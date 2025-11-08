Današnja cena Trillions

Današnja cena kriptovalute Trillions (TRILLIONS) v živo je $ 0.0030783, s spremembo 12.87 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TRILLIONS v USD je $ 0.0030783 na TRILLIONS.

Kriptovaluta Trillions je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- TRILLIONS. V zadnjih 24 urah se je TRILLIONS trgovalo med $ 0.0023264 (najnižje) in $ 0.0042 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je TRILLIONS premaknil -0.94% v zadnji uri in +36.91% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 86.71K.

Tržne informacije Trillions (TRILLIONS)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 86.71K$ 86.71K $ 86.71K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 3.08M$ 3.08M $ 3.08M Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javna veriga blokov PLASMA

Trenutna tržna kapitalizacija Trillions je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 86.71K. Obstoječa ponudba TRILLIONS je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 3.08M.