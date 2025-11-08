Današnja cena Torum

Današnja cena kriptovalute Torum (TORUM) v živo je $ 0.003478, s spremembo 7.27 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TORUM v USD je $ 0.003478 na TORUM.

Kriptovaluta Torum je trenutno na #2321. mestu s tržno kapitalizacijo $ 675.07K, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 194.10M TORUM. V zadnjih 24 urah se je TORUM trgovalo med $ 0.003112 (najnižje) in $ 0.003712 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 2.3939493863553967, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.002637578225314152.

V kratkoročni uspešnosti se je TORUM premaknil +1.39% v zadnji uri in -7.01% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 75.03K.

Tržne informacije Torum (TORUM)

Uvrstitev No.2321 Tržna kapitalizacija $ 675.07K$ 675.07K $ 675.07K Volumen (24H) $ 75.03K$ 75.03K $ 75.03K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 2.78M$ 2.78M $ 2.78M Zaloga v obtoku 194.10M 194.10M 194.10M Skupna ponudba 800,000,000 800,000,000 800,000,000 Javna veriga blokov BSC

