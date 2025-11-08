BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Syndicate v živo je 0.1764 USD. Tržna kapitalizacija SYND je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz SYND v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Syndicate (SYND) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:32:03 (UTC+8)

Današnja cena Syndicate

Današnja cena kriptovalute Syndicate (SYND) v živo je $ 0.1764, s spremembo 20.73 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SYND v USD je $ 0.1764 na SYND.

Kriptovaluta Syndicate je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- SYND. V zadnjih 24 urah se je SYND trgovalo med $ 0.1382 (najnižje) in $ 0.1765 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je SYND premaknil +8.02% v zadnji uri in +4.62% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 55.40K.

Tržne informacije Syndicate (SYND)

$ 55.40K
$ 55.40K$ 55.40K

$ 176.40M
$ 176.40M$ 176.40M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Trenutna tržna kapitalizacija Syndicate je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 55.40K. Obstoječa ponudba SYND je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 176.40M.

Zgodovina cene Syndicate, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.1382
$ 0.1382$ 0.1382
24H Nizka
$ 0.1765
$ 0.1765$ 0.1765
24H Visoka

$ 0.1382
$ 0.1382$ 0.1382

$ 0.1765
$ 0.1765$ 0.1765

+8.02%

+20.73%

+4.62%

+4.62%

Zgodovina cen Syndicate (SYND) v USD

Sledite spremembam cen Syndicate za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.030289+20.73%
30 dni$ -0.2383-57.47%
60 dni$ -0.0836-32.16%
90 dni$ -0.0836-32.16%
Današnja sprememba cene Syndicate

Danes je SYND zabeležil spremembo $ +0.030289 (+20.73%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Syndicate

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.2383 (-57.47%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Syndicate

Če pogled razširimo na 60 dni, se je SYND spremenil za $ -0.0836 (-32.16%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Syndicate

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.0836 (-32.16%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Syndicate (SYND) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Syndicate.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Syndicate

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Syndicate, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Syndicate?

Several key factors influence Syndicate (SYND) cryptocurrency prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact SYND pricing.

Supply & Demand: Token circulation, staking rewards, and trading volume affect price dynamics.

Platform Adoption: Usage of Syndicate's decentralized investment protocol and DAO participation drives utility demand.

Partnerships: Strategic alliances and integrations with other DeFi projects boost credibility.

Regulatory News: Crypto regulations and compliance developments create price volatility.

Technical Analysis: Chart patterns, support/resistance levels guide trader decisions.

Competition: Performance relative to similar DeFi and investment platforms affects positioning.

Team Development: Protocol updates, roadmap progress, and community engagement influence long-term value.

Macro Economics: Interest rates, inflation, and traditional market conditions impact crypto investments.

Liquidity: Exchange listings and trading pairs availability affects accessibility and price stability.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Syndicate?

People want to know Syndicate (SYND) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, timing buy/sell orders, calculating profits/losses, and staying updated on market volatility for investment strategy planning.

Napoved cene za kriptovaluto Syndicate

Napoved cene Syndicate (SYND) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena SYND v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Syndicate (SYND) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Syndicate lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Syndicate v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen SYND za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Syndicate.

O Syndicate

SYND (Syndicate) is a decentralized cryptocurrency that operates on the Proof-of-Stake (PoS) consensus mechanism. It was designed to provide a secure and private platform for transactions and communications, with a focus on fostering a community-driven environment. The SYND network is built to incentivize participation through staking and masternodes, which help maintain the network's security and efficiency. The primary use of SYND is as a medium of exchange within its ecosystem, but it also plays a role in governance, allowing holders to vote on important decisions about the network's future. The supply of SYND is capped, with new coins issued as rewards for staking and maintaining masternodes.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Syndicate

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Syndicate? Nakup SYND je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Syndicate. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Syndicate (SYND).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Syndicate bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Syndicate (SYND)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Syndicate

Z lastništvom kriptovalute Syndicate se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Syndicate (SYND) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Syndicate (SYND)

Syndicate empowers developers to create programmable, atomically composable appchains with complete control over the network, sequencer, and economy.

Syndicate Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Syndicate razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Uradna Syndicate spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Syndicate

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Syndicate?
Če bi kriptovaluta Syndicate rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Syndicate.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:32:03 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Syndicate (SYND)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

