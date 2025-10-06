Današnja cena Tren Finance v živo je 0.00007534 USD. Spremljajte posodobitve cen TREN v USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več. Zdaj lahko na MEXC-u enostavno raziskujete gibanje cen TREN.Današnja cena Tren Finance v živo je 0.00007534 USD. Spremljajte posodobitve cen TREN v USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več. Zdaj lahko na MEXC-u enostavno raziskujete gibanje cen TREN.

Cena Tren Finance(TREN)

$0.00007534
+2.11%1D
Tren Finance (TREN) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-06 06:56:08 (UTC+8)

Informacije o ceni Tren Finance (TREN) v (USD)

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00007297
24H Nizka
$ 0.00007542
24H Visoka

+1.29%

+2.11%

-13.85%

-13.85%

Cena Tren Finance (TREN) v realnem času je $ 0.00007534. V zadnjih 24 urah se je TREN trgovalo med najnižjo vrednostjo $ 0.00007297 in najvišjo vrednostjo $ 0.00007542, kar kaže na aktivno tržno nestanovitnost. Najvišja cena TREN v vseh časov je --, medtem ko je njegova najnižja cena v vseh časov --.

Kratkoročna uspešnost TREN se je v zadnji uri spremenila za +1.29%, v 24 urah +2.11% in v 7 dneh -13.85%. To vam omogoča hiter pregled najnovejših gibanj cen in tržne dinamike na MEXC.

Tržne informacije Tren Finance (TREN)

$ 54.05K
$ 54.05K$ 54.05K

$ 75.34K
$ 75.34K$ 75.34K

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

Trenutna tržna kapitalizacija Tren Finance je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 54.05K. Obstoječa ponudba TREN je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 75.34K.

Zgodovina cen Tren Finance (TREN) v USD

Sledite spremembam cen Tren Finance za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.0000015568+2.11%
30 dni$ -0.00007376-49.48%
60 dni$ -0.00018296-70.84%
90 dni$ -0.00492466-98.50%
Današnja sprememba cene Tren Finance

Danes je TREN zabeležil spremembo $ +0.0000015568 (+2.11%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Tren Finance

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.00007376 (-49.48%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Tren Finance

Če pogled razširimo na 60 dni, se je TREN spremenil za $ -0.00018296 (-70.84%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Tren Finance

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.00492466 (-98.50%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Tren Finance (TREN) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Tren Finance.

Kaj je Tren Finance (TREN)

Tren Finance is the first fully autonomous AI stablecoin borrowing protocol where 20+ specialized AI agents manage all operations without human intervention, enabling borrowing against LP tokens, money market deposits, and restaked positions to unlock billions in idle liquidity. Tren’s peer-to-agent loan model, Malone, allows users to borrow directly with personalized terms, providing instant loans against any on-chain asset including NFTs, vested tokens, and newly launched assets with personalized terms based on user history.

Tren Finance je na voljo na MEXC, kar vam omogoča enostavno nakupovanje, držanje, prenos in zastavljanje žetona neposredno na naši platformi. Ne glede na to, ali ste izkušen vlagatelj ali novinec v svetu kriptovalut, platforma MEXC ponuja uporabniku prijazen vmesnik in vrsto orodij za učinkovito Tren Finance upravljanje vaših naložb. Za podrobnejše informacije o tem žetonu vas vabimo, da obiščete našo stran s predstavitvijo digitalnih sredstev.

− Preberite ocene in analitiko o Tren Finance v našem blogu, da boste obveščeni o najnovejših tržnih trendih in strokovnih vpogledih.

Naši obsežni viri so zasnovani tako, da poskrbijo za vašo Tren Finance nemoteno nakupovalno izkušnjo in zagotavljajo, da imate vsa orodja in znanje, ki jih potrebujete za samozavestno vlaganje.

Napoved cene Tren Finance (USD)

Koliko bo Tren Finance (TREN) vreden v USD jutri, prihodnji teden ali prihodnji mesec? Na kakšno vrednost bi lahko bil ocenjen vaše premoženje v Tren Finance (TREN) leta 2025, 2026, 2027, 2028 – ali celo čez 10 ali 20 let? Z našim orodjem za napovedovanje cen lahko preučite kratkoročne in dolgoročne napovedi za Tren Finance.

Preverite napoved cene Tren Finance zdaj!

Tokenomika Tren Finance (TREN)

Z razumevanjem tokenomike Tren Finance (TREN) lahko dobite globlji vpogled v dolgoročno vrednost in potencial rasti. Tokenomika razkriva osnovno strukturo ekonomije projekta, od tega, kako se žetoni razdeljujejo, do tega, kako se upravlja njihova ponudba. Spoznajte obsežno tokenomiko TREN zdaj!

Kako kupiti Tren Finance (TREN)

Iščete kako kupiti Tren Finance? Postopek je preprost in brez težav! Lahko enostavno kupite Tren Finance na MEXC tako, da sledite našemu podrobnemu vodniku Kako kupiti. Ponujamo vam podrobna navodila in video vadnice, ki prikazujejo, kako se registrirati na MEXC in uporabljati različne priročne možnosti plačila, ki so na voljo.

Za bolj poglobljeno razumevanje Tren Finance razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Tren Finance spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Tren Finance

Koliko je danes vreden Tren Finance (TREN)?
Cena TREN v živo v USD je 0.00007534 USD, ki se posodablja v realnem času z najnovejšimi tržnimi podatki.
Kakšna je trenutna cena TREN v USD?
Trenutna cena TREN v USD je $ 0.00007534. Preverite Pretvorbo MEXC za natančno pretvorbo žetonov.
Kolikšna je tržna kapitalizacija družbe Tren Finance?
Tržna kapitalizacija za TREN je -- USD. Tržna vrednost = trenutna cena × ponudba v obtoku. Označuje skupno tržno vrednost žetona in njegovo razvrstitev.
Kolikšen je razpoložljivi obtok TREN?
Razpoložljivi obtok TREN je -- USD.
Kolikšna je bila najvišja cena (ATH) v zgodovini TREN?
TREN je dosegel ceno najvišjo ceno ATH v višini -- USD.
Kolikšna je bila najnižja cena TREN vseh časov (ATL)?
TREN vije dosegel najnižjo ceno ATL v višini -- USD.
Kolikšen je volumen trgovanja TREN?
24-urni volumen trgovanja v živo za TREN je $ 54.05K USD.
Bo TREN zrasel?
Cena TREN se lahko letos zviša, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo preverite napovedi cen TREN.
Pomembne panožne novosti Tren Finance (TREN)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
10-05 21:29:00Posodobitve industrije
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Posodobitve industrije
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16Podatki v verigi
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Posodobitve industrije
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Posodobitve industrije
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Posodobitve industrije
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025

Pomembni projekti, ki bodo lansirali žetone in airdrope v Q4 2025

October 5, 2025

Bitcoin se dvigne na 125.000 $! Zcash (ZEC) vodi skok zasebnih kovancev v najnovejšem kripto bikovskem teku

October 5, 2025
Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

