Današnja cena Taker Protocol

Današnja cena kriptovalute Taker Protocol (TAKER) v živo je $ 0.005358, s spremembo 0.63 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TAKER v USD je $ 0.005358 na TAKER.

Kriptovaluta Taker Protocol je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- TAKER. V zadnjih 24 urah se je TAKER trgovalo med $ 0.005353 (najnižje) in $ 0.005415 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je TAKER premaknil 0.00% v zadnji uri in +0.43% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 486.39K.

Tržne informacije Taker Protocol (TAKER)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 486.39K$ 486.39K $ 486.39K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 5.36M$ 5.36M $ 5.36M Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javna veriga blokov BSC

Trenutna tržna kapitalizacija Taker Protocol je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 486.39K. Obstoječa ponudba TAKER je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 5.36M.