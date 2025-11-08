Današnja cena THINK Token

Današnja cena kriptovalute THINK Token (THINK) v živo je $ 0.00487, s spremembo 1.01 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz THINK v USD je $ 0.00487 na THINK.

Kriptovaluta THINK Token je trenutno na #3929. mestu s tržno kapitalizacijo $ 0.00, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 0.00 THINK. V zadnjih 24 urah se je THINK trgovalo med $ 0.00481 (najnižje) in $ 0.00513 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.09159672574773454, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.004525510452854356.

V kratkoročni uspešnosti se je THINK premaknil -0.21% v zadnji uri in -19.77% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 40.27K.

Tržne informacije THINK Token (THINK)

Uvrstitev No.3929 Tržna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volumen (24H) $ 40.27K$ 40.27K $ 40.27K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 4.87M$ 4.87M $ 4.87M Zaloga v obtoku 0.00 0.00 0.00 Največja ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Skupna ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Hitrost kroženja 0.00% Javna veriga blokov ETH

Trenutna tržna kapitalizacija THINK Token je $ 0.00, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 40.27K. Obstoječa ponudba THINK je 0.00, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 4.87M.