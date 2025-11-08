Današnja cena kriptovalute Alttown v živo je 0.0007646 USD. Tržna kapitalizacija TOWN je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz TOWN v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Alttown v živo je 0.0007646 USD. Tržna kapitalizacija TOWN je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz TOWN v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Alttown (TOWN) v živo je $ 0.0007646, s spremembo 1.28 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TOWN v USD je $ 0.0007646 na TOWN.
Kriptovaluta Alttown je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- TOWN. V zadnjih 24 urah se je TOWN trgovalo med $ 0.0005772 (najnižje) in $ 0.0007794 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je TOWN premaknil -0.67% v zadnji uri in -17.41% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 55.37K.
Tržne informacije Alttown (TOWN)
$ 55.37K
$ 1.53M
--
2,000,000,000
BSC
Trenutna tržna kapitalizacija Alttown je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 55.37K. Obstoječa ponudba TOWN je --, skupna ponudba pa znaša 2000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.53M.
Zgodovina cene Alttown, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.0005772
24H Nizka
$ 0.0007794
24H Visoka
$ 0.0005772
$ 0.0007794
--
--
-0.67%
+1.28%
-17.41%
-17.41%
Zgodovina cen Alttown (TOWN) v USD
Sledite spremembam cen Alttown za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.000009663
+1.28%
30 dni
$ -0.0009824
-56.24%
60 dni
$ -0.0044354
-85.30%
90 dni
$ -0.0042354
-84.71%
Današnja sprememba cene Alttown
Danes je TOWN zabeležil spremembo $ +0.000009663 (+1.28%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Alttown
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0009824 (-56.24%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Alttown
Če pogled razširimo na 60 dni, se je TOWN spremenil za $ -0.0044354 (-85.30%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Alttown
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.0042354 (-84.71%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Alttown (TOWN) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Alttown
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Alttown, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Alttown?
Several key factors influence Alttown (TOWN) cryptocurrency prices:
1. Market sentiment and investor confidence 2. Trading volume and liquidity levels 3. Overall cryptocurrency market trends 4. Project development updates and roadmap progress 5. Partnership announcements and collaborations 6. Regulatory news affecting crypto markets 7. Supply and demand dynamics 8. Community engagement and adoption rates 9. Technical analysis patterns 10. Broader economic conditions
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Alttown?
People want to know Alttown (TOWN) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing risk. Real-time pricing helps investors determine entry/exit points, calculate profits/losses, and stay updated on market volatility that could impact their investment strategy.
Napoved cene za kriptovaluto Alttown
Napoved cene Alttown (TOWN) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena TOWN v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Alttown (TOWN) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Alttown lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Alttown v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen TOWN za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Alttown.
O Alttown
Town Star (TOWN) is a blockchain-based game token developed by Gala Games. It is designed to incentivize and reward players' participation and achievements within the Town Star game ecosystem. The token operates on the Ethereum blockchain, utilizing a proof-of-stake consensus mechanism. TOWN tokens are used for in-game transactions, purchasing game assets, and participating in the game's governance through voting rights. The issuance model of TOWN is based on player performance and engagement in the game, making it a unique blend of gaming and cryptocurrency. This integration of blockchain technology into the gaming industry represents a new frontier in the intersection of these two rapidly evolving fields.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Alttown
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Alttown? Nakup TOWN je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Alttown. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Alttown (TOWN).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Alttown bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Alttown
Z lastništvom kriptovalute Alttown se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Alt.town is a Vitual Celebrity Value Growth Platform. Alt.town is a service that allows users to trade the value of virtual creators expressed in digital assets. The value of creators is based on their content and fandom. Virtual celebrities such as VTubers, virtual influencers, and virtual idols who join Alt.town will issue a digital asset called DNA, symbolizing their value. Users, including fans and Web3 supporters, can buy the DNA of their favorite virtual celebrities, anticipating an increase in value and enjoying the content provided by the celebrities. The price of these digital assets is determined by user-to-user transactions, supported by on-chain based order-book trading.
Alttown Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje Alttown razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Alttown?
Če bi kriptovaluta Alttown rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Alttown.
Koliko je kriptovaluta Alttown vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Alttown je $ 0.0007646. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Alttown še vedno dobra naložba?
Alttown ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v TOWN, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Alttown?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Alttown v vrednosti $ 55.37K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Alttown?
Cena kriptovalute TOWN se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Alttown v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena TOWN.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Alttown?
Na ceno TOWN vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,567.85
+1.75%
ETH
3,464.03
+5.05%
SOL
162.17
+4.34%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.0978
+0.46%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za TOWN na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par TOWN/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Alttown gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Alttown letos rasla?
Cena kriptovalute Alttown bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Alttown (TOWN).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:33:16 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.