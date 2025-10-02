Tokenomika TAO Inu (TAONU)

Odkrijte ključne vpoglede v TAO Inu (TAONU), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 00:43:43 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen TAO Inu (TAONU)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za TAO Inu (TAONU), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 0.00
Skupna ponudba:
$ 926.67M
Razpoložljivi obtok:
$ 0.00
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 1.40M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.03494
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00001806850517064
Trenutna cena:
$ 0.001397
Informacije o TAO Inu (TAONU)

TAONU is a decentralized meme token that operates on the Ethereum blockchain under the ERC20 standard. Inspired by the principles of Taoism and the innovative technology of the Bittensor network, TAONU seeks to be more than just a meme token by contributing meaningfully to the Bittensor ecosystem and the broader crypto space.

Uradna spletna stran:
https://www.taoinu.com
Bela knjiga:
https://www.taoinu.com/whitepaper
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0x4e9fcd48af4738e3bf1382009dc1e93ebfce698f

Tokenomika TAO Inu (TAONU): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike TAO Inu (TAONU) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov TAONU, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov TAONU.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko TAONU, raziščite ceno žetona TAONU v živo!

Zgodovina cen TAO Inu (TAONU)

Analiza zgodovine cen TAONU pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene TAONU

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal TAONU? Naša stran za napovedovanje cen TAONU združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

