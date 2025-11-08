Današnja cena PrompTale AI

Današnja cena kriptovalute PrompTale AI (TALE) v živo je $ 0.00226, s spremembo 0.84 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TALE v USD je $ 0.00226 na TALE.

Kriptovaluta PrompTale AI je trenutno na #2767. mestu s tržno kapitalizacijo $ 229.15K, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 101.39M TALE. V zadnjih 24 urah se je TALE trgovalo med $ 0.002152 (najnižje) in $ 0.002696 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.3090272322133998, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.001945925778625755.

V kratkoročni uspešnosti se je TALE premaknil +0.31% v zadnji uri in -23.37% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 25.45K.

Tržne informacije PrompTale AI (TALE)

Uvrstitev No.2767 Tržna kapitalizacija $ 229.15K$ 229.15K $ 229.15K Volumen (24H) $ 25.45K$ 25.45K $ 25.45K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M Zaloga v obtoku 101.39M 101.39M 101.39M Največja ponudba 500,000,000 500,000,000 500,000,000 Skupna ponudba 500,000,000 500,000,000 500,000,000 Hitrost kroženja 20.27% Javna veriga blokov BSC

Trenutna tržna kapitalizacija PrompTale AI je $ 229.15K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 25.45K. Obstoječa ponudba TALE je 101.39M, skupna ponudba pa znaša 500000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.13M.