Današnja cena kriptovalute PrompTale AI v živo je 0.00226 USD. Tržna kapitalizacija TALE je 229,148.93258 USD. Spremljajte posodobitve cen iz TALE v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute PrompTale AI v živo je 0.00226 USD. Tržna kapitalizacija TALE je 229,148.93258 USD. Spremljajte posodobitve cen iz TALE v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

PrompTale AI Logotip

Cena PrompTale AI(TALE)

Cena 1 TALE v USD v živo:

$0.00226
+0.84%1D
USD
PrompTale AI (TALE) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:32:17 (UTC+8)

Današnja cena PrompTale AI

Današnja cena kriptovalute PrompTale AI (TALE) v živo je $ 0.00226, s spremembo 0.84 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TALE v USD je $ 0.00226 na TALE.

Kriptovaluta PrompTale AI je trenutno na #2767. mestu s tržno kapitalizacijo $ 229.15K, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 101.39M TALE. V zadnjih 24 urah se je TALE trgovalo med $ 0.002152 (najnižje) in $ 0.002696 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.3090272322133998, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.001945925778625755.

V kratkoročni uspešnosti se je TALE premaknil +0.31% v zadnji uri in -23.37% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 25.45K.

Tržne informacije PrompTale AI (TALE)

No.2767

$ 229.15K
$ 25.45K
$ 1.13M
101.39M
500,000,000
500,000,000
20.27%

BSC

Trenutna tržna kapitalizacija PrompTale AI je $ 229.15K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 25.45K. Obstoječa ponudba TALE je 101.39M, skupna ponudba pa znaša 500000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.13M.

Zgodovina cene PrompTale AI, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.002152
24H Nizka
$ 0.002696
24H Visoka

$ 0.002152
$ 0.002696
$ 0.3090272322133998
$ 0.001945925778625755
+0.31%

+0.84%

-23.37%

-23.37%

Zgodovina cen PrompTale AI (TALE) v USD

Sledite spremembam cen PrompTale AI za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.00001883+0.84%
30 dni$ -0.001791-44.22%
60 dni$ -0.008415-78.83%
90 dni$ -0.003126-58.04%
Današnja sprememba cene PrompTale AI

Danes je TALE zabeležil spremembo $ +0.00001883 (+0.84%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene PrompTale AI

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.001791 (-44.22%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene PrompTale AI

Če pogled razširimo na 60 dni, se je TALE spremenil za $ -0.008415 (-78.83%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene PrompTale AI

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.003126 (-58.04%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen PrompTale AI (TALE) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen PrompTale AI.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto PrompTale AI

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute PrompTale AI, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute PrompTale AI?

Several key factors influence PrompTale AI (TALE) token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact TALE's value.

Adoption & Usage: Real-world utility of PrompTale AI platform drives demand for TALE tokens.

Technology Development: Platform updates, new features, and AI capabilities affect investor interest.

Token Supply: Circulating supply changes through burns, staking, or new releases influence price dynamics.

Competition: Performance relative to other AI-focused cryptocurrencies affects market positioning.

Partnerships: Strategic collaborations and integrations can boost token value.

Regulatory Environment: Crypto regulations impact overall market and individual token performance.

Trading Volume: Higher liquidity generally leads to more stable pricing.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute PrompTale AI?

People want to know PrompTale AI (TALE) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell orders. Current price data helps investors assess profitability, manage risk, and capitalize on volatility in this AI-focused cryptocurrency market.

Napoved cene za kriptovaluto PrompTale AI

Napoved cene PrompTale AI (TALE) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena TALE v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen PrompTale AI (TALE) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena PrompTale AI lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute PrompTale AI v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen TALE za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute PrompTale AI.

O PrompTale AI

TALE (TALE) is a cryptocurrency that operates on the Ethereum platform. It is designed to facilitate transactions and interactions within the digital storytelling community, allowing creators and consumers to exchange value directly. TALE's primary function is to serve as a medium of exchange within its ecosystem, enabling users to purchase, sell, and trade digital story assets. The asset utilizes Ethereum's consensus mechanism and leverages smart contract technology to automate transactions and ensure transparency. Its issuance model is based on a fixed supply, with new coins introduced to the ecosystem through a process of mining. TALE's focus on the digital storytelling sector makes it a unique offering in the broader cryptocurrency landscape.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto PrompTale AI

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto PrompTale AI? Nakup TALE je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute PrompTale AI. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute PrompTale AI (TALE).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 101.39M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in PrompTale AI bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto PrompTale AI

Z lastništvom kriptovalute PrompTale AI se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup PrompTale AI (TALE) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je PrompTale AI (TALE)

A Decentralized, Trustless AI for Content Creators.

PrompTale AI Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje PrompTale AI razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna PrompTale AI spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o PrompTale AI

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta PrompTale AI?
Če bi kriptovaluta PrompTale AI rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute PrompTale AI.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:32:17 (UTC+8)

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

