Današnja cena kriptovalute Taker Protocol v živo je 0.005358 USD. Tržna kapitalizacija TAKER je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz TAKER v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Taker Protocol v živo je 0.005358 USD. Tržna kapitalizacija TAKER je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz TAKER v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Kriptovaluta Taker Protocol je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- TAKER. V zadnjih 24 urah se je TAKER trgovalo med $ 0.005353 (najnižje) in $ 0.005415 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je TAKER premaknil 0.00% v zadnji uri in +0.43% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 486.39K.
Tržne informacije Taker Protocol (TAKER)
--
$ 486.39K
$ 5.36M
--
1,000,000,000
BSC
Trenutna tržna kapitalizacija Taker Protocol je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 486.39K. Obstoječa ponudba TAKER je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 5.36M.
Zgodovina cene Taker Protocol, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.005353
24H Nizka
$ 0.005415
24H Visoka
$ 0.005353
$ 0.005415
--
--
0.00%
-0.63%
+0.43%
+0.43%
Zgodovina cen Taker Protocol (TAKER) v USD
Sledite spremembam cen Taker Protocol za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ -0.00003396
-0.63%
30 dni
$ -0.004046
-43.03%
60 dni
$ -0.008112
-60.23%
90 dni
$ -0.013542
-71.66%
Današnja sprememba cene Taker Protocol
Danes je TAKER zabeležil spremembo $ -0.00003396 (-0.63%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Taker Protocol
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.004046 (-43.03%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Taker Protocol
Če pogled razširimo na 60 dni, se je TAKER spremenil za $ -0.008112 (-60.23%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Taker Protocol
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.013542 (-71.66%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Taker Protocol (TAKER) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Taker Protocol
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Taker Protocol, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Taker Protocol?
Several key factors influence Taker Protocol (TAKER) prices:
Trading Volume: Higher trading activity typically correlates with price volatility and liquidity.
Protocol Adoption: Increased usage of Taker Protocol's services drives demand for TAKER tokens.
Tokenomics: Supply mechanisms, staking rewards, and token burning affect scarcity and value.
Partnerships: Strategic collaborations and integrations can boost investor interest and utility.
Regulatory News: Crypto regulations and policy changes influence market perception.
Technical Developments: Protocol upgrades, new features, and roadmap progress impact long-term value.
Market Liquidity: Available trading pairs and exchange listings affect accessibility and price stability.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Taker Protocol?
People want to know Taker Protocol (TAKER) price today for several key reasons: making informed trading decisions, portfolio management, and market analysis. Active traders need real-time prices to time their buy/sell orders effectively. Investors track daily prices to monitor their holdings' performance and calculate gains or losses. Price movements help assess market sentiment and volatility patterns.
Napoved cene za kriptovaluto Taker Protocol
Napoved cene Taker Protocol (TAKER) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena TAKER v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Taker Protocol (TAKER) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Taker Protocol lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Taker Protocol v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen TAKER za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Taker Protocol.
O Taker Protocol
TAKER (TAKER) is a digital asset that operates on a decentralized platform, designed to facilitate peer-to-peer transactions. It utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders to participate in the network's governance and earn rewards. TAKER's primary role is to enable seamless transactions, with a focus on speed and security, making it a suitable choice for various applications including payments, remittances, and digital asset management. Its issuance model is capped, meaning there is a finite supply of TAKER tokens, which are gradually released into the ecosystem. TAKER's design and functionality position it as a versatile crypto asset within the broader digital currency landscape.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Taker Protocol
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Taker Protocol? Nakup TAKER je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Taker Protocol. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Taker Protocol (TAKER).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Taker Protocol bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Taker Protocol
Z lastništvom kriptovalute Taker Protocol se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Nakup Taker Protocol (TAKER) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.
Taker is the first and largest Bitcoin ecosystem incentive protocol, designed to democratize Bitcoin gains for all fractional Bitcoin holders. It serves as the Bitcoin Incentive Layer, leveraging multiple reward frameworks to encourage millions of users to adopt, hold, and utilize Bitcoin and its derivatives.
Taker Protocol Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje Taker Protocol razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Taker Protocol
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Taker Protocol?
Če bi kriptovaluta Taker Protocol rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Taker Protocol.
Koliko je kriptovaluta Taker Protocol vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Taker Protocol je $ 0.005358. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Taker Protocol še vedno dobra naložba?
Taker Protocol ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v TAKER, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Taker Protocol?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Taker Protocol v vrednosti $ 486.39K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Taker Protocol?
Cena kriptovalute TAKER se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Taker Protocol v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena TAKER.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Taker Protocol?
Na ceno TAKER vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,376.55
+1.56%
ETH
3,437.28
+4.23%
SOL
160.8
+3.46%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.1017
+0.82%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za TAKER na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par TAKER/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Taker Protocol gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Taker Protocol letos rasla?
Cena kriptovalute Taker Protocol bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Taker Protocol (TAKER).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:15:00 (UTC+8)
