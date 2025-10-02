Tokenomika TRUF.Network (TRUF)

Tokenomika TRUF.Network (TRUF)

Odkrijte ključne vpoglede v TRUF.Network (TRUF), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 00:49:28 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen TRUF.Network (TRUF)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za TRUF.Network (TRUF), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 7.48M
$ 7.48M$ 7.48M
Skupna ponudba:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 399.63M
$ 399.63M$ 399.63M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 18.71M
$ 18.71M$ 18.71M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 1.15162
$ 1.15162$ 1.15162
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.011471080997112174
$ 0.011471080997112174$ 0.011471080997112174
Trenutna cena:
$ 0.01871
$ 0.01871$ 0.01871

Informacije o TRUF.Network (TRUF)

Backed by Coinbase and Chainlink Truflation is a leading DRP (definite reference point) for economic truth that is powering the tokenization of Real World Assets with it’s independent, transparent, and real-time financial data. Truflation’s censorship-resistant and accessible data indexes provide the necessary data infrastructure to bring about systemic advancements in the DeFi economy, empowering dApps like DEXs to open limitless markets.

Uradna spletna stran:
https://truf.network/
Bela knjiga:
https://docs.truf.network/whitepaper/abstract
Raziskovalec blokov:
https://solscan.io/token/TRUFoUAg3rKEtcFxxeeuVm6Dc4Er55McRXMSgPk3hZ4

Tokenomika TRUF.Network (TRUF): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike TRUF.Network (TRUF) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov TRUF, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov TRUF.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko TRUF, raziščite ceno žetona TRUF v živo!

Kako kupiti TRUF

Želite v svoj portfelj dodati TRUF.Network (TRUF)? MEXC podpira različne načine nakupa TRUF, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen TRUF.Network (TRUF)

Analiza zgodovine cen TRUF pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene TRUF

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal TRUF? Naša stran za napovedovanje cen TRUF združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.

Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb
Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX
#1 likvidnost v panogi
Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu
Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov
Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti