Tokenomika Tron Bull (TBULL)

Odkrijte ključne vpoglede v Tron Bull (TBULL), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 03:10:20 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Tron Bull (TBULL)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Tron Bull (TBULL), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 870.60K
$ 870.60K
Skupna ponudba:
$ 1.00B
$ 1.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 1000.00M
$ 1000.00M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 870.60K
$ 870.60K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.0319
$ 0.0319
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.000770190613387127
$ 0.000770190613387127
Trenutna cena:
$ 0.0008706
$ 0.0008706

Informacije o Tron Bull (TBULL)

First Memecoin of Tron's Mascot - Tron Bull on Sunpump, community-led.

Uradna spletna stran:
https://tbullcoin.com/
Raziskovalec blokov:
https://tronscan.org/#/token20/TPeoxx1VhUMnAUyjwWfximDYFDQaxNQQ45

Tokenomika Tron Bull (TBULL): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Tron Bull (TBULL) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov TBULL, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov TBULL.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko TBULL, raziščite ceno žetona TBULL v živo!

Kako kupiti TBULL

Želite v svoj portfelj dodati Tron Bull (TBULL)? MEXC podpira različne načine nakupa TBULL, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen Tron Bull (TBULL)

Analiza zgodovine cen TBULL pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene TBULL

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal TBULL? Naša stran za napovedovanje cen TBULL združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.

Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb
Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX
#1 likvidnost v panogi
Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu
Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov
Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT
Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti