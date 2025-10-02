Tokenomika Truth Network (TRUU)

Tokenomika Truth Network (TRUU)

Odkrijte ključne vpoglede v Truth Network (TRUU), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 00:49:49 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Truth Network (TRUU)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Truth Network (TRUU), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 7.62M
Skupna ponudba:
$ 100.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 12.15B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 62.70M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.006063
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.000458630071505494
Trenutna cena:
$ 0.000627
Informacije o Truth Network (TRUU)

$TRUU is the cornerstone of the Truth Network: a pioneering, decentralized network designed to provide fair, transparent, and verifiable outcomes for prediction markets. By enabling up to 50,000 nodes to collaboratively determine market results, $TRUU reduces the risk of collusion and establishes a trusted infrastructure layer underpinning these markets. Its robust token economy aligns incentives across a global community, encouraging honest participation and delivering a secure, equitable framework for resolving disputes.

Uradna spletna stran:
https://truth-network.io/
Bela knjiga:
https://truth-network.io/documentation/
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0xDAe0faFD65385E7775Cf75b1398735155EF6aCD2

Tokenomika Truth Network (TRUU): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Truth Network (TRUU) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov TRUU, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov TRUU.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko TRUU, raziščite ceno žetona TRUU v živo!

