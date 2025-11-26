Tokenomika Torum (TORUM)

Odkrijte ključne vpoglede v Torum (TORUM), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-26 14:27:09 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Torum (TORUM)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Torum (TORUM), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 670.60K
Skupna ponudba:
$ 800.00M
Razpoložljivi obtok:
$ 194.10M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 2.76M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.5
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.002637578225314152
Trenutna cena:
$ 0.003455
Informacije o Torum (TORUM)

Torum is a licensed digital asset exchange and Visa-enabled crypto wallet designed for everyday users. As Malaysia's first cryptocurrency e-wallet, Torum enables you to securely trade, store, and spend your digital assets. From everyday spending to long-term holdings, Torum makes crypto simple, accessible and easy as cash.

Uradna spletna stran:
https://www.intro.torum.com/?utm_source=cmc
Bela knjiga:
https://docs.torum.com/torum-v2-whitepaper-1
Raziskovalec blokov:
https://bscscan.com/token/0x443cAb9583B83eAA7A712c9D64525E57E2a7eB3f

Tokenomika Torum (TORUM): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Torum (TORUM) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov TORUM, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov TORUM.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko TORUM, raziščite ceno žetona TORUM v živo!

Kako kupiti TORUM

Želite v svoj portfelj dodati Torum (TORUM)? MEXC podpira različne načine nakupa TORUM, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen Torum (TORUM)

Analiza zgodovine cen TORUM pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene TORUM

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal TORUM? Naša stran za napovedovanje cen TORUM združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

