvia
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0000091867 (-96.71%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Truvia
Če pogled razširimo na 60 dni, se je TRUVIA spremenil za $ -0.0000091867 (-96.71%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Truvia
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.0000091867 (-96.71%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Truvia (TRUVIA) v vseh časovnih obdobjih?
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Truvia, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Truvia?
Several key factors influence Truvia (TRUVIA) cryptocurrency prices:
Supply and Demand: Market sentiment, trading volume, and investor interest directly affect price movements.
Market Adoption: Real-world utility, partnerships, and integration into platforms drive value.
Regulatory News: Government policies and legal developments impact investor confidence.
Technical Developments: Updates, improvements, and roadmap progress influence long-term value.
Market Trends: Overall crypto market conditions and Bitcoin performance often correlate with altcoin prices.
Competition: Performance relative to similar projects affects market positioning.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Truvia?
People want to know Truvia (TRUVIA) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, assessing market trends, calculating potential profits or losses, and staying updated on their investment value in real-time.
Napoved cene za kriptovaluto Truvia
Napoved cene Truvia (TRUVIA) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena TRUVIA v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Truvia (TRUVIA) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Truvia lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Truvia v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen TRUVIA za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Truvia.
O Truvia
TRUVIA is a digital asset that operates on a blockchain platform, designed to facilitate secure, peer-to-peer transactions across a decentralized network. It employs a consensus mechanism to validate transactions and maintain the integrity of the network, ensuring a high level of security and transparency. TRUVIA is typically used as a medium of exchange within its ecosystem, enabling users to participate in various decentralized applications and services. Its supply and issuance model is pre-determined and publicly verifiable, contributing to its trustless nature. The asset's primary role is to provide a decentralized solution for digital payments, aiming to enhance efficiency and reduce reliance on traditional financial intermediaries.
TRUVIA is a digital asset that operates on a blockchain platform, designed to facilitate secure, peer-to-peer transactions across a decentralized network. It employs a consensus mechanism to validate transactions and maintain the integrity of the network, ensuring a high level of security and transparency. TRUVIA is typically used as a medium of exchange within its ecosystem, enabling users to participate in various decentralized applications and services. Its supply and issuance model is pre-determined and publicly verifiable, contributing to its trustless nature. The asset's primary role is to provide a decentralized solution for digital payments, aiming to enhance efficiency and reduce reliance on traditional financial intermediaries.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Truvia
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Truvia? Nakup TRUVIA je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Truvia. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Truvia (TRUVIA).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Truvia bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Truvia
Z lastništvom kriptovalute Truvia se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Če bi kriptovaluta Truvia rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Truvia.
Koliko je kriptovaluta Truvia vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Truvia je $ 0.0000003133. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Truvia še vedno dobra naložba?
Truvia ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v TRUVIA, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Truvia?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Truvia v vrednosti $ 1.14M.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Truvia?
Cena kriptovalute TRUVIA se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Truvia v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena TRUVIA.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Truvia?
Na ceno TRUVIA vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
101,771.72
+0.96%
ETH
3,394.15
+2.93%
SOL
158.07
+1.71%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.1452
+4.80%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za TRUVIA na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par TRUVIA/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Truvia gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Truvia letos rasla?
Cena kriptovalute Truvia bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Truvia (TRUVIA).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 22:06:01 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti Truvia (TRUVIA)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-08 07:05:00
Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.