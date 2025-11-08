Današnja cena kriptovalute Torum v živo je 0.003478 USD. Tržna kapitalizacija TORUM je 675,066.99038688 USD. Spremljajte posodobitve cen iz TORUM v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Torum v živo je 0.003478 USD. Tržna kapitalizacija TORUM je 675,066.99038688 USD. Spremljajte posodobitve cen iz TORUM v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Torum (TORUM) v živo je $ 0.003478, s spremembo 7.27 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TORUM v USD je $ 0.003478 na TORUM.
Kriptovaluta Torum je trenutno na #2321. mestu s tržno kapitalizacijo $ 675.07K, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 194.10M TORUM. V zadnjih 24 urah se je TORUM trgovalo med $ 0.003112 (najnižje) in $ 0.003712 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 2.3939493863553967, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.002637578225314152.
V kratkoročni uspešnosti se je TORUM premaknil +1.39% v zadnji uri in -7.01% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 75.03K.
Tržne informacije Torum (TORUM)
No.2321
$ 675.07K
$ 675.07K$ 675.07K
$ 75.03K
$ 75.03K$ 75.03K
$ 2.78M
$ 2.78M$ 2.78M
194.10M
194.10M 194.10M
800,000,000
800,000,000 800,000,000
BSC
Trenutna tržna kapitalizacija Torum je $ 675.07K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 75.03K. Obstoječa ponudba TORUM je 194.10M, skupna ponudba pa znaša 800000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 2.78M.
Zgodovina cene Torum, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.003112
$ 0.003112$ 0.003112
24H Nizka
$ 0.003712
$ 0.003712$ 0.003712
24H Visoka
$ 0.003112
$ 0.003112$ 0.003112
$ 0.003712
$ 0.003712$ 0.003712
$ 2.3939493863553967
$ 2.3939493863553967$ 2.3939493863553967
$ 0.002637578225314152
$ 0.002637578225314152$ 0.002637578225314152
+1.39%
+7.27%
-7.01%
-7.01%
Zgodovina cen Torum (TORUM) v USD
Sledite spremembam cen Torum za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.00023571
+7.27%
30 dni
$ -0.002065
-37.26%
60 dni
$ -0.001924
-35.62%
90 dni
$ -0.002564
-42.44%
Današnja sprememba cene Torum
Danes je TORUM zabeležil spremembo $ +0.00023571 (+7.27%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Torum
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.002065 (-37.26%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Torum
Če pogled razširimo na 60 dni, se je TORUM spremenil za $ -0.001924 (-35.62%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Torum
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.002564 (-42.44%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Torum (TORUM) v vseh časovnih obdobjih?
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Torum, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Torum?
Several key factors influence Torum (TORUM) token prices:
1. Platform adoption: User growth and engagement on the Torum social media platform directly impacts token demand and utility.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Torum?
People want to know Torum (TORUM) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry or exit points, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Real-time price data helps investors react quickly to market changes and optimize their cryptocurrency trading strategies.
Napoved cene za kriptovaluto Torum
Napoved cene Torum (TORUM) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena TORUM v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Torum (TORUM) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Torum lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Torum v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen TORUM za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Torum.
O Torum
TORUM (TORUM) is a social media platform designed specifically for cryptocurrency enthusiasts and professionals. The platform aims to connect worldwide cryptocurrency users and projects into a single, unified space, facilitating communication, networking, and collaboration. TORUM operates on the Ethereum blockchain, utilizing its native XTM token for various platform activities such as content creation, community building, and virtual goods trading. The platform is also designed to serve as a launchpad for Initial Coin Offerings (ICOs), providing a space for projects to introduce and promote their tokens to the crypto community. TORUM's mission is to bridge the gap between cryptocurrency and social media, fostering a vibrant ecosystem for crypto-related activities.
TORUM (TORUM) is a social media platform designed specifically for cryptocurrency enthusiasts and professionals. The platform aims to connect worldwide cryptocurrency users and projects into a single, unified space, facilitating communication, networking, and collaboration. TORUM operates on the Ethereum blockchain, utilizing its native XTM token for various platform activities such as content creation, community building, and virtual goods trading. The platform is also designed to serve as a launchpad for Initial Coin Offerings (ICOs), providing a space for projects to introduce and promote their tokens to the crypto community. TORUM's mission is to bridge the gap between cryptocurrency and social media, fostering a vibrant ecosystem for crypto-related activities.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Torum
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Torum? Nakup TORUM je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Torum. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Torum (TORUM).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 194.10M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Torum bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Torum
Z lastništvom kriptovalute Torum se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Torum is a licensed digital asset exchange and Visa-enabled crypto wallet designed for everyday users. As Malaysia's first cryptocurrency e-wallet, Torum enables you to securely trade, store, and spend your digital assets. From everyday spending to long-term holdings, Torum makes crypto simple, accessible and easy as cash.
Torum is a licensed digital asset exchange and Visa-enabled crypto wallet designed for everyday users. As Malaysia's first cryptocurrency e-wallet, Torum enables you to securely trade, store, and spend your digital assets. From everyday spending to long-term holdings, Torum makes crypto simple, accessible and easy as cash.
Torum Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje Torum razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Če bi kriptovaluta Torum rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Torum.
Koliko je kriptovaluta Torum vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Torum je $ 0.003478. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Torum še vedno dobra naložba?
Torum ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v TORUM, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Torum?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Torum v vrednosti $ 75.03K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Torum?
Cena kriptovalute TORUM se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Torum v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena TORUM.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Torum?
Na ceno TORUM vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,604.62
+1.79%
ETH
3,464.64
+5.06%
SOL
162.27
+4.41%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.1019
+0.84%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za TORUM na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par TORUM/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Torum gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Torum letos rasla?
Cena kriptovalute Torum bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Torum (TORUM).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:32:47 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti Torum (TORUM)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.