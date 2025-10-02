Tokenomika Synternet (SYNT)

Tokenomika Synternet (SYNT)

Odkrijte ključne vpoglede v Synternet (SYNT), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 03:09:45 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Synternet (SYNT)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Synternet (SYNT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 8.53M
$ 8.53M$ 8.53M
Skupna ponudba:
$ 1.12B
$ 1.12B$ 1.12B
Razpoložljivi obtok:
$ 655.42M
$ 655.42M$ 655.42M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 32.55M
$ 32.55M$ 32.55M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.11456
$ 0.11456$ 0.11456
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.007574116957489198
$ 0.007574116957489198$ 0.007574116957489198
Trenutna cena:
$ 0.01302
$ 0.01302$ 0.01302

Informacije o Synternet (SYNT)

Synternet is a blockchain that powers modular, interoperable data infrastructure across all major chains. At its core lies the Data Layer, a protocol serving as the customizable execution layer between blockchains. Its AEAs (Autonomous Economic Agents) empower developers to build composable, use-case-specific applications that can execute on any data from any chain.

Uradna spletna stran:
https://www.synternet.com/
Bela knjiga:
https://docs.synternet.com/docs
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0xda987c655ebc38c801db64a8608bc1aa56cd9a31

Tokenomika Synternet (SYNT): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Synternet (SYNT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov SYNT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SYNT.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko SYNT, raziščite ceno žetona SYNT v živo!

Kako kupiti SYNT

Želite v svoj portfelj dodati Synternet (SYNT)? MEXC podpira različne načine nakupa SYNT, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen Synternet (SYNT)

Analiza zgodovine cen SYNT pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene SYNT

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SYNT? Naša stran za napovedovanje cen SYNT združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.

Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb
Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX
#1 likvidnost v panogi
Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu
Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov
Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti