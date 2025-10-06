Današnja cena TANSSI v živo je 0.04534 USD. Spremljajte posodobitve cen TANSSI v USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več. Zdaj lahko na MEXC-u enostavno raziskujete gibanje cen TANSSI.Današnja cena TANSSI v živo je 0.04534 USD. Spremljajte posodobitve cen TANSSI v USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več. Zdaj lahko na MEXC-u enostavno raziskujete gibanje cen TANSSI.

Cena TANSSI(TANSSI)

Cena 1 TANSSI v USD v živo:

$0.04534
$0.04534$0.04534
-2.22%1D
USD
TANSSI (TANSSI) Live Price Chart
Informacije o ceni TANSSI (TANSSI) v (USD)

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.04368
$ 0.04368$ 0.04368
24H Nizka
$ 0.04699
$ 0.04699$ 0.04699
24H Visoka

$ 0.04368
$ 0.04368$ 0.04368

$ 0.04699
$ 0.04699$ 0.04699

--
----

--
----

+1.27%

-2.22%

+1.97%

+1.97%

Cena TANSSI (TANSSI) v realnem času je $ 0.04534. V zadnjih 24 urah se je TANSSI trgovalo med najnižjo vrednostjo $ 0.04368 in najvišjo vrednostjo $ 0.04699, kar kaže na aktivno tržno nestanovitnost. Najvišja cena TANSSI v vseh časov je --, medtem ko je njegova najnižja cena v vseh časov --.

Kratkoročna uspešnost TANSSI se je v zadnji uri spremenila za +1.27%, v 24 urah -2.22% in v 7 dneh +1.97%. To vam omogoča hiter pregled najnovejših gibanj cen in tržne dinamike na MEXC.

Tržne informacije TANSSI (TANSSI)

--
----

$ 89.72K
$ 89.72K$ 89.72K

$ 45.34M
$ 45.34M$ 45.34M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

TANSSI

Trenutna tržna kapitalizacija TANSSI je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 89.72K. Obstoječa ponudba TANSSI je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 45.34M.

Zgodovina cen TANSSI (TANSSI) v USD

Sledite spremembam cen TANSSI za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.0010294-2.22%
30 dni$ +0.00435+10.61%
60 dni$ -0.01229-21.33%
90 dni$ +0.00034+0.75%
Današnja sprememba cene TANSSI

Danes je TANSSI zabeležil spremembo $ -0.0010294 (-2.22%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene TANSSI

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +0.00435 (+10.61%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene TANSSI

Če pogled razširimo na 60 dni, se je TANSSI spremenil za $ -0.01229 (-21.33%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene TANSSI

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.00034 (+0.75%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen TANSSI (TANSSI) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen TANSSI.

Kaj je TANSSI (TANSSI)

Tanssi enables RWA and fintech teams to deploy production-grade, sovereign appchains in clicks—with Ethereum-backed security, decentralized infrastructure, and fully customizable execution logic.

TANSSI je na voljo na MEXC, kar vam omogoča enostavno nakupovanje, držanje, prenos in zastavljanje žetona neposredno na naši platformi. Ne glede na to, ali ste izkušen vlagatelj ali novinec v svetu kriptovalut, platforma MEXC ponuja uporabniku prijazen vmesnik in vrsto orodij za učinkovito TANSSI upravljanje vaših naložb. Za podrobnejše informacije o tem žetonu vas vabimo, da obiščete našo stran s predstavitvijo digitalnih sredstev.

Poleg tega lahko:
Preverite razpoložljivost TANSSIzastavljanj, da vidite, kako lahko zaslužite nagrade na svojem imetju.
− Preberite ocene in analitiko o TANSSI v našem blogu, da boste obveščeni o najnovejših tržnih trendih in strokovnih vpogledih.

Naši obsežni viri so zasnovani tako, da poskrbijo za vašo TANSSI nemoteno nakupovalno izkušnjo in zagotavljajo, da imate vsa orodja in znanje, ki jih potrebujete za samozavestno vlaganje.

Napoved cene TANSSI (USD)

Koliko bo TANSSI (TANSSI) vreden v USD jutri, prihodnji teden ali prihodnji mesec? Na kakšno vrednost bi lahko bil ocenjen vaše premoženje v TANSSI (TANSSI) leta 2025, 2026, 2027, 2028 – ali celo čez 10 ali 20 let? Z našim orodjem za napovedovanje cen lahko preučite kratkoročne in dolgoročne napovedi za TANSSI.

Preverite napoved cene TANSSI zdaj!

Tokenomika TANSSI (TANSSI)

Z razumevanjem tokenomike TANSSI (TANSSI) lahko dobite globlji vpogled v dolgoročno vrednost in potencial rasti. Tokenomika razkriva osnovno strukturo ekonomije projekta, od tega, kako se žetoni razdeljujejo, do tega, kako se upravlja njihova ponudba. Spoznajte obsežno tokenomiko TANSSI zdaj!

Kako kupiti TANSSI (TANSSI)

Iščete kako kupiti TANSSI? Postopek je preprost in brez težav! Lahko enostavno kupite TANSSI na MEXC tako, da sledite našemu podrobnemu vodniku Kako kupiti. Ponujamo vam podrobna navodila in video vadnice, ki prikazujejo, kako se registrirati na MEXC in uporabljati različne priročne možnosti plačila, ki so na voljo.

TANSSI v lokalne valute

1 TANSSI (TANSSI) v VND
1,193.1221
1 TANSSI (TANSSI) v AUD
A$0.0684634
1 TANSSI (TANSSI) v GBP
0.0335516
1 TANSSI (TANSSI) v EUR
0.038539
1 TANSSI (TANSSI) v USD
$0.04534
1 TANSSI (TANSSI) v MYR
RM0.190428
1 TANSSI (TANSSI) v TRY
1.8902246
1 TANSSI (TANSSI) v JPY
¥6.75566
1 TANSSI (TANSSI) v ARS
ARS$64.6788702
1 TANSSI (TANSSI) v RUB
3.7351092
1 TANSSI (TANSSI) v INR
4.0230182
1 TANSSI (TANSSI) v IDR
Rp755.6663644
1 TANSSI (TANSSI) v KRW
63.859123
1 TANSSI (TANSSI) v PHP
2.6260928
1 TANSSI (TANSSI) v EGP
￡E.2.1681588
1 TANSSI (TANSSI) v BRL
R$0.2416622
1 TANSSI (TANSSI) v CAD
C$0.0630226
1 TANSSI (TANSSI) v BDT
5.515611
1 TANSSI (TANSSI) v NGN
66.5781628
1 TANSSI (TANSSI) v COP
$176.420207
1 TANSSI (TANSSI) v ZAR
R.0.7825684
1 TANSSI (TANSSI) v UAH
1.8698216
1 TANSSI (TANSSI) v TZS
T.Sh.111.40038
1 TANSSI (TANSSI) v VES
Bs8.3879
1 TANSSI (TANSSI) v CLP
$43.61708
1 TANSSI (TANSSI) v PKR
Rs12.8257792
1 TANSSI (TANSSI) v KZT
24.8163956
1 TANSSI (TANSSI) v THB
฿1.4703762
1 TANSSI (TANSSI) v TWD
NT$1.378336
1 TANSSI (TANSSI) v AED
د.إ0.1663978
1 TANSSI (TANSSI) v CHF
Fr0.0358186
1 TANSSI (TANSSI) v HKD
HK$0.3527452
1 TANSSI (TANSSI) v AMD
֏17.3715676
1 TANSSI (TANSSI) v MAD
.د.م0.412594
1 TANSSI (TANSSI) v MXN
$0.8351628
1 TANSSI (TANSSI) v SAR
ريال0.1695716
1 TANSSI (TANSSI) v ETB
Br6.5557106
1 TANSSI (TANSSI) v KES
KSh5.8583814
1 TANSSI (TANSSI) v JOD
د.أ0.03214606
1 TANSSI (TANSSI) v PLN
0.1645842
1 TANSSI (TANSSI) v RON
лв0.1963222
1 TANSSI (TANSSI) v SEK
kr0.4257426
1 TANSSI (TANSSI) v BGN
лв0.0752644
1 TANSSI (TANSSI) v HUF
Ft15.0229556
1 TANSSI (TANSSI) v CZK
0.9380846
1 TANSSI (TANSSI) v KWD
د.ك0.01387404
1 TANSSI (TANSSI) v ILS
0.149622
1 TANSSI (TANSSI) v BOB
Bs0.312846
1 TANSSI (TANSSI) v AZN
0.077078
1 TANSSI (TANSSI) v TJS
SM0.4221154
1 TANSSI (TANSSI) v GEL
0.1233248
1 TANSSI (TANSSI) v AOA
Kz41.4820194
1 TANSSI (TANSSI) v BHD
.د.ب0.01704784
1 TANSSI (TANSSI) v BMD
$0.04534
1 TANSSI (TANSSI) v DKK
kr0.2888158
1 TANSSI (TANSSI) v HNL
L1.1892682
1 TANSSI (TANSSI) v MUR
2.053902
1 TANSSI (TANSSI) v NAD
$0.7807548
1 TANSSI (TANSSI) v NOK
kr0.4524932
1 TANSSI (TANSSI) v NZD
$0.0775314
1 TANSSI (TANSSI) v PAB
B/.0.04534
1 TANSSI (TANSSI) v PGK
K0.1917882
1 TANSSI (TANSSI) v QAR
ر.ق0.1650376
1 TANSSI (TANSSI) v RSD
дин.4.5253854
1 TANSSI (TANSSI) v UZS
soʻm546.2649346
1 TANSSI (TANSSI) v ALL
L3.7369228
1 TANSSI (TANSSI) v ANG
ƒ0.0811586
1 TANSSI (TANSSI) v AWG
ƒ0.081612
1 TANSSI (TANSSI) v BBD
$0.09068
1 TANSSI (TANSSI) v BAM
KM0.0752644
1 TANSSI (TANSSI) v BIF
Fr133.34494
1 TANSSI (TANSSI) v BND
$0.0580352
1 TANSSI (TANSSI) v BSD
$0.04534
1 TANSSI (TANSSI) v JMD
$7.2797904
1 TANSSI (TANSSI) v KHR
182.0881604
1 TANSSI (TANSSI) v KMF
Fr18.99746
1 TANSSI (TANSSI) v LAK
985.6521542
1 TANSSI (TANSSI) v LKR
Rs13.7099092
1 TANSSI (TANSSI) v MDL
L0.7580848
1 TANSSI (TANSSI) v MGA
Ar202.4104552
1 TANSSI (TANSSI) v MOP
P0.3631734
1 TANSSI (TANSSI) v MVR
0.693702
1 TANSSI (TANSSI) v MWK
MK78.578754
1 TANSSI (TANSSI) v MZN
MT2.897226
1 TANSSI (TANSSI) v NPR
Rs6.442814
1 TANSSI (TANSSI) v PYG
319.28428
1 TANSSI (TANSSI) v RWF
Fr65.69766
1 TANSSI (TANSSI) v SBD
$0.3731482
1 TANSSI (TANSSI) v SCR
0.6628708
1 TANSSI (TANSSI) v SRD
$1.727454
1 TANSSI (TANSSI) v SVC
$0.3962716
1 TANSSI (TANSSI) v SZL
L0.7807548
1 TANSSI (TANSSI) v TMT
m0.15869
1 TANSSI (TANSSI) v TND
د.ت0.13157668
1 TANSSI (TANSSI) v TTD
$0.3069518
1 TANSSI (TANSSI) v UGX
Sh156.8764
1 TANSSI (TANSSI) v XAF
Fr25.34506
1 TANSSI (TANSSI) v XCD
$0.122418
1 TANSSI (TANSSI) v XOF
Fr25.34506
1 TANSSI (TANSSI) v XPF
Fr4.57934
1 TANSSI (TANSSI) v BWP
P0.6021152
1 TANSSI (TANSSI) v BZD
$0.0911334
1 TANSSI (TANSSI) v CVE
$4.2610532
1 TANSSI (TANSSI) v DJF
Fr8.07052
1 TANSSI (TANSSI) v DOP
$2.83375
1 TANSSI (TANSSI) v DZD
د.ج5.8706232
1 TANSSI (TANSSI) v FJD
$0.102015
1 TANSSI (TANSSI) v GNF
Fr394.2313
1 TANSSI (TANSSI) v GTQ
Q0.3473044
1 TANSSI (TANSSI) v GYD
$9.4810474
1 TANSSI (TANSSI) v ISK
kr5.48614

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o TANSSI

Koliko je danes vreden TANSSI (TANSSI)?
Cena TANSSI v živo v USD je 0.04534 USD, ki se posodablja v realnem času z najnovejšimi tržnimi podatki.
Kakšna je trenutna cena TANSSI v USD?
Trenutna cena TANSSI v USD je $ 0.04534. Preverite Pretvorbo MEXC za natančno pretvorbo žetonov.
Kolikšna je tržna kapitalizacija družbe TANSSI?
Tržna kapitalizacija za TANSSI je -- USD. Tržna vrednost = trenutna cena × ponudba v obtoku. Označuje skupno tržno vrednost žetona in njegovo razvrstitev.
Kolikšen je razpoložljivi obtok TANSSI?
Razpoložljivi obtok TANSSI je -- USD.
Kolikšna je bila najvišja cena (ATH) v zgodovini TANSSI?
TANSSI je dosegel ceno najvišjo ceno ATH v višini -- USD.
Kolikšna je bila najnižja cena TANSSI vseh časov (ATL)?
TANSSI vije dosegel najnižjo ceno ATL v višini -- USD.
Kolikšen je volumen trgovanja TANSSI?
24-urni volumen trgovanja v živo za TANSSI je $ 89.72K USD.
Bo TANSSI zrasel?
Cena TANSSI se lahko letos zviša, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo preverite napovedi cen TANSSI.
Pomembne panožne novosti TANSSI (TANSSI)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
10-05 21:29:00Posodobitve industrije
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Posodobitve industrije
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16Podatki v verigi
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Posodobitve industrije
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Posodobitve industrije
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Posodobitve industrije
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

