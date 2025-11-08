Današnja cena Syndicate

Današnja cena kriptovalute Syndicate (SYND) v živo je $ 0.1764, s spremembo 20.73 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SYND v USD je $ 0.1764 na SYND.

Kriptovaluta Syndicate je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- SYND. V zadnjih 24 urah se je SYND trgovalo med $ 0.1382 (najnižje) in $ 0.1765 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je SYND premaknil +8.02% v zadnji uri in +4.62% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 55.40K.

Tržne informacije Syndicate (SYND)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 55.40K$ 55.40K $ 55.40K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 176.40M$ 176.40M $ 176.40M Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javna veriga blokov ETH

