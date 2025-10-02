Tokenomika Ribbita by Virtuals (TIBBIR)

Odkrijte ključne vpoglede v Ribbita by Virtuals (TIBBIR), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 00:45:52 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Ribbita by Virtuals (TIBBIR)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Ribbita by Virtuals (TIBBIR), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 271.06M
Skupna ponudba:
$ 1.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 1.00B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 271.06M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.29332
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.000642086703739138
Trenutna cena:
$ 0.27106
Informacije o Ribbita by Virtuals (TIBBIR)

TIBBIR is the ecosystem token launched by RelVentureCapital, the world's first venture capital firm integrating fintech, artificial intelligence, and blockchain technology. As a pioneer of the "New Fintech" movement, we are building a decentralized financial protocol driven by AI and cryptographic technology. TIBBIR serves not only as a community governance credential but also as the protocol-layer fuel connecting intelligent algorithms with on-chain finance, aiming to power the next generation of open financial infrastructure.

Uradna spletna stran:
https://app.virtuals.io/virtuals/18820
Raziskovalec blokov:
https://basescan.org/token/0xa4a2e2ca3fbfe21aed83471d28b6f65a233c6e00

Tokenomika Ribbita by Virtuals (TIBBIR): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Ribbita by Virtuals (TIBBIR) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov TIBBIR, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov TIBBIR.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko TIBBIR, raziščite ceno žetona TIBBIR v živo!

Kako kupiti TIBBIR

Želite v svoj portfelj dodati Ribbita by Virtuals (TIBBIR)? MEXC podpira različne načine nakupa TIBBIR, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen Ribbita by Virtuals (TIBBIR)

Analiza zgodovine cen TIBBIR pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene TIBBIR

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal TIBBIR? Naša stran za napovedovanje cen TIBBIR združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

