Tokenomika TOKYO GAMES TOKEN (TGT)

Odkrijte ključne vpoglede v TOKYO GAMES TOKEN (TGT), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 02:06:00 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen TOKYO GAMES TOKEN (TGT)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za TOKYO GAMES TOKEN (TGT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 501.44K
Skupna ponudba:
$ 1.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 160.82M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 3.12M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.25585
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.003002904887094426
Trenutna cena:
$ 0.003118
Informacije o TOKYO GAMES TOKEN (TGT)

TGT is a universal token for Web3 × AAA games. It powers multiple high-quality game titles, enabling token economy expansion and risk diversification. TGT can be used across all games within the TGT ecosystem, enhancing interoperability and enriching the overall gaming experience. TOKYO BEAST is the first game title in a project launched by Japan’s No.1 mobile game company, aiming to create new entertainment experiences integrating crypto assets.

Uradna spletna stran:
https://tokyogamestoken.com/
Bela knjiga:
https://tokyogamestoken.com/whitepaper/en/index.html
Raziskovalec blokov:
https://explorer.immutable.com/token/0x0FA1d8Ffa9B414ABF0F47183e088bddC32e084F3

Tokenomika TOKYO GAMES TOKEN (TGT): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike TOKYO GAMES TOKEN (TGT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov TGT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov TGT.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko TGT, raziščite ceno žetona TGT v živo!

