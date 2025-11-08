BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute THINK Token v živo je 0.00487 USD. Tržna kapitalizacija THINK je 0 USD. Spremljajte posodobitve cen iz THINK v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

THINK Token (THINK) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:15:21 (UTC+8)

Današnja cena THINK Token

Današnja cena kriptovalute THINK Token (THINK) v živo je $ 0.00487, s spremembo 1.01 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz THINK v USD je $ 0.00487 na THINK.

Kriptovaluta THINK Token je trenutno na #3929. mestu s tržno kapitalizacijo $ 0.00, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 0.00 THINK. V zadnjih 24 urah se je THINK trgovalo med $ 0.00481 (najnižje) in $ 0.00513 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.09159672574773454, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.004525510452854356.

V kratkoročni uspešnosti se je THINK premaknil -0.21% v zadnji uri in -19.77% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 40.27K.

Tržne informacije THINK Token (THINK)

No.3929

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 40.27K
$ 40.27K$ 40.27K

$ 4.87M
$ 4.87M$ 4.87M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

ETH

Trenutna tržna kapitalizacija THINK Token je $ 0.00, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 40.27K. Obstoječa ponudba THINK je 0.00, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 4.87M.

Zgodovina cene THINK Token, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00481
$ 0.00481$ 0.00481
24H Nizka
$ 0.00513
$ 0.00513$ 0.00513
24H Visoka

$ 0.00481
$ 0.00481$ 0.00481

$ 0.00513
$ 0.00513$ 0.00513

$ 0.09159672574773454
$ 0.09159672574773454$ 0.09159672574773454

$ 0.004525510452854356
$ 0.004525510452854356$ 0.004525510452854356

-0.21%

-1.01%

-19.77%

-19.77%

Zgodovina cen THINK Token (THINK) v USD

Sledite spremembam cen THINK Token za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.0000497-1.01%
30 dni$ -0.00182-27.21%
60 dni$ -0.00724-59.79%
90 dni$ -0.0184-79.08%
Današnja sprememba cene THINK Token

Danes je THINK zabeležil spremembo $ -0.0000497 (-1.01%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene THINK Token

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.00182 (-27.21%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene THINK Token

Če pogled razširimo na 60 dni, se je THINK spremenil za $ -0.00724 (-59.79%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene THINK Token

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.0184 (-79.08%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen THINK Token (THINK) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen THINK Token.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto THINK Token

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute THINK Token, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute THINK Token?

THINK Token prices are influenced by several key factors:

Market sentiment and investor confidence significantly impact demand. Trading volume and liquidity affect price stability. The project's development progress, partnerships, and real-world adoption drive fundamental value. Overall cryptocurrency market trends and Bitcoin's performance often correlate with THINK's price movements. Regulatory news and exchange listings also create price volatility.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute THINK Token?

People want to know THINK Token price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps investors time their trades effectively.

Napoved cene za kriptovaluto THINK Token

Napoved cene THINK Token (THINK) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena THINK v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen THINK Token (THINK) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena THINK Token lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

O THINK Token

THINK (Thinkium) is a multi-layered, multi-chain blockchain platform designed to support large-scale decentralized applications (dApps). It aims to overcome the scalability issues associated with traditional blockchain systems by implementing a core engine that supports high-performance computing and a multi-layer consensus mechanism. The THINK token serves as the native cryptocurrency of the Thinkium network and is used for transaction fees, staking, and participating in network governance. With its unique architecture, Thinkium seeks to provide a comprehensive solution for real-world applications, ranging from finance and supply chain to gaming and social networking, fostering a decentralized ecosystem that promotes transparency, security, and efficiency.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto THINK Token

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o THINK Token

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta THINK Token?
Če bi kriptovaluta THINK Token rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute THINK Token.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:15:21 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti THINK Token (THINK)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

