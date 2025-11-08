BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute Torum v živo je 0.003478 USD. Tržna kapitalizacija TORUM je 675,066.99038688 USD. Spremljajte posodobitve cen iz TORUM v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Torum v živo je 0.003478 USD. Tržna kapitalizacija TORUM je 675,066.99038688 USD. Spremljajte posodobitve cen iz TORUM v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o TORUM

Informacije o ceni TORUM

Kaj je TORUM

Bela knjiga TORUM

Uradna spletna stran TORUM

Tokenomika TORUM

Napoved cen TORUM

Zgodovina TORUM

TORUM Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute TORUM v fiat

Spot TORUM

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

Torum Logotip

Cena Torum(TORUM)

Cena 1 TORUM v USD v živo:

$0.003478
$0.003478$0.003478
+7.27%1D
USD
Torum (TORUM) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:32:47 (UTC+8)

Današnja cena Torum

Današnja cena kriptovalute Torum (TORUM) v živo je $ 0.003478, s spremembo 7.27 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TORUM v USD je $ 0.003478 na TORUM.

Kriptovaluta Torum je trenutno na #2321. mestu s tržno kapitalizacijo $ 675.07K, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 194.10M TORUM. V zadnjih 24 urah se je TORUM trgovalo med $ 0.003112 (najnižje) in $ 0.003712 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 2.3939493863553967, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.002637578225314152.

V kratkoročni uspešnosti se je TORUM premaknil +1.39% v zadnji uri in -7.01% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 75.03K.

Tržne informacije Torum (TORUM)

No.2321

$ 675.07K
$ 675.07K$ 675.07K

$ 75.03K
$ 75.03K$ 75.03K

$ 2.78M
$ 2.78M$ 2.78M

194.10M
194.10M 194.10M

800,000,000
800,000,000 800,000,000

BSC

Trenutna tržna kapitalizacija Torum je $ 675.07K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 75.03K. Obstoječa ponudba TORUM je 194.10M, skupna ponudba pa znaša 800000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 2.78M.

Zgodovina cene Torum, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.003112
$ 0.003112$ 0.003112
24H Nizka
$ 0.003712
$ 0.003712$ 0.003712
24H Visoka

$ 0.003112
$ 0.003112$ 0.003112

$ 0.003712
$ 0.003712$ 0.003712

$ 2.3939493863553967
$ 2.3939493863553967$ 2.3939493863553967

$ 0.002637578225314152
$ 0.002637578225314152$ 0.002637578225314152

+1.39%

+7.27%

-7.01%

-7.01%

Zgodovina cen Torum (TORUM) v USD

Sledite spremembam cen Torum za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.00023571+7.27%
30 dni$ -0.002065-37.26%
60 dni$ -0.001924-35.62%
90 dni$ -0.002564-42.44%
Današnja sprememba cene Torum

Danes je TORUM zabeležil spremembo $ +0.00023571 (+7.27%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Torum

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.002065 (-37.26%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Torum

Če pogled razširimo na 60 dni, se je TORUM spremenil za $ -0.001924 (-35.62%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Torum

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.002564 (-42.44%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Torum (TORUM) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Torum.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Torum

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Torum, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Torum?

Several key factors influence Torum (TORUM) token prices:

1. Platform adoption: User growth and engagement on the Torum social media platform directly impacts token demand and utility.

2. Market sentiment: Overall cryptocurrency market trends and investor confidence affect TORUM pricing.

3. Token utility: Use cases within the ecosystem, including rewards, staking, and governance features.

4. Trading volume: Liquidity on exchanges influences price stability and volatility.

5. Partnership announcements: Strategic collaborations and integrations can drive price movements.

6. Supply dynamics: Token distribution, burning mechanisms, and circulating supply affect scarcity.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Torum?

People want to know Torum (TORUM) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry or exit points, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Real-time price data helps investors react quickly to market changes and optimize their cryptocurrency trading strategies.

Napoved cene za kriptovaluto Torum

Napoved cene Torum (TORUM) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena TORUM v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Torum (TORUM) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Torum lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Torum v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen TORUM za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Torum.

O Torum

TORUM (TORUM) is a social media platform designed specifically for cryptocurrency enthusiasts and professionals. The platform aims to connect worldwide cryptocurrency users and projects into a single, unified space, facilitating communication, networking, and collaboration. TORUM operates on the Ethereum blockchain, utilizing its native XTM token for various platform activities such as content creation, community building, and virtual goods trading. The platform is also designed to serve as a launchpad for Initial Coin Offerings (ICOs), providing a space for projects to introduce and promote their tokens to the crypto community. TORUM's mission is to bridge the gap between cryptocurrency and social media, fostering a vibrant ecosystem for crypto-related activities.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Torum

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Torum? Nakup TORUM je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Torum. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Torum (TORUM).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 194.10M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Torum bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Torum (TORUM)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Torum

Z lastništvom kriptovalute Torum se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Torum (TORUM) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Torum (TORUM)

Torum is a licensed digital asset exchange and Visa-enabled crypto wallet designed for everyday users. As Malaysia's first cryptocurrency e-wallet, Torum enables you to securely trade, store, and spend your digital assets. From everyday spending to long-term holdings, Torum makes crypto simple, accessible and easy as cash.

Torum Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Torum razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Torum spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Torum

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Torum?
Če bi kriptovaluta Torum rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Torum.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:32:47 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Torum (TORUM)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Raziščite več o kriptovaluti Torum

TORUM USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na TORUM z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami TORUM USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte Torum (TORUM) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute Torum v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
TORUM/USDT
$0.003478
$0.003478$0.003478
+8.01%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$3.1906
$3.1906$3.1906

+6,281.20%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004240
$0.00004240$0.00004240

+748.00%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000020300
$0.000020300$0.000020300

+238.33%

Flux

Flux

FLUX

$0.23104
$0.23104$0.23104

+111.32%

PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.00757
$0.00757$0.00757

+37.63%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz TORUM v USD

Znesek

TORUM
TORUM
USD
USD

1 TORUM = 0.003478 USD