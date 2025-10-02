Tokenomika Tajir Tech Hub (TJRM)

Tokenomika Tajir Tech Hub (TJRM)

Odkrijte ključne vpoglede v Tajir Tech Hub (TJRM), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 00:46:33 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Tajir Tech Hub (TJRM)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Tajir Tech Hub (TJRM), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 2.77M
$ 2.77M$ 2.77M
Skupna ponudba:
$ 749.95M
$ 749.95M$ 749.95M
Razpoložljivi obtok:
$ 644.95M
$ 644.95M$ 644.95M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 3.22M
$ 3.22M$ 3.22M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.17
$ 0.17$ 0.17
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.004034779155239119
$ 0.004034779155239119$ 0.004034779155239119
Trenutna cena:
$ 0.004291
$ 0.004291$ 0.004291

Informacije o Tajir Tech Hub (TJRM)

Tajir Tech Hub is revolutionizing global wholesale trade with its blockchain platform that connects manufacturers, suppliers, and entrepreneurs using AI and blockchain technology. The TJRM token fuels our ecosystem, ensuring secure transactions, faster validations, and exclusive benefits for users.

Uradna spletna stran:
https://www.tajirtechhub.com/
Bela knjiga:
https://www.tajirtechhub.com/whitepaper/Official%20Whitepaper%20En.pdf
Raziskovalec blokov:
https://solscan.io/token/4AdDFsG1xzz1L7zKGo2fbiqv256Z92u8uCcJCgYuTBLo

Tokenomika Tajir Tech Hub (TJRM): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Tajir Tech Hub (TJRM) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov TJRM, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov TJRM.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko TJRM, raziščite ceno žetona TJRM v živo!

Kako kupiti TJRM

Želite v svoj portfelj dodati Tajir Tech Hub (TJRM)? MEXC podpira različne načine nakupa TJRM, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen Tajir Tech Hub (TJRM)

Analiza zgodovine cen TJRM pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene TJRM

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal TJRM? Naša stran za napovedovanje cen TJRM združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.

Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb
Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX
#1 likvidnost v panogi
Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu
Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov
Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti