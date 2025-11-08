Današnja cena kriptovalute PrompTale AI v živo je 0.00226 USD. Tržna kapitalizacija TALE je 229,148.93258 USD. Spremljajte posodobitve cen iz TALE v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute PrompTale AI v živo je 0.00226 USD. Tržna kapitalizacija TALE je 229,148.93258 USD. Spremljajte posodobitve cen iz TALE v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute PrompTale AI (TALE) v živo je $ 0.00226, s spremembo 0.84 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TALE v USD je $ 0.00226 na TALE.
Kriptovaluta PrompTale AI je trenutno na #2767. mestu s tržno kapitalizacijo $ 229.15K, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 101.39M TALE. V zadnjih 24 urah se je TALE trgovalo med $ 0.002152 (najnižje) in $ 0.002696 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.3090272322133998, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.001945925778625755.
V kratkoročni uspešnosti se je TALE premaknil +0.31% v zadnji uri in -23.37% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 25.45K.
Tržne informacije PrompTale AI (TALE)
No.2767
$ 229.15K
$ 229.15K$ 229.15K
$ 25.45K
$ 25.45K$ 25.45K
$ 1.13M
$ 1.13M$ 1.13M
101.39M
101.39M 101.39M
500,000,000
500,000,000 500,000,000
500,000,000
500,000,000 500,000,000
20.27%
BSC
Trenutna tržna kapitalizacija PrompTale AI je $ 229.15K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 25.45K. Obstoječa ponudba TALE je 101.39M, skupna ponudba pa znaša 500000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.13M.
Zgodovina cene PrompTale AI, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.002152
$ 0.002152$ 0.002152
24H Nizka
$ 0.002696
$ 0.002696$ 0.002696
24H Visoka
$ 0.002152
$ 0.002152$ 0.002152
$ 0.002696
$ 0.002696$ 0.002696
$ 0.3090272322133998
$ 0.3090272322133998$ 0.3090272322133998
$ 0.001945925778625755
$ 0.001945925778625755$ 0.001945925778625755
+0.31%
+0.84%
-23.37%
-23.37%
Zgodovina cen PrompTale AI (TALE) v USD
Sledite spremembam cen PrompTale AI za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.00001883
+0.84%
30 dni
$ -0.001791
-44.22%
60 dni
$ -0.008415
-78.83%
90 dni
$ -0.003126
-58.04%
Današnja sprememba cene PrompTale AI
Danes je TALE zabeležil spremembo $ +0.00001883 (+0.84%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene PrompTale AI
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.001791 (-44.22%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene PrompTale AI
Če pogled razširimo na 60 dni, se je TALE spremenil za $ -0.008415 (-78.83%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene PrompTale AI
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.003126 (-58.04%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen PrompTale AI (TALE) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto PrompTale AI
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute PrompTale AI, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute PrompTale AI?
Several key factors influence PrompTale AI (TALE) token prices:
Trading Volume: Higher liquidity generally leads to more stable pricing.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute PrompTale AI?
People want to know PrompTale AI (TALE) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell orders. Current price data helps investors assess profitability, manage risk, and capitalize on volatility in this AI-focused cryptocurrency market.
Napoved cene za kriptovaluto PrompTale AI
Napoved cene PrompTale AI (TALE) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena TALE v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen PrompTale AI (TALE) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena PrompTale AI lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute PrompTale AI v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen TALE za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute PrompTale AI.
O PrompTale AI
TALE (TALE) is a cryptocurrency that operates on the Ethereum platform. It is designed to facilitate transactions and interactions within the digital storytelling community, allowing creators and consumers to exchange value directly. TALE's primary function is to serve as a medium of exchange within its ecosystem, enabling users to purchase, sell, and trade digital story assets. The asset utilizes Ethereum's consensus mechanism and leverages smart contract technology to automate transactions and ensure transparency. Its issuance model is based on a fixed supply, with new coins introduced to the ecosystem through a process of mining. TALE's focus on the digital storytelling sector makes it a unique offering in the broader cryptocurrency landscape.
TALE (TALE) is a cryptocurrency that operates on the Ethereum platform. It is designed to facilitate transactions and interactions within the digital storytelling community, allowing creators and consumers to exchange value directly. TALE's primary function is to serve as a medium of exchange within its ecosystem, enabling users to purchase, sell, and trade digital story assets. The asset utilizes Ethereum's consensus mechanism and leverages smart contract technology to automate transactions and ensure transparency. Its issuance model is based on a fixed supply, with new coins introduced to the ecosystem through a process of mining. TALE's focus on the digital storytelling sector makes it a unique offering in the broader cryptocurrency landscape.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto PrompTale AI
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto PrompTale AI? Nakup TALE je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute PrompTale AI. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute PrompTale AI (TALE).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 101.39M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in PrompTale AI bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto PrompTale AI
Z lastništvom kriptovalute PrompTale AI se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o PrompTale AI
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta PrompTale AI?
Če bi kriptovaluta PrompTale AI rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute PrompTale AI.
Koliko je kriptovaluta PrompTale AI vredna danes?
Današnja cena kriptovalute PrompTale AI je $ 0.00226. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta PrompTale AI še vedno dobra naložba?
PrompTale AI ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v TALE, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto PrompTale AI?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto PrompTale AI v vrednosti $ 25.45K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute PrompTale AI?
Cena kriptovalute TALE se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute PrompTale AI v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena TALE.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute PrompTale AI?
Na ceno TALE vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,579.4
+1.76%
ETH
3,463.97
+5.04%
SOL
162.16
+4.34%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.1
+0.66%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za TALE na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par TALE/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute PrompTale AI gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute PrompTale AI letos rasla?
Cena kriptovalute PrompTale AI bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute PrompTale AI (TALE).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:32:17 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti PrompTale AI (TALE)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.