Tokenomika TORSY MEMECOIN (TORSY)

Tokenomika TORSY MEMECOIN (TORSY)

Odkrijte ključne vpoglede v TORSY MEMECOIN (TORSY), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 02:06:57 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen TORSY MEMECOIN (TORSY)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za TORSY MEMECOIN (TORSY), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 462.00K
$ 462.00K$ 462.00K
Skupna ponudba:
$ 700.00M
$ 700.00M$ 700.00M
Razpoložljivi obtok:
$ 700.00M
$ 700.00M$ 700.00M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 462.00K
$ 462.00K$ 462.00K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.01336
$ 0.01336$ 0.01336
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.000579704242559859
$ 0.000579704242559859$ 0.000579704242559859
Trenutna cena:
$ 0.00066
$ 0.00066$ 0.00066

Informacije o TORSY MEMECOIN (TORSY)

Torsy Meme Token is a community-driven cryptocurrency that merges the playful and viral nature of meme culture with practical blockchain functionality. Built on the high-performance Solana blockchain, Torsy aims to provide fast, low-cost transactions, making it not just a fun token to hold but also practical for everyday use.

Uradna spletna stran:
https://torsy.meme/
Bela knjiga:
https://torsy.meme/assets/whitepaper/whitepaper.pdf
Raziskovalec blokov:
https://solscan.io/token/5YqckGEkWHJmp9LW5aUF2uJrdUbMJaHcYnGjA8M7Ebw8

Tokenomika TORSY MEMECOIN (TORSY): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike TORSY MEMECOIN (TORSY) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov TORSY, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov TORSY.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko TORSY, raziščite ceno žetona TORSY v živo!

Kako kupiti TORSY

Želite v svoj portfelj dodati TORSY MEMECOIN (TORSY)? MEXC podpira različne načine nakupa TORSY, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen TORSY MEMECOIN (TORSY)

Analiza zgodovine cen TORSY pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene TORSY

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal TORSY? Naša stran za napovedovanje cen TORSY združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.

Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb
Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX
#1 likvidnost v panogi
Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu
Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov
Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti