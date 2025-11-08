BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute Trillions v živo je 0.0030783 USD. Tržna kapitalizacija TRILLIONS je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz TRILLIONS v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Trillions v živo je 0.0030783 USD. Tržna kapitalizacija TRILLIONS je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz TRILLIONS v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o TRILLIONS

Informacije o ceni TRILLIONS

Kaj je TRILLIONS

Tokenomika TRILLIONS

Napoved cen TRILLIONS

Zgodovina TRILLIONS

TRILLIONS Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute TRILLIONS v fiat

Spot TRILLIONS

Terminske pogodbe TRILLIONS USDT-M

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

Trillions Logotip

Cena Trillions(TRILLIONS)

Cena 1 TRILLIONS v USD v živo:

$0.0030783
$0.0030783$0.0030783
-12.87%1D
USD
Trillions (TRILLIONS) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:33:58 (UTC+8)

Današnja cena Trillions

Današnja cena kriptovalute Trillions (TRILLIONS) v živo je $ 0.0030783, s spremembo 12.87 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TRILLIONS v USD je $ 0.0030783 na TRILLIONS.

Kriptovaluta Trillions je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- TRILLIONS. V zadnjih 24 urah se je TRILLIONS trgovalo med $ 0.0023264 (najnižje) in $ 0.0042 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je TRILLIONS premaknil -0.94% v zadnji uri in +36.91% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 86.71K.

Tržne informacije Trillions (TRILLIONS)

--
----

$ 86.71K
$ 86.71K$ 86.71K

$ 3.08M
$ 3.08M$ 3.08M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

PLASMA

Trenutna tržna kapitalizacija Trillions je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 86.71K. Obstoječa ponudba TRILLIONS je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 3.08M.

Zgodovina cene Trillions, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.0023264
$ 0.0023264$ 0.0023264
24H Nizka
$ 0.0042
$ 0.0042$ 0.0042
24H Visoka

$ 0.0023264
$ 0.0023264$ 0.0023264

$ 0.0042
$ 0.0042$ 0.0042

--
----

--
----

-0.94%

-12.87%

+36.91%

+36.91%

Zgodovina cen Trillions (TRILLIONS) v USD

Sledite spremembam cen Trillions za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.000454697-12.87%
30 dni$ -0.0089617-74.44%
60 dni$ -0.0169217-84.61%
90 dni$ -0.0169217-84.61%
Današnja sprememba cene Trillions

Danes je TRILLIONS zabeležil spremembo $ -0.000454697 (-12.87%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Trillions

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0089617 (-74.44%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Trillions

Če pogled razširimo na 60 dni, se je TRILLIONS spremenil za $ -0.0169217 (-84.61%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Trillions

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.0169217 (-84.61%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Trillions (TRILLIONS) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Trillions.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Trillions

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Trillions, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Trillions?

TRILLIONS token prices are influenced by several key factors:

Supply and Demand: Token scarcity and trading volume directly impact price movements.

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence affect valuation.

Utility and Adoption: Real-world use cases and platform integration drive demand.

Tokenomics: Burn mechanisms, staking rewards, and distribution models influence supply dynamics.

Regulatory News: Government policies and compliance developments create price volatility.

Partnership Announcements: Strategic collaborations and exchange listings boost visibility.

Technical Analysis: Chart patterns and trading indicators guide investor decisions.

Community Engagement: Active social media presence and holder participation support price stability.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Trillions?

People want to know Trillions (TRILLIONS) price today for several key reasons: investment decisions, portfolio tracking, trading opportunities, and market analysis. Crypto prices are highly volatile, so real-time pricing helps traders time their buy/sell orders effectively. Investors monitor daily prices to assess performance, calculate gains/losses, and make informed decisions about holding or trading their positions.

Napoved cene za kriptovaluto Trillions

Napoved cene Trillions (TRILLIONS) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena TRILLIONS v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Trillions (TRILLIONS) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Trillions lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Trillions v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen TRILLIONS za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Trillions.

O Trillions

TRILLIONS (TRILLIONS) is a digital asset designed to function as a medium of exchange, leveraging blockchain technology to secure transactions and control the creation of additional units. The primary purpose of TRILLIONS is to provide a decentralized and efficient means for transferring digital assets across a wide range of applications. It operates on a consensus mechanism known as Proof of Stake (PoS), which allows for faster transaction processing and greater scalability than traditional Proof of Work systems. TRILLIONS is typically used within its own ecosystem for transactions, as well as in a variety of other digital services and applications. Its issuance model is based on a fixed supply, with new coins being introduced into the system at a predictable and decreasing rate.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Trillions

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Trillions? Nakup TRILLIONS je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Trillions. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Trillions (TRILLIONS).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Trillions bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Trillions (TRILLIONS)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Trillions

Z lastništvom kriptovalute Trillions se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Trillions (TRILLIONS) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Trillions (TRILLIONS)

Official slogan of @Plasma

Trillions Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Trillions razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Trillions

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Trillions?
Če bi kriptovaluta Trillions rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Trillions.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:33:58 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Trillions (TRILLIONS)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Raziščite več o kriptovaluti Trillions

TRILLIONS USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na TRILLIONS z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami TRILLIONS USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte Trillions (TRILLIONS) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute Trillions v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
TRILLIONS/USDT
$0.0030783
$0.0030783$0.0030783
-12.80%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$3.1615
$3.1615$3.1615

+6,223.00%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004227
$0.00004227$0.00004227

+745.40%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000020300
$0.000020300$0.000020300

+238.33%

Flux

Flux

FLUX

$0.23149
$0.23149$0.23149

+111.73%

0G

0G

0G

$1.519
$1.519$1.519

+45.49%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz TRILLIONS v USD

Znesek

TRILLIONS
TRILLIONS
USD
USD

1 TRILLIONS = 0.0030783 USD