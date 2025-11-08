Današnja cena Alttown

Današnja cena kriptovalute Alttown (TOWN) v živo je $ 0.0007646, s spremembo 1.28 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TOWN v USD je $ 0.0007646 na TOWN.

Kriptovaluta Alttown je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- TOWN. V zadnjih 24 urah se je TOWN trgovalo med $ 0.0005772 (najnižje) in $ 0.0007794 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je TOWN premaknil -0.67% v zadnji uri in -17.41% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 55.37K.

Tržne informacije Alttown (TOWN)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 55.37K$ 55.37K $ 55.37K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.53M$ 1.53M $ 1.53M Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Javna veriga blokov BSC

Trenutna tržna kapitalizacija Alttown je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 55.37K. Obstoječa ponudba TOWN je --, skupna ponudba pa znaša 2000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.53M.